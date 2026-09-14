Getty Images Sport
翻訳者：
「すべての熱気を奪ってしまう！」 マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ピーター・シュマイケル氏がマンチェスター・ダービーでの物議を醸した判定を受け、プレミアリーグに「VAR廃止」を要求
ダービーの劇的展開が審判への抗議を呼んだ
マンチェスター・ダービーは話題に事欠くことがほとんどないが、オールド・トラフォードで行われた今回の一戦は、サッカー界を騒然とさせた注目度の高い判定ミスが大きな焦点となった。ハーランドが60分に決めた決勝点は、ヨシュコ・グヴァルディオルのクロスを押し込んだものだったが、当初はオフサイドの旗が上がったものの、その後VAR担当審判団によって衝撃的に判定が覆された。
試合後、プロフェッショナル・ゲーム・レフェリーズ機構はこの場面について「判断ミス」があったことを正式に認めるため、マンチェスター・ユナイテッドに連絡を取った。プレミアリーグのマッチセンターは当初、SNS上でこの判定を擁護し、VARが「ハーランドはオンサイドの位置にいたと判断した」としたうえで、「オフサイドの位置にいたものの、［エンソ］フェルナンデスはボールをプレーしていないと見なした」と説明していた。
- Getty Images Sport
シュマイケルが即時の変革を要求
オールド・トラッフォードで数々のタイトルを手にしたシュマイケルは、現代のレフェリングの現状を語るにあたって一切言葉を濁さなかった。 Viaplayに対し、このデンマーク人はテクノロジーが試合の雰囲気をどう変えてしまったかについて強い不満を示した。「VARは廃止してほしい」と、シュマイケルは解説の仕事の中で語った。「今のシステムでは、VARと審判がフットボールで最も重要な存在になってしまっている。あらゆる熱量を奪ってしまう。ゴールが決まった瞬間でも、もう喜ぶことすら許されない」
この伝説的GKは、現在のシステム運用には根本的な欠陥があり、観戦体験に積極的に悪影響を及ぼしていると主張した。「5分後には選手もファンも喜べるのは見た。でも、それは同じではない。ボールがネットに入ればゴールだが、その後で線審がオフサイドの旗を上げる。
「VARは本当に厄介で、フットボールを邪魔している。良くもしていない。だからこそ、VARを廃止できたあの時代に戻ってほしいし、その日を待ち望んでいる」
ネビルも混乱の声に加わる
シュマイケルだけが、ダービーでの判定基準に困惑を示した元マンチェスター・ユナイテッド関係者ではなかった。『Sky Sports』の共同解説で話したギャリー・ネビルも、オフサイドの位置から明らかな干渉があったにもかかわらず、そのゴールが認められたロジックに当惑したことを認めた。この判定は、コマ送りの映像分析が行われる時代において、現在のオフサイドルールの解釈が実情に合っているのかという議論を再燃させている。
「オフサイドルールを説明してもらう必要がある。正直に言って、もう私には分からない」とネビルは生中継中に語った。元DFは、PGMOLが最終的にこの決定を撤回せざるを得なくなると予想していたが、その予言は試合終了のホイッスルから24時間以内に現実となった。
- Getty Images Sport
当局が重大な失策を認める
日曜夜にPro Refが誤りを認めたことは、識者たちが指摘していたミスを裏付けるものとなった。審判を統括する同組織は、VARがフェルナンデスのポジションによる「起こり得る影響を認識していなかった」と認め、「オンフィールドレビューを勧告すべきだった」とした。
波紋が広がり続ける中、プレミアリーグに対してこの技術を改善する、あるいは撤廃するよう求める圧力は強まっている。シュマイケルや多くのサポーターにとって、VARチェックの機械的な性質は、このスポーツを形作る生の感情を奪ってしまっている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。