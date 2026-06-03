Goal.com
ライブ
Adam El ManawyAdam El Manawy
Thomas Hindle

翻訳者：

「すべては『つながり』が大切」――ベルギー代表の熱狂的ファン、アダム・エル・マナウィがワールドカップのためにアメリカ横断のドライブをする理由

特集＆コラム
Analysis
ベルギー
ワールドカップ

エル・マナウィは今夏、4度目のワールドカップに臨む。2022年の挑戦に続き、来月に向けてさらに高い目標を掲げている。

アダム・エル・マナウィの愛車は「ザ・ビースト」と呼ばれる。1982年式のBMW 3シリーズ・クーペだ。つい最近まで車はボロボロで、オイル交換は頻繁に必要だったし、エンジンもよく故障した。半世紀近く走り続けたため、塗装の一部は剥がれ落ちていた。

しかし2022年、彼は修復を決意。エンジンは滑らかに回り、始動音は轟きに変わった。車は未完成ながら、旅にふさわしい姿を取り戻した。

彼はベルギーで最も率直なサッカーファンであり、俳優、監督、映画製作者でもある。ジャン＝クロード・ヴァン・ダムとの共演がキャリアのハイライトだが、何よりもサッカー愛好家だ。 2022年、彼はベルギー代表のワールドカップ観戦のため、ブリュッセルからカタールまで走った。

そして今、彼は再び旅立つ。今回はアメリカ横断という、より大きく、より野心的で、少し危険な挑戦だ。 「ザ・ビースト」はすでに大西洋を船で渡り、ボルチモアで通関を待っている。まもなく整備と新塗装を終え、再び咆哮を上げるだろう。

「ただ、いつもとは違う旅がしたい。ワールドカップ中にするのもそのためだ。ワールドカップには特別な魔法がある。だからこの期間なら、普段とは異なる旅を自分に許せる」と彼はGOALに語った。

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    アメリカ行きの片道航空券

    今回も基本は同じだ。エル・マナウィはワールドカップに合わせて各地を移動している。同じ挑戦をするのは彼だけではない。今週初め、ブエノスアイレスからカンザスシティまで自転車で移動したアルゼンチンサポーターが話題になった。

    しかし彼の旅は少し異なる。アメリカ行きの片道航空券と、ガソリン代や生活必需品を買う資金だけを用意した。 ホテルやキャンプ場の予約はない。ベルギーのグループリーグ2試合と、その後の全試合のチケットは確保済みだ（決勝トーナメント進出を楽観視している）。自分用のベルギー代表ユニフォーム2枚と、新しい友達に贈る4枚を持って旅立つ。

    今週ボルチモアを出発し、6月15日までにシアトルでエジプト戦を観戦。6日後にはロサンゼルスでイラン戦に臨む。その後は試合結果次第だ。

    • 広告
  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    「このゲームが大好きなんです」

    エル・マナウィは、物心ついた頃からサッカーボールを蹴り続けてきた。しかし10代半ばで、プロとして成功するのは難しいと悟った。

    「4歳からサッカーを始めましたが、正直、上手くなかった。 ただ、このスポーツが大好きなんです」と彼は語った。そこで現実の世界へ。彼は仕事に就き、エンターテインメント業界でも働き、いわゆる「人生」を送った。故郷ブリュッセルやアメリカを転々とする中で、子どもたちの指導も行った。しかし2014年、友人が「ブラジルのワールドカップを観戦しよう」と誘った。

    その瞬間から、彼の熱狂は本格化した。もともとベルギー代表の熱烈なサポーターだったエル・マナウィは、2014年ブラジル大会でさらに情熱を燃やした。2018年ロシア大会への参加は当然の選択だった。

    彼は試合から試合へ、時には24時間以上列車で移動した。顔をペイントし、格安席に座り、最初のチャントを先導し、最後まで歌い続けた。顔は泥だらけでも、笑みを浮かべ、決して口を閉ざさなかった。

    「本当に、本当に素晴らしい経験でした」と彼は語った。

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    「どこへ行っても、みんな親切だ」

    しかしカタールは話が別だった。エル・マナウィはもっと野心的なことを試みたかった。 そこで彼は古い車を手に入れ、ガソリン代もホテルも用意せず、ベルギーの開幕戦に間に合うよう4,000マイル先のドーハまで自力で運転することを決めた。高速道路は使わず、一般の人との出会いで旅を彩った。

    「大切なのは人とのつながりだ。私は単にワールドカップを宣伝したかったわけではない」と彼は語った。

    もちろんリスクはあった。ヨーロッパから中東へ南下するルートには紛争地域も含まれ、安全とは言えない場所もある。それでもエル・マナウィは、それらを「計算されたリスク」と捉えていた。

    「イラクのような国へ行ったときも、リスクは理解していたが、計算されたものだった。無謀なリスクは取らない。どこへ行っても人々は親切だ。結局、人は人なのだ」と彼は語った。

    トルコでは現地家庭に泊まり、観光客が避けるようなホテルにも滞在した。しかし、運転と記録に没頭しすぎた結果、グループリーグ2試合を観戦し損ねた。ドーハ到着時にはベルギーはすでに敗退。サッカー的には無意味な旅だった。

    「最悪だったよ」と彼は冗談めかして言った。「僕たちにとっては、ただただひどいワールドカップだった」

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    「私はサッカーを盛り上げられる」

    今回、エル・マナウィは必ず成功させると意気込んでいる。プロジェクトは以前と同様に野心的だ。現在、「ザ・ビースト」はボルチモアで通関手続き中であり、準備が整い次第、彼はシアトルまで約3,000マイルを自走する予定だ。

    今回も宿泊予約はなく、帰りの航空券もない。ガソリン代は用意したが、新車は持っていない。

    それでも、今回はサッカーがより強い原動力になっている。前回、彼はサッカーを愛する国々を旅し、プロリーグの長い歴史や伝統を肌で感じた。ヨーロッパや中東では、同じ言語を話す人々と出会えた。

    アメリカにもサッカーの歴史はあるが、トップスポーツではないとエル・マナウィは理解している。

    「正直、今アメリカで何が起こるのか見てみたい。サッカーが主要なスポーツでないことは理解している。それが私の物語のもう一つの要素になる。サッカーを知らない人々と出会い、実際にサッカーを広め、試合を企画するなど、あらゆることを試せる場になるはずだ」と彼は語った。

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    「ベルギーのユニフォームを着てダイナーに入るつもりだ」

    彼は旅について理想主義的なビジョンを抱いている。ベルギーのユニフォームを着てサッカーボールを抱き、ダイナーに入れば、赤いジャージに気づいた誰かが一緒にボールを蹴ろうと声をかけてくれるだろう。その瞬間から会話が弾むと彼は言う。

    「ベルギーのユニフォームを着てサッカーボールを抱えてダイナーに入り、そこで見知らぬ人と自然に試合を企画したい。立ち寄った場所ならどこででもそうする。それが僕の主な目標だ」と彼は語った。

    ただし、アメリカは広大で人口が少ない地域もあり、サッカーファンも少ないかもしれない。それでも、エル・マナウィはそんな場所こそ楽しみだという。本物の物語が生まれると信じている。

    「北へ車を走らせるつもりだ。特にモンタナ州などの中部地域にはホスト都市が少ないが、そこが面白い」とエル・マナウィは語った。

    分断が指摘される米国でも、人々の優しさを信じている。これまでトラブルはなく、今回も大きな問題は起こらないと楽観視している。

    旅の模様はインスタグラムとYouTubeで公開する予定で、カタールでの経験同様、今回も魅力的なコンテンツになると期待している。

    ベルギーが勝ち進めば旅費は膨らむが、彼は「困ったら米国の友人や家族が助けてくれる」と気にしていない。

  • Adam El ManawyAdam El Manawy

    「何よりもシンプルさが大切だ」

    彼は今回、ベルギーがもっと善戦してくれることを期待している。現在のレッドデビルズは一変しており、若手の才能に加え、往年のレジェンドたちもまだチームに残っている。もはやワールドカップの優勝候補ではないが、その分、もう少し自由にプレーできるかもしれない。エジプト、チュニジア、ニュージーランドと同組のグループステージは、間違いなく突破するだろう。

    その先は何があるか分からない。16強ではアメリカと当たる可能性もある。試合前夜、顔にペイントをしベルギーの赤でレストランに行けば、少し危険かもしれない。

    それでも彼は、善良な人々やまだ目覚めていないサッカー愛を信じている。彼の手には車、数枚のチケット、そして夢があるだけ。それこそがワールドカップの楽しみ方なのかもしれない。

    「結局、シンプルさがすべてだ」と彼は言った。

親善試合
ベルギー crest
ベルギー
BEL
チュニジア crest
チュニジア
TUN