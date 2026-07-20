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翻訳者：
「すべては決まっていた」――ワールドカップ決勝でスペインがアルゼンチンを破り、フェラン・トーレスは「神はふさわしい者に与える」と語った。
トーレスが決勝ゴールを決めた
ニューヨークでの試合で、スペイン代表はアルゼンチンの粘りを延長戦のゴールで破り、世界王者に輝いた。途中出場のトーレスは106分、ニコ・ウィリアムズの落としを豪快に叩き込み、試合を決めた。この勝利でスペインは38試合無敗とし、強さを示した。
- ZUMA Press Wire
試合の勝者、感動的な感想を語る
感動的な勝利後、スペインの放送局の取材に応じた元マンチェスター・シティのFWトーレスは、試合を決定づけた自身の活躍について、次のように語った。「このゴールは4700万人のため。すべては運命で、我々は勝たねばならなかった。
相手にはリオネル・メッシがいるので、いつ大波乱が起きてもおかしくない。でも私たちは自分たちのサッカーを貫いた。これは解放だ。とても大事な勝利だった。神様が私に力を与えてくれた。そして結局、神様はそれに値する者に与えてくださるのだ」
スペインのスターたちが賞を総なめにした
この歴史的ゴールで、バルセロナのウインガーは2014年のドイツ代表ゲッツェに次ぐ、W杯決勝で途中出場し決勝点を奪った史上2人目の選手となった。トロフィーを獲得しただけでなく、スペイン代表は個人賞も独占した。 最優秀若手選手はパウ・クバルシ、ゴールデングローブはウナイ・シモン、ゴールデンボールはロドリが獲得した。
- Brazil Photo Press
サッカー界の頂点を守る
国際試合の休止期間を前に、選手たちがクラブチームへ戻る今こそ、この新たな「黄金世代」は高い基準を維持しなければならない。世界サッカーのベンチマークとなった「ラ・ロハ」は、デ・ラ・フエンテ監督率いるチームを倒そうとするあらゆる対戦相手にとって、最も欲しい“獲物”となるだろう。
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