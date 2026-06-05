元バルセロナDFは、この決断がクラブと代表でのタイトル獲得につながったと語る。ポッドキャスト「エル・カミーノ・デ・マリオ」で彼はこう語った。「20歳のとき、ビジャはバレンシアのアイドルだった。エメリ監督は『トップに来い』と誘ってくれた。

「2部や1部から他のオファーもあったが、エメリ監督が強く勧めてくれた。プレシーズンは順調だった。しばらく出場機会はなかったが、ヨーロッパリーグのヴェルダー・ブレーメン戦で我々は10人になった。 ハーフタイムにウォーミングアップをしていたら、フィジカルコーチのパコ・アエスタランが「出番だ」と言ったので「わかりました」と答えた。ところが彼は「サイドバックで」と言ったんだ。僕にとって初めてのポジションで、どうすればいいのかわからなかった。

最初は戸惑いましたが、若かったのでミスをしました。当時気づかなかったのは、エメリ監督が私のキャリアに大きな恩恵をもたらしてくれたということです。あのポジション変更がなければ、今の私はありません。出場し始めると酷評されましたが、エメリ監督は私を信じ続けてくれました。今でも感謝しています。 今でも覚えている。その前のトライアウトでサイドバックをやりたくなかったし、提案にも抵抗があった。だが、エメリのおかげで今のキャリアがある。彼は間違いなく世界最高の監督の一人だ」