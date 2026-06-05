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「すべてはウナイ・エメリのおかげだ」――バルセロナとスペイン代表のレジェンドが、驚きのポジション変更を経て、アストン・ヴィラの監督に「キャリアのすべて」を感謝
アルバは、自身のキャリアを形作ったポジション変更を振り返る。
アルバは、2009～2012年バレンシアでエメリにワイドの攻撃的ポジションから左SBへの転向を命じられたことが成長の転機だったと明かした。ウイングでキャリアをスタートさせたが、エメリは彼が守備的なポジションにも適性があると見抜いた。当初は戸惑ったものの、この変更が欧州サッカーの頂点へ至る道を開いた。
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アルバがエメリの影響力を称える
元バルセロナDFは、この決断がクラブと代表でのタイトル獲得につながったと語る。ポッドキャスト「エル・カミーノ・デ・マリオ」で彼はこう語った。「20歳のとき、ビジャはバレンシアのアイドルだった。エメリ監督は『トップに来い』と誘ってくれた。
「2部や1部から他のオファーもあったが、エメリ監督が強く勧めてくれた。プレシーズンは順調だった。しばらく出場機会はなかったが、ヨーロッパリーグのヴェルダー・ブレーメン戦で我々は10人になった。 ハーフタイムにウォーミングアップをしていたら、フィジカルコーチのパコ・アエスタランが「出番だ」と言ったので「わかりました」と答えた。ところが彼は「サイドバックで」と言ったんだ。僕にとって初めてのポジションで、どうすればいいのかわからなかった。
最初は戸惑いましたが、若かったのでミスをしました。当時気づかなかったのは、エメリ監督が私のキャリアに大きな恩恵をもたらしてくれたということです。あのポジション変更がなければ、今の私はありません。出場し始めると酷評されましたが、エメリ監督は私を信じ続けてくれました。今でも感謝しています。 今でも覚えている。その前のトライアウトでサイドバックをやりたくなかったし、提案にも抵抗があった。だが、エメリのおかげで今のキャリアがある。彼は間違いなく世界最高の監督の一人だ」
トロフィーと成功をもたらした決断
エメリ監督の判断が、アルバを欧州屈指のサイドバックに成長させるきっかけとなった。 2012年にバルセロナへ移籍し、11シーズンで450試合以上に出場、6度のリーグ優勝を経験。バルサの攻撃陣との連携はチーム最大の武器となった。その成功の基盤は、バレンシアでのポジション変更にある。
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エメリーはアストン・ヴィラで存在感を維持している。
アルバの引退にもめげず、エメリはヴィラの成長に集中している。選手育成とチーム力向上で定評のあるスペイン人監督は、昨季ヨーロッパリーグ制覇で3クラブ目となる欧州タイトルを獲得し、名将の地位を確固たるものにした。