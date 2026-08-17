確立されたスターたちが輝きを放つ一方で、デビュー組にもスポットライトが当たった。ブルーノ・ギマランイスは、若手のマイルズ・ルイス＝スケリーと並んで激しくも落ち着いたプレーを披露し、新キャプテンから高い評価を受けた。ウーデゴールはこのブラジル人について、「彼は最初の瞬間から信じられないほど素晴らしかったと思う。過去には何度か激しい戦いもあったが、ここに来てすぐにチームのごく自然な一員であるかのように感じられる」と語った。

「彼は本当に自然にチームの一員になっているし、ピッチ上ではそのクオリティーが分かる。ボールを持てば非常に優れているが、同時にファイターでもあり、ボールも奪える」

クリストス・ツォリスも同様に印象的で、前後半それぞれでハフェルツとウーデゴールのゴールをお膳立てした。ウーデゴールは新加入ウインガーについても、「左のクリストス［ツォリス］もそうだ。今日は2アシストで力強いパフォーマンスだった。今日は全員が良かったと思うので、それを見ることができて良かった」と付け加えた。



