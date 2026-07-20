「すべては決まっていた」――ワールドカップ決勝でスペインがアルゼンチンを破り、フェラン・トーレスは「神はふさわしい者に与える」と語った。

感動的な勝利後、スペインの放送局の取材に応じた元マンチェスター・シティのFWトーレスは、試合を決定づけた自身の活躍について、次のように語った。「このゴールは4700万人のため。すべては運命で、我々は勝たねばならなかった。

相手にはリオネル・メッシがいるので、いつ大波乱が起きてもおかしくない。でも私たちは自分たちのサッカーを貫いた。これは解放だ。とても大事な勝利だった。神様が私に力を与えてくれた。そして結局、神様はそれに値する者に与えてくださるのだ」