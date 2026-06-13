「すべてを奪われた」――元イングランド代表のジャーメイン・ジェナスが、不適切メッセージ問題でBBCを解雇された代償を語る。

ITVの番組『グッド・モーニング・ブリテン』に出演したジェナスは、権力乱用を認め、このスキャンダルがキャリアや家族に壊滅的な影響を与えたと語った。

彼は「私は仕事も家族もすべて失った。罰を決めるのは私ではないが、当然の結果だ。 それでも私は子どもたちを思い、エリーに何をしてしまったのかを考えました。私にとっても子どもたちにとってもつらい状況は今も続いています。あの時、私は彼らを守るためにできる限りのことをしようとしたのです。」

メッセージの受信者に直接謝罪したか問われると、ジェナスは最初から責任を認め、次のように語った。「私は常に謝罪してきた。メッセージをやりとりした女性たち、私からメッセージを受け取った女性たち、この件に関わったすべての人々に謝罪してきた。

直接謝罪する機会はなかったが、それは構わない。この状況には注意義務が伴う。

「私は仕事上で権力のある立場にいました。それはやってはいけないことでした。同時にこれは夫婦間の問題でもありました。何よりも私は妻にすべてを謝罪する必要がありました。」