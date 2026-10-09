AFP
翻訳者：
「すべてはこの瞬間にたどり着くためだった！」ルベン・アモリムが、マンチェスター・ユナイテッドの「重み」がいかにしてACミランでの挑戦への準備になったかを明かす
アモリム、サン・シーロのプレッシャーを受け入れる
この夏、ポルトガル人指揮官はオールド・トラッフォードでの在任を経てサン・シーロの指揮官に就任した。スポルティングCPでは2度のリーグ優勝を成し遂げており、非常に成功した時期を過ごしていた。幼少期からミランのファンとして育ったアモリムは、いまイタリアで新たな期待に向き合っている。
ミランは現在、セリエAで勝ち点11の5位につけており、首位の3チームとはわずか勝ち点2差だ。新指揮官は新天地への適応を急速に進めており、情熱的なイタリアのファン層と母国ポルトガルのサッカー文化との共通点にも言及している。
- Getty Images Sport
世界的な期待の重圧
DAZNの取材に対し、アモリムはプレミアリーグでの時間が現在の役割にどう生きているかを説明した。マンチェスターで受けた厳しい注目が、ミラノでの生活への向き合い方を直接形作ったとも指摘している。
アモリムは「他クラブで積み上げてきた経験は、あらゆる挑戦、あるいは新たな挑戦に向き合う上で役立つ。ここはポルトガルにより近い。異なる種類のプレッシャーはあるが、クラブの外にいる人々がチームを本当に情熱的に体感しているからだ。それはポルトガルと似ていて、私はそうした環境で生きることに慣れている」と語った。
さらに「イングランドでは、もちろん少し違う。マンチェスター・ユナイテッドはミランと同じように世界的なクラブなので、自分がする一つひとつのことに重みが伴う。そして、その経験がここミランで最善の形で振る舞おうとする助けになっている。私の頭の中では、キャリアの中で経験してきたすべては、この非常に特別なクラブで、この地点にたどり着き、それを助ける準備を整えるためのものだった」と付け加えた。
バランスの取れたミランのスカッド作り
アモリムの任務の一部は、チャンピオンズリーグ優勝経験を持つゴンサロ・ラモスを含む、この夏の新戦力をチームに組み込むことにある。このストライカーはいまだ安定した得点ペースをつかめていないが、指揮官はその運動量や全体的な貢献度についての懸念をすぐに否定した。
「ラモスはもっと走らない方がいい、とは私は言わない。選手に対してそんなことは絶対に言わない」とアモリムは強調した。「まず何より重要なのは、私たちが得点できていることであり、それが最も大事だ。ストライカーにゴールが必要なのは十分に分かっているし、彼は得点するようになる。彼は懸命に取り組んでいるし、私たちが得点できているのもゴンサロ・ラモスのおかげだ」
また、ミラン指揮官は移籍市場において、目先の成功と将来に向けた育成の両方を見据えていることも強調した。「私たちは、すでにチャンピオンズリーグ優勝者であるラモスのような即戦力を獲得しているが、同時に、例えば［ジエゴ］・モレイラのような才能ある選手も迎え入れたい」と説明した。「私はここに来られて本当にうれしいし、このクラブを本来あるべき場所へ戻す手助けをする大きな責任を感じている」
- Buzzi
過酷な冬の日程が待ち受ける
ミランはサッスオーロ戦で国内での戦いに戻り、複数の大会にまたがる厳しい連戦に突入する。アモリム監督のチームは1カ月足らずで9試合という過酷な日程に直面しており、その中には極めて重要なヨーロッパリーグ3試合も含まれている。
この期間は、選手の負荷管理に加え、実績ある主力と台頭する若手をどう融合させるかが極めて重要になる。今後数週間で安定感を見いだせるかどうかが、ミランがセリエA首位との差を縮められるか、そして欧州で勝ち進み続けられるかを左右する。
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