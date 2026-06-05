「すべてはウナイ・エメリのおかげだ」――バルセロナとスペイン代表のレジェンドが、ポジション変更を経て、アストン・ヴィラの監督に「キャリアのすべて」を感謝。

元バルセロナDFは、この決断がクラブと代表でのタイトル獲得につながったと語る。ポッドキャスト「エル・カミーノ・デ・マリオ」で彼はこう語った。「20歳のとき、ビジャはバレンシアのアイドルだった。エメリ監督は『トップチームに来い』と誘ってくれた。

2部や1部からもオファーがあったが、エメリ監督が強く勧めてくれた。プレシーズンは順調だった。しばらく出場機会がなかったが、ヨーロッパリーグのヴェルダー・ブレーメン戦でチームは10人になり、 ハーフタイムにウォーミングアップをしていたら、フィジカルコーチのパコ・アエスタランが「君が出番だ」と言った。僕は「やった」と答えたが、彼は「サイドバックで」と続けた。僕にとってはどうすればいいのか分からない瞬間だった。初めてのポジションだったからね。

最初は納得できなかったが、若かったからミスもした。だが、あのポジション変更が私のキャリアを救った。エメリは私を信じ続け、私は成長できた。 今でも覚えている。その前の練習でサイドバックを試し、僕はそのポジションを拒んでいた。提案に戸惑ったが、エメリのおかげで今のキャリアがある。彼は間違いなく世界最高の監督の一人だ。」