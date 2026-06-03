アダム・エル・マナウィの愛車は「ザ・ビースト」と呼ばれる。1982年式のBMW 3シリーズ・クーペだ。つい最近まで車はボロボロで、オイル交換は頻繁に必要だったし、エンジンもよく故障した。半世紀近く走り続けたため、塗装の一部は剥がれ落ちていた。

しかし2022年、彼は修復を決意。エンジンは滑らかに回り、始動音は轟きに変わった。車は未完成ながら、旅にふさわしい姿を取り戻した。

彼はベルギーで最も率直なサッカーファンであり、俳優、監督、映画製作者でもある。ジャン＝クロード・ヴァン・ダムとの共演がキャリアのハイライトだが、何よりもサッカー愛好家だ。 2022年、彼はベルギー代表のワールドカップ観戦のため、ブリュッセルからカタールまで走った。

そして今、彼は再び旅立つ。今回はアメリカ横断という、より大きく、より野心的で、少し危険な挑戦だ。 「ザ・ビースト」はすでに大西洋を船で渡り、ボルチモアで通関を待っている。まもなく整備と新塗装を終え、再び咆哮を上げるだろう。

「ただ、いつもとは違う旅がしたい。ワールドカップ中にするのもそのためだ。ワールドカップには特別な魔法がある。だからこの期間なら、普段とは異なる旅を自分に許せる」と彼はGOALに語った。