アーセナルFWハフェルツは、北ロンドンの強豪が1つのタイトル獲得だけでは満足していないことを明確にした。昨季にプレミアリーグ制覇を果たし、22年ぶりの優勝を成し遂げたアーセナルは、新シーズンも見事なスタートを切っている。マンチェスター・シティを破ってコミュニティ・シールドを掲げると、リーグ開幕戦ではコヴェントリー・シティに3-0で快勝した。

今季に向けたクラブの野心を振り返ったハフェルツは、エミレーツ・スタジアムにみなぎる自信を強調した。ドイツ代表は『Sky Sports』のインタビューで、「1つタイトルを勝ち取る喜びを味わえば、またそれをやりたくなるものだ。そして僕たちには、可能なすべてのタイトルを争えるチームがある。昨年は1つだけだったけど、今年はこの先もっと多くのものがあるし、僕たちはすべてを勝ち取りたい」と語った。