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SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「すべてはウナイ・エメリのおかげだ」――バルセロナとスペイン代表のレジェンドが、ポジション変更を経て、アストン・ヴィラの監督に「キャリアのすべて」を感謝。

ウナイ・エメリ
ジョルディ・アルバ
バルセロナ
ラ・リーガ
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ
バレンシア

ジョルディ・アルバは、アストン・ヴィラの監督ウナイ・エメリがバレンシア時代に彼をウイングから左サイドバックへ転向させたことで、自身のキャリアの軌道が変わったと語っている。元バルセロナ兼スペイン代表のスターは、当初は転向に抵抗があったが、結果的にはそれが最高峰へ到達する助けになったと信じている。

  • アルバは、自身のキャリアを形作ったポジション変更を振り返る。

    アルバは、2009～2012年バレンシアでエメリにワイドの攻撃的ポジションから左SBへ転向させられたことが成長の転機だったと明かした。ウイングでプロ生活を始めたが、エメリは彼が守備的なポジションにも適性があると見抜いた。当初は戸惑ったものの、この変更が欧州サッカーの頂点へ至る道を開いた。

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  • Jordi Alba 2022-23Getty

    アルバがエメリの影響力を称える

    元バルセロナDFは、この決断がクラブと代表でのタイトル獲得につながったと語る。ポッドキャスト「エル・カミーノ・デ・マリオ」で彼はこう語った。「20歳のとき、ビジャはバレンシアのアイドルだった。エメリ監督は『トップチームに来い』と誘ってくれた。

    2部や1部からもオファーがあったが、エメリ監督が強く勧めてくれた。プレシーズンは順調だった。しばらく出場機会がなかったが、ヨーロッパリーグのヴェルダー・ブレーメン戦でチームは10人になり、 ハーフタイムにウォーミングアップをしていたら、フィジカルコーチのパコ・アエスタランが「君が出番だ」と言った。僕は「やった」と答えたが、彼は「サイドバックで」と続けた。僕にとってはどうすればいいのか分からない瞬間だった。初めてのポジションだったからね。

    最初は納得できなかったが、若かったからミスもした。だが、あのポジション変更が私のキャリアを救った。エメリは私を信じ続け、私は成長できた。 今でも覚えている。その前の練習でサイドバックを試し、僕はそのポジションを拒んでいた。提案に戸惑ったが、エメリのおかげで今のキャリアがある。彼は間違いなく世界最高の監督の一人だ。」

  • トロフィーと成功をもたらした決断

    エメリ監督の判断が、アルバを欧州屈指のサイドバックに成長させるきっかけとなった。 2012年にバルセロナへ移籍し、11シーズンで450試合以上に出場、6度のリーグ優勝を経験。バルサの攻撃陣との連携はチーム最大の強みとなり、その成功の基盤はバレンシアでのポジション変更にある。

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    エメリーはアストン・ヴィラで存在感を維持している。

    アルバの引退にもめげず、エメリはヴィラの成長に集中している。選手を育て、チームのパフォーマンスを高める手腕は、監督として高く評価されている。昨季はヴィラを率いてヨーロッパリーグ制覇。3クラブで計5つの欧州タイトルを獲得し、欧州屈指の監督としての地位を固めた。