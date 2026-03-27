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「すべてを台無しにする！」――フランスがブラジルに勝利した後、ディディエ・デシャン監督が「クールダウン休憩」に異議を唱え、北米で開催されるワールドカップを前に厳しい警告を発した
「レ・ブルー」は退場者を出しながらも、まとまりのない「セレソン」を下した
フランスは、なぜ自らが国際舞台で依然として倒すべき相手であるかを証明し、ギルレット・スタジアムでブラジルに2-1の激戦を制した。後半にダヨ・ウパメカノの退場により10人となったにもかかわらず、この欧州の強豪は驚異的な戦術的規律を見せ、終盤のブラジルの猛攻を凌ぎ切った。
キリアン・エムバペがエデルソンをかわして冷静に決めた先制点で試合の均衡を破ると、続いてウーゴ・エキティケが追加点を挙げた。グレイソン・ブレメルがセレソン（ブラジル代表）のために1点を返したものの、カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームはアイデアに欠け、数的優位を活かせなかった。ヴィニシウス・ジュニアとラフィーニャは、堅固なフランス守備陣に封じ込められ、存在感を示すことができなかった。
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デシャン監督、試合の流れを断ち切るようなタイムアウトに批判
結果は好結果だったものの、デシャン監督は試合中の強制的な水分補給休憩の試行に激怒した。このフランス人監督は、前半・後半ともに22分後に設けられている水分補給休憩を中止することは、プレッシャーにさらされているチームを救済することになり、重要な試合における競技の公正性を根本から損なうと主張した。
「放送局であるあなた方にとってはコマーシャルブレイクがあるのは良いことだろうが、あの3分間があることで試合の様相が変わってしまう……どのチームであれ、勢いに乗っている時に3分間あれば、すべてが台無しになる」とデシャン監督は語った。
「調子が悪い時には助けになるかもしれないが、相手の気勢をくじきかけている時にはそうはいかない」
さらに彼はこう付け加えた。「ハーフタイムは常に存在するが、我々は4つの期間に分けてプレーしているのだ。」
選手たちへの称賛
しかし、デシャン監督は10人で戦ったにもかかわらずチームのパフォーマンスに満足しており、選手たちの戦術的な理解力のおかげで堅実なプレーを維持し、勝利を収めることができたと強調した。
「相手はブラジルだから、これは良い結果だ」と彼は説明した。「11年前、我々は大敗（1-3）を喫した。当時は彼らと我々の間に大きな差があった。 その差が逆転したとは言わないが、前半、そして後に10人になった後も我々が成し遂げたこと――技術的なコントロール、中盤の選手と4人の攻撃陣との間の戦術的な理解――これらは興味深いものだ。
「ポジションの入れ替えが頻繁に行われたが、チームの全体的なパフォーマンスを損なうことはなかった。守備から攻撃への切り替えや速攻で我々を痛めつけようとした慎重なブラジル代表に対し、選手同士の技術的な連携が機能していた限り、私は満足している。」
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次は何が待っているのでしょうか？
その後、レ・ブルーは日曜日のコロンビア戦に向けて準備を進める。デシャン監督は、セネガル、ノルウェー、そしてプレーオフの勝者と同じグループIに入った今度のワールドカップに向け、チームの好調な流れを維持したいと考えている。