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「すべてを勝ち取りたい！」。プレミアリーグ王者アーセナルのカイ・ハフェルツが、歴史的なタイトル総なめを目標に宣言した。
アーセナルはさらなるタイトル獲得に意欲を燃やす
アーセナルFWハフェルツは、北ロンドンの強豪が1つのタイトル獲得だけでは満足していないことを明確にした。昨季にプレミアリーグ制覇を果たし、22年ぶりの優勝を成し遂げたアーセナルは、新シーズンも見事なスタートを切っている。マンチェスター・シティを破ってコミュニティ・シールドを掲げると、リーグ開幕戦ではコヴェントリー・シティに3-0で快勝した。
今季に向けたクラブの野心を振り返ったハフェルツは、エミレーツ・スタジアムにみなぎる自信を強調した。ドイツ代表は『Sky Sports』のインタビューで、「1つタイトルを勝ち取る喜びを味わえば、またそれをやりたくなるものだ。そして僕たちには、可能なすべてのタイトルを争えるチームがある。昨年は1つだけだったけど、今年はこの先もっと多くのものがあるし、僕たちはすべてを勝ち取りたい」と語った。
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欧州と国内での支配を目指して
前季の最大目標はプレミアリーグ優勝だったが、アーセナルは欧州制覇にもあと一歩まで迫っていた。アルテタ監督率いるチームはクラブ史上初のチャンピオンズリーグ制覇までPK戦まであと少しというところまでいきながら、最終的にはブダペストで行われた緊迫の決勝でパリ・サンジェルマンに敗れた。
「まだ先は長いし、今は次の試合に集中している。コミュニティ・シールドを制し、シーズン最初の試合にも勝って、僕たちはいくつか良いステップを踏んできた。でも、本当の勝負はここからだ。これからチャンピオンズリーグ、カラバオカップ、FAカップがあり、3日おきに試合を戦うことになる。その中で、自分たちに何ができるかを示していく。僕たちは前向きで、今季は再び目標を達成し、クラブにさらに多くのタイトルをもたらすために、すべてを捧げたいと思っている」とハフェルツは説明した。
アルテタ監督の前線を担う存在
ハフェルツは今季、立ち上がりから早くも存在感を示しており、マンチェスター・シティを下したコミュニティ・シールドとリーグ開幕戦の両方で得点を記録した。前線の軸として攻撃をけん引できるその能力は、アルテタ監督にとって極めて重要なものとなっている。とりわけ、アーセナルが月曜夜にアストン・ヴィラと対戦するため、厳しいビラ・パーク遠征を控える中ではなおさらだ。
ハフェルツは2023年夏、ロンドンのライバルであるチェルシーから6500万ポンドの移籍金でアーセナルに加入した。北ロンドンへの移籍後、このドイツ代表はアルテタ監督の下で重要な存在として地位を確立。公式戦通算113試合に出場し、38ゴール18アシストを記録している。
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若手と未来に焦点を当てる
アルテタ監督のチームが目先の成功に引き続き集中する一方で、アーセナルは週末に長期的な将来を守るための手も打った。クラブは土曜日、高く評価されているDFマーリ・サーモンが17歳の誕生日に自身初のプロ契約を結んだと発表した。ヘイル・エンド・アカデミーから出てきた傑出した才能の1人と見なされているこの若手は、トップチームの環境へと急速に駆け上がる中ですでに計り知れない可能性を示している。
サーモンはすでにトップレベルでのプレーも経験しており、昨季のアーセナルによるクラブ・ブルージュ戦のチャンピオンズリーグ勝利でプロデビューを果たした。その節目に続き、FAカップのマンスフィールド戦で初の公式戦先発も飾り、年齢以上の落ち着きを見せた。
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