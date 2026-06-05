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「すべてはウナイ・エメリのおかげだ」――バルセロナとスペイン代表のレジェンドが、ポジション変更を経て、アストン・ヴィラの監督に「キャリアのすべて」を感謝。
アルバは、自身のキャリアを形作ったポジション変更を振り返る。
アルバは、2009～2012年バレンシアでエメリにワイドの攻撃的ポジションから左SBへ転向させられたことが成長の転機だったと明かした。ウイングでプロ生活を始めたが、エメリは彼が守備的なポジションにも適性があると見抜いた。当初は戸惑ったものの、この変更が欧州サッカーの頂点へ至る道を開いた。
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アルバがエメリの影響力を称える
元バルセロナDFは、この決断がクラブと代表でのタイトル獲得につながったと語る。ポッドキャスト「エル・カミーノ・デ・マリオ」で彼はこう語った。「20歳のとき、ビジャはバレンシアのアイドルだった。エメリ監督は『トップチームに来い』と誘ってくれた。
2部や1部からもオファーがあったが、エメリ監督が強く勧めてくれた。プレシーズンは順調だった。しばらく出場機会がなかったが、ヨーロッパリーグのヴェルダー・ブレーメン戦でチームは10人になり、 ハーフタイムにウォーミングアップをしていたら、フィジカルコーチのパコ・アエスタランが「君が出番だ」と言った。僕は「やった」と答えたが、彼は「サイドバックで」と続けた。僕にとってはどうすればいいのか分からない瞬間だった。初めてのポジションだったからね。
最初は納得できなかったが、若かったからミスもした。だが、あのポジション変更が私のキャリアを救った。エメリは私を信じ続け、私は成長できた。 今でも覚えている。その前の練習でサイドバックを試し、僕はそのポジションを拒んでいた。提案に戸惑ったが、エメリのおかげで今のキャリアがある。彼は間違いなく世界最高の監督の一人だ。」
トロフィーと成功をもたらした決断
エメリ監督の判断が、アルバを欧州屈指のサイドバックに成長させるきっかけとなった。 2012年にバルセロナへ移籍し、11シーズンで450試合以上に出場、6度のリーグ優勝を経験。バルサの攻撃陣との連携はチーム最大の強みとなり、その成功の基盤はバレンシアでのポジション変更にある。
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エメリーはアストン・ヴィラで存在感を維持している。
アルバの引退にもめげず、エメリはヴィラの成長に集中している。選手を育て、チームのパフォーマンスを高める手腕は、監督として高く評価されている。昨季はヴィラを率いてヨーロッパリーグ制覇。3クラブで計5つの欧州タイトルを獲得し、欧州屈指の監督としての地位を固めた。