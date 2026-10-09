アモリムの任務の一部は、チャンピオンズリーグ優勝経験を持つゴンサロ・ラモスを含む、この夏の新戦力をチームに組み込むことにある。このストライカーはいまだ安定した得点ペースをつかめていないが、指揮官はその運動量や全体的な貢献度についての懸念をすぐに否定した。

「ラモスはもっと走らない方がいい、とは私は言わない。選手に対してそんなことは絶対に言わない」とアモリムは強調した。「まず何より重要なのは、私たちが得点できていることであり、それが最も大事だ。ストライカーにゴールが必要なのは十分に分かっているし、彼は得点するようになる。彼は懸命に取り組んでいるし、私たちが得点できているのもゴンサロ・ラモスのおかげだ」

また、ミラン指揮官は移籍市場において、目先の成功と将来に向けた育成の両方を見据えていることも強調した。「私たちは、すでにチャンピオンズリーグ優勝者であるラモスのような即戦力を獲得しているが、同時に、例えば［ジエゴ］・モレイラのような才能ある選手も迎え入れたい」と説明した。「私はここに来られて本当にうれしいし、このクラブを本来あるべき場所へ戻す手助けをする大きな責任を感じている」



