「すべてはプロセスの一部だ」 マルク・ククレジャ、5500万ユーロの今夏移籍後に苦戦するジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリーでの船出を擁護

代表チームに帯同中にメディア対応したククレジャは、辛抱強さを求めるとともに、チームにとって分断された夏だったことを強調した。十分な準備期間がなかったことで、モウリーニョが自身の戦術プランを落とし込もうとする試みが大きく妨げられていると訴えた。

「すべてはプロセスだ」とククレジャは説明した。「代表では、その土台は何年もかけて築かれてきた。監督についても同じだ。マドリードでは新しい監督の下で始まったばかりで、話すには早すぎる。始動前のプレシーズンが1週間しかなかった選手もいる」

このスペイン人DFは、いずれ結果は好転するとの自信も示している。「シーズンの始まりは、みんなが望んでいたものにはなっていないが、これはプロセスだ。シーズンの終わりに自分たちがどこにいるか見てみよう」と付け加えた。



