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「すべてはプロセスの一部だ」 マルク・ククレジャ、5500万ユーロの今夏移籍後に苦戦するジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリーでの船出を擁護
レアル・マドリー、国内シーズン開幕で低調な滑り出し
モウリーニョのスペイン首都での2度目の指揮は、計画通りのスタートとはなっていない。レアル・マドリーはすでに、序盤の首位を走るバルセロナに勝ち点6差をつけられている。ラ・リーガ開幕から7試合でレアル・ベティス、そして同じ街のライバルであるアトレティコ・マドリーに敗れたことで、ベルナベウでのプレッシャーはさらに強まっている。
この不安定な時期に、ククレジャはまさに厳しい視線を浴びる存在となっている。チェルシーから5500万ユーロ（4600万ポンド）で移籍した後、左SBの同選手はマドリード・ダービーで自身のサイドを厳しく突かれた。ただ、国内での苦戦とは対照的に、代表戦では圧倒的なパフォーマンスを見せている。DFはワールドカップでの見事な好調ぶりを今回の代表ウィークにも持ち込み、世界王者スペインがネーションズリーグでイングランド、クロアチアに挙げた直近の勝利で主役となった。
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混沌とした準備を乗り切る守備戦
代表チームに帯同中にメディア対応したククレジャは、辛抱強さを求めるとともに、チームにとって分断された夏だったことを強調した。十分な準備期間がなかったことで、モウリーニョが自身の戦術プランを落とし込もうとする試みが大きく妨げられていると訴えた。
「すべてはプロセスだ」とククレジャは説明した。「代表では、その土台は何年もかけて築かれてきた。監督についても同じだ。マドリードでは新しい監督の下で始まったばかりで、話すには早すぎる。始動前のプレシーズンが1週間しかなかった選手もいる」
このスペイン人DFは、いずれ結果は好転するとの自信も示している。「シーズンの始まりは、みんなが望んでいたものにはなっていないが、これはプロセスだ。シーズンの終わりに自分たちがどこにいるか見てみよう」と付け加えた。
国際舞台で明暗分かれる結果
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は最近、ククレジャについて、赤いユニフォームを着ると「センセーショナル」に見えると指摘し、代表チームの環境では一部の選手がクラブでのパフォーマンスよりも「はるかに上」のレベルでプレーできることを示唆した。
ククレジャはそのギャップから目を背けず、新天地のクラブでも代表での基準を再現すると誓った。「まだ10試合も経っていない」と続けた。「もちろん改善すべきことはある。僕たちは実質的にプレシーズンがまったくなかったし、僕にとっては新しいクラブでもある。新しいチームメートに順応し、代表で見せている選手と同じ選手をレアル・マドリーでも見せられるよう、ベストを尽くさないといけない」
最近はクラブで苦しんでいるものの、ククレジャはこの1年の見事な活躍によって、代表の同僚ラミン・ヤマルやクラブのチームメートであるキリアン・エンバペとともにバロンドール候補に名を連ねた。「もし投票するのが自分だったら、自分に投票するよ」と冗談を飛ばした。「でも、受賞候補のうち2人はチームメートだから、誰が勝っても嬉しいよ」
- AFP
ネーションズリーグの任務は続く
スペインは土曜日にオビエドでチェコと対戦し、3連勝を目指す。デ・ラ・フエンテ監督率いるチームはその後、火曜日にクロアチアとのアウェー戦で長めの代表ウィークを締めくくる。
ククレジャにとって、これらの試合はマドリードへ戻る前に勢いを築くための重要な機会となる。ラ・リーガのタイトルレースで勝ち点差を縮めようとするレアル・マドリーにとって、モウリーニョは今夏の目玉補強を最高の状態で機能させる必要に迫られている。
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