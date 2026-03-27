「すべてを台無しにする！」――フランスがブラジルに勝利した後、ディディエ・デシャン監督が「クールダウン休憩」に異議を唱え、北米で開催されるワールドカップを前に厳しい警告を発した

結果は好結果だったものの、デシャン監督は試合中の強制的な水分補給休憩の試行に激怒した。このフランス人監督は、前半・後半ともに22分後に設けられている水分補給休憩を中止することは、プレッシャーにさらされているチームを救済することになり、重要な試合における競技の公正性を根本から損なうと主張した。

「放送局であるあなた方にとってはコマーシャルブレイクがあるのは良いことだろうが、あの3分間があることで試合の様相が変わってしまう……どのチームであれ、勢いに乗っている時に3分間あれば、すべてが台無しになる」とデシャン監督は語った。

「調子が悪い時には助けになるかもしれないが、相手の気勢をくじきかけている時にはそうはいかない」

さらに彼はこう付け加えた。「ハーフタイムは常に存在するが、我々は4つの期間に分けてプレーしているのだ。」