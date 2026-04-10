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Brazil's midfielder Julio Baptista reactAFP
Ryan Tolmich

翻訳者：

「すべての選手にとって、それが夢だ」――新世代のセレソンが準備を進める中、元ブラジル代表のジュリオ・バプティスタがワールドカップでの瞬間を振り返る

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GOALは「ザ・ビースト」の愛称で親しまれる選手に、世界最大の舞台で自国を代表する意義について聞いた。

カルロ・アンチェロッティ監督は、数週間以内にブラジル代表の攻撃陣を2つに分ける。一方はワールドカップへアメリカへ行くメンバー、もう一方は代表から外れるメンバーだ。厳しい選択が迫られる。

ヴィニシウス・ジュニア、ラフィーニャ、リシャルリソン、エステヴァン、マテウス・クーニャ、ジョアン・ペドロ、エンドリック、ガブリエル・マルティネッリ、ライアン、ネイマール、アントニー、ヴィトール・ロケ。誰もが才能を持つが、全員がワールドカップに行けるわけではない。どう選別するのか。数人のスーパースターを落選させる一線を、いかに引くのか。

ジュリオ・バプティスタは境界線の両側を経験した。カカ、ロナウド、ロナウジーニョがいた2006年、レアル・マドリードで8得点を挙げながら代表から外された。しかし4年後、南アフリカへ旅立つメンバーに選ばれ、失意が夢に変わった。 数週間後、ブラジルの攻撃陣はどちらかの感情を抱く。

では、ブラジル代表の攻撃陣でプレーするとはどのような感覚なのか。最高峰の舞台で祖国を代表する緊張や高揚、失望に、選手たちはどう向き合っているのか。このテーマを語るのにバプティスタほど適した人物はいない。彼の結論はシンプルだ。「簡単ではない」と。

「ワールドカップは世界で最も重要な大会だ」とバプティスタはシャーロットのラ・リーガ『エル・パルティダソ』イベントでGOALに語った。「すべての選手にとって、それが夢だ。2010年に出場できたことは信じられないほど素晴らしかった。サッカーにこれほど大きなイベントはない」

  • Portugal v Brazil: Group G - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    夢を追いかけて

    結局、バプティスタは代表で47試合に出場した。サンパウロで育った少年時代、代表でのプレーは彼の唯一の夢だった。その夢を叶え、最大の舞台にも立った。

    しかし彼はその夢、特に最高峰の舞台での夢を叶えた。2006年はレアル・マドリードでのポジション変更で調子を落とし代表を逃したが、2010年にドゥンガ監督に招集された。本大会ではグループステージ最終戦のポルトガル戦（0-0）にトップとして先発し、1試合に出場した。

    「私には夢があった」と彼は語った。「世界最高のチームでプレーし、ワールドカップに出場すること。その舞台に立つと、自分の中で何かが終わったと感じる。その瞬間、夢は叶ったことになる。そのために、チームメイトと共に信じられないほどの努力を重ねてきた」

    今夏、その夢を追う新しい世代がいる。バプティスタは具体的な助言はできないが、彼らの気持ちがよく分かる。

    • 広告
  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    新世代

    ブラジルは常に攻撃的才能を輩出してきた。ペレ、ジャイールジーニョ、ロマリオ、リバウド、ロナウド、ロナウジーニョ、ネイマール……リストは尽きない。しかし今夏は世代交代が感じられる。ネイマールの伝説的地位は揺るがないものの、代表での定位置は保証されていない。歴代最多得点者でも、招集されても主役になる可能性は低い。

    代わりに台頭するのがヴィニシウス・ジュニオールやラフィーニャ。さらにエンドリックやエステヴァオもそのレベルに迫る。 攻撃陣には期待が高まる。だが、最高峰の舞台で結果を出していない現実に不安もある。2002年のW杯優勝後、ブラジルは主要タイトルを5つしか取っていない。うち3つはすでに廃止されたコンフェデレーションズカップだ。実績は物足りないが、才能を考えれば希望はある。

    「若い選手たちがいるのは素晴らしいことだ」とバプティスタは語る。「彼らには、私が現役時代に戦ったのと同じ、ワールドカップ制覇という大きな目標への強い決意がある。優勝するのは非常に難しいが、ブラジルなら成し遂げられる。我々は偉大な代表チームだ。彼らが活躍してくれることを常に願っている」

    好結果を得るには、若手スターの台頭が不可欠だ。バプティスタもその責任の重さを理解している。

  • Julio Baptista Robinho Raul Gonzalez Real Madrid 2007-2008Getty Images

    ヨーロッパの旅

    バプティスタが初めてスペインへ渡ったのは22歳の時。サンパウロで数シーズンを過ごした後だった。それでも、適応は容易ではなかった。

    「何も知らない国へ行くのです。言葉も話せません。外国の生活は自国と大きく異なります。到着したとき、人々が適応を手助けしてくれました。スペインはブラジルと似ていたので、文化にもすぐに馴染めました。そのおかげで、サッカー界でも日常生活でもスムーズに溶け込めました」

    彼は一つのクラブに長く留まらず、セビージャで頭角を現した後、レアル・マドリード、アーセナル、ローマ、マラガ、クルゼイロ、オーランド・シティ、CFRクルージュと渡り歩き、2019年に現役を引退した。 これほど多くの絆を築いた選手は稀で、彼はそれを誇りに思う。

    「トップレベルでプレーし続けるには長い年月と努力が必要だ」と彼は語る。「1年だけ結果を出すのは比較的簡単でも、8年や10年高いレベルを維持するのは難しい。その挑戦が私のキャリアを豊かにし、どのクラブでも歓迎されたことは大きな喜びだ」。

  • Baptista brazil 2007 copa americagetty

    「ビースト」になる

    バプティスタに対するファンの思い出は、クラブごとに異なるだろう。誰もが彼の愛称「ザ・ビースト」を覚えている。その名は彼が勝ち取ったものだ。守備的MFから攻撃的MF、ストライカーへ。ポジションは変わっても、彼は常に相手にとって手強い存在だった。

    「私のキャリアはあらゆる可能性に開かれていました」と彼は語った。「ブラジルで育ち、スペインで『ラ・ベスティア（The Beast）』と呼ばれ、レアル・マドリード、アーセナル、ローマ、ブラジル代表でプレーしました。すべてが信じられないような経験でした」

    それでも最も重要だったのは南アフリカでの数週間だ。代表の黄色と青のユニフォームに身を包み、彼は夢を生き抜いた。

    「8年間代表でプレーできたのは名誉だった。世界中に私のことを知ってもらえたのも幸せだ」と彼は語った。

    今夏、世界は新たなブラジル星誕生を知るだろう。彼らにとって今こそ正念場であり、バプティスタは16年前の自分と同じ夢の舞台だと語る。