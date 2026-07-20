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Ferran Torresgetty
Adhe Makayasa

翻訳者：

「すべては決まっていた」――ワールドカップ決勝でスペインがアルゼンチンを破り、フェラン・トーレスは「神はふさわしい者に与える」と語った。

フェラン・トーレス
スペイン 対 アルゼンチン
スペイン
アルゼンチン
ワールドカップ
バルセロナ

スペインの延長戦ヒーロー、フェラン・トーレスは、北米での緊迫した試合で自国を世界一に導いた後、その歴史的貢献を振り返った。このFWは、勝利は運命づけられていたと語り、強敵に粘ったチームメイトを称えた。そして、最終的な勝利を導いた神の力を認めた。

  • トーレスが決勝ゴールを決めた

    ニューヨークでの試合で、スペイン代表はアルゼンチンの粘りを延長戦のゴールで破り、世界王者に輝いた。途中出場のトーレスは106分、ニコ・ウィリアムズの落としを豪快に叩き込み、試合を決めた。この勝利でスペインは38試合無敗とし、強さを示した。

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  • imago-sport-1080267524.jpgZUMA Press Wire

    試合の勝者、感動的な感想を語る

    感動的な勝利後、スペインの放送局の取材に応じた元マンチェスター・シティのFWトーレスは、試合を決定づけた自身の活躍について、次のように語った。「このゴールは4700万人のため。すべては運命で、我々は勝たねばならなかった。

    相手にはリオネル・メッシがいるので、いつ大波乱が起きてもおかしくない。でも私たちは自分たちのサッカーを貫いた。これは解放だ。とても大事な勝利だった。神様が私に力を与えてくれた。そして結局、神様はそれに値する者に与えてくださるのだ」

  • スペインのスターたちが賞を総なめにした

    この歴史的ゴールで、バルセロナのウインガーは2014年のドイツ代表ゲッツェに次ぐ、W杯決勝で途中出場し決勝点を奪った史上2人目の選手となった。トロフィーを獲得しただけでなく、スペイン代表は個人賞も独占した。 最優秀若手選手はパウ・クバルシ、ゴールデングローブはウナイ・シモン、ゴールデンボールはロドリが獲得した。

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  • imago-sport-1080265959.jpgBrazil Photo Press

    サッカー界の頂点を守る

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