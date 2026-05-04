デ・ゼルビ監督率いるチームは、試合開始直後からヴィラを圧倒。チャンピオンズリーグ出場権を争うウナイ・エメリ監督率いる相手は、あらゆる面で劣勢に立った。イタリア人指揮官は先発4人を入れ替え、リシャルリソンとマティス・テルを新トップ3に起用。前半はホームチームを圧倒し、ハーフタイムまでにスパーズは8本、ヴィラは0本だった。

12分にはギャラガーがティエレマンスのヘディングクリアをコントロールして先制。30分前にはテルからのピンポイントクロスをリシャルリソンが頭で合わせ、2点目を奪った。