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「すべての選手が彼を信頼している」――降格圏を争う中、ロベルト・デ・ゼルビ監督は「トッテナムにとって大きな存在」で、コナー・ギャラガーはアストン・ヴィラ戦の「完璧な」勝利を喜んでいる。
デ・ゼルビの戦術がヴィラを圧倒
デ・ゼルビ監督率いるチームは、試合開始直後からヴィラを圧倒。チャンピオンズリーグ出場権を争うウナイ・エメリ監督率いる相手は、あらゆる面で劣勢に立った。イタリア人指揮官は先発4人を入れ替え、リシャルリソンとマティス・テルを新トップ3に起用。前半はホームチームを圧倒し、ハーフタイムまでにスパーズは8本、ヴィラは0本だった。
12分にはギャラガーがティエレマンスのヘディングクリアをコントロールして先制。30分前にはテルからのピンポイントクロスをリシャルリソンが頭で合わせ、2点目を奪った。
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ギャラガーは「完璧な」活躍を称賛した
マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたギャラガーは、新監督を絶賛した。デ・ゼルビ監督の下で活力を取り戻したこのMFは、チーム全員がクラブの新しいビジョンに共感していると語った。
TNTスポーツのインタビューに彼はこう語った。「素晴らしいパフォーマンスだった。まさに我々に必要だったものだ。試合に向けた1週間の練習で取り組んできたことを、今夜はすべて見せることができた。このパフォーマンスと勝ち点3に本当に満足している。完璧な夜だったが、これが始まりに過ぎないことを願っている。シーズン終盤の数試合でもこの勢いを維持したい。 「この勝利はチームにとってとても大きい。この勢いで自信を育て、同じサッカーを続けていきたい。デ・ゼルビ監督への賛辞は尽きない。彼は素晴らしいし、全員が信頼している。彼は選手に安心感と自信を与え、ベストを引き出している。まだ始まりだ。学び続け、強いチームを作りたい」
デ・ゼルビ監督は「非常に誇りに思っている」
デ・ゼルビ監督は、トッテナムの最近のパフォーマンスに満足を示し、ボールを持つ前後で選手たちが示した献身的なプレーを称賛した。
TNTスポーツの取材にデ・ゼルビ監督は「アストン・ヴィラは優れたチームだが、我々は60分間、ボールを持つ時間も持たない時間も良いプレーをした。 特に前半は追加点も取れたが、選手たちのパフォーマンスには満足している。彼らが今シーズンどれだけ苦労してきたかを知っているし、とても誇りに思う。ピッチ上で唯一残念だったのは、失点したあのゴールだけだ」
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注目は終盤戦へ
トッテナムはウェストハムを抜いて17位に浮上したが、今後の日程は依然として厳しい。リーズ、チェルシー、エバートン戦を控え、デ・ゼルビ監督は選手たちに「数週間前の厳しい状況」を忘れず集中力を保つよう求めている。
デ・ゼルビ監督は「シーズンはまだ終わっていない。 月曜のリーズ戦から、あと3試合、厳しい戦いが続く。リーズは調子が良く、今の順位にふさわしい。ウルヴァーハンプトン戦以前の苦しい状況を忘れずに、特に今週は勝利の後もその記憶を頭に留めておかなければならない」