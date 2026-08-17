AFP
翻訳者：
「すべてを勝ち取りたい！」アーセナルがコミュニティ・シールドでマンチェスター・シティを粉砕し、マルティン・ウーデゴールがライバルに戦慄の警告を送る
アーセナルがカーディフで存在感を示す
ミケル・アルテタ監督率いるチームは、カーディフのプリンシパリティ・スタジアムでタイトル争いのライバルに快勝し、現イングランド王者にふさわしい姿を見せつけた。リッカルド・カラフィオーリ、カイ・ハフェルツ、そしてウーデゴール自身のゴールにより、今季最初のタイトルがエミレーツにもたらされた。一方、エンツォ・マレスカ率いるシティはほとんど抵抗できなかった。
「素晴らしいサッカーができたし、自分たちのレベルを示せた」と、トロフィーを掲げた直後にウーデゴールは語った。「自分たちが準備できていて、本気で、もう一度やり遂げたいと思っていることを示せた。僕たちはそこに挑みたい。一度その素晴らしさを味わえば、またやりたくなるものだ。僕たちはすべてを勝ち取りたい」
- Getty Images Sport
新顔が即座にインパクトを残す
確立されたスターたちが輝きを放つ一方で、デビュー組にもスポットライトが当たった。ブルーノ・ギマランイスは、若手のマイルズ・ルイス＝スケリーと並んで激しくも落ち着いたプレーを披露し、新キャプテンから高い評価を受けた。ウーデゴールはこのブラジル人について、「彼は最初の瞬間から信じられないほど素晴らしかったと思う。過去には何度か激しい戦いもあったが、ここに来てすぐにチームのごく自然な一員であるかのように感じられる」と語った。
「彼は本当に自然にチームの一員になっているし、ピッチ上ではそのクオリティーが分かる。ボールを持てば非常に優れているが、同時にファイターでもあり、ボールも奪える」
クリストス・ツォリスも同様に印象的で、前後半それぞれでハフェルツとウーデゴールのゴールをお膳立てした。ウーデゴールは新加入ウインガーについても、「左のクリストス［ツォリス］もそうだ。今日は2アシストで力強いパフォーマンスだった。今日は全員が良かったと思うので、それを見ることができて良かった」と付け加えた。
アルテタ、カーディフ戦の圧倒的な内容を振り返る
この勝利はアーセナルにとってコミュニティ・シールド通算18度目の優勝となり、最多記録を持つマンチェスター・ユナイテッドの21回まであと3回に迫った。アルテタ監督にとっては指揮官として同大会3度目の優勝であり、選手時代の2度の優勝に加わるものとなった。
節目の勝利とチームの粘り強いパフォーマンスを振り返り、アーセナル指揮官は選手たちの献身を称賛した。アルテタ監督は「今日の結果は、プレシーズンで積み重ねてきた準備によるものだと思う。そして、選手たちがワールドカップ後に下した決断、つまりこの大会に向けてしっかり準備し、プレーしたいという意思を持ったことによるものでもある。私が非常に感銘を受けたのは、私たちのプレーぶり、そして競い合う姿勢だ。これが私たちの基準になる。必ず本当に、本当に高い競争力を持てると確信している」と語った。
- (C)Getty Images
選手層の厚さと将来の野望
勝利にもかかわらず、アルテタ監督はガブリエウ・マルティネッリ、ガブリエウ・ジェズス、イーサン・ヌワネリが試合当日のメンバーから外れたことについて質問を受けた。同監督は、これは負傷ではなく、登録規定によって強いられた戦術的な判断だと説明した。「彼らを起用できないのは本当に残念だ。私はプレミアリーグと、より多くの選手をスカッドに含められるよう延長し、対応するために交渉してきた。彼らはスカッドに入るに値する選手たちであり、それに疑いの余地はない」
今後を見据えると、アーセナルは金曜日にコベントリーとの一戦でプレミアリーグのタイトル防衛をスタートし、マンチェスター・シティはボーンマスをホームに迎える。キャプテンと同様に、アルテタ監督もシーズン序盤のこのタイトル獲得後、さらなる成功に向けて意欲を燃やしている。「私はあの瞬間をもう一度味わいたい。もっと大きな形でそれを味わいたい。そのために何が必要か、そして特別なものが求められることは分かっているが、私たちはその準備ができている」と指揮官は締めくくった。
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