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「すべてを奪われた」――元イングランド代表のジャーメイン・ジェナスが、不適切メッセージ問題でBBCを解雇された代償を語る。
放送局がコメンテーターとの契約を解除
BBCは、ジェナスの職場での振る舞いに関する苦情を受け、内部調査を行った結果、同氏との契約を解除した。調査により、この元コメンテーターが『ザ・ワン・ショー』の女性同僚に対し、不適切な一方的な電子メールやテキストメッセージを送信していたことが判明した。その結果、43歳の同氏は『マッチ・オブ・ザ・デイ』やBBCラジオ5ライブでの主要な放送業務から解任され、主流メディアでのキャリアは完全に崩壊した。
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ジェナスが完敗を振り返る
ITVの番組『グッド・モーニング・ブリテン』に出演したジェナスは、権力乱用を認め、このスキャンダルがキャリアや家族に壊滅的な影響を与えたと語った。
彼は「私は仕事も家族もすべて失った。罰を決めるのは私ではないが、当然の結果だ。 それでも私は子どもたちを思い、エリーに何をしてしまったのかを考えました。私にとっても子どもたちにとってもつらい状況は今も続いています。あの時、私は彼らを守るためにできる限りのことをしようとしたのです。」
メッセージの受信者に直接謝罪したか問われると、ジェナスは最初から責任を認め、次のように語った。「私は常に謝罪してきた。メッセージをやりとりした女性たち、私からメッセージを受け取った女性たち、この件に関わったすべての人々に謝罪してきた。
直接謝罪する機会はなかったが、それは構わない。この状況には注意義務が伴う。
「私は仕事上で権力のある立場にいました。それはやってはいけないことでした。同時にこれは夫婦間の問題でもありました。何よりも私は妻にすべてを謝罪する必要がありました。」
元MFがリハビリの道筋を擁護
数か月後、16年間連れ添った妻エリー・ペンフォールドが離婚を発表し、彼への批判はさらに強まった。ジェナスは「なぜ今になって発言するのか」と問われると、公人でも職業的に更生できるのか疑問だと述べつつ、自身の行動に対する厳しい責任追及と世論の批判を全面的に受け止めていると強調した。
彼は「私がここにいるのは、人生で学ぶためだ。人は過ちを犯す。私の過ちは激しく批判され、大々的に報じられ、十分な罰を受けた」と語った。
「私たちは今、人が過ちから学び、人生を前に進めることを許さない社会にいるのだろうか。ここ数年間、私はまさにそのような状況に置かれているように感じるからだ。自分のしたことが間違いだったことは分かっているし、その罰も受け入れている。誰も私の行為に対する責任から逃げたりはしていない。自分が何をしたか、そしてそれが間違いだったことは分かっている。
「私は職を返せと訴えているわけではない。失ったものは受け入れている。自分の行動の結果であり、そこから学ばなければならない。これからどうすべきか、前を向いて考えたい。」
18歳と13歳の子供たちはSNSや世論に敏感で、父親として正直に話すのは非常に難しいと語った。
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非公開の再建プロセスが始まる
ジェナスは主流のスポーツ放送業界から離れ、評判を取り戻そうと努力している。同時に、10代の子供たちとの難しい会話にも向き合っている。キャリアを自主的に切り開くため、元ミッドフィールダーは制作会社「ピボット・プロダクションズ・グループ」を設立。同社はインディペンデント系のポッドキャストやドキュメンタリーの制作に注力し、彼の再起を支える。