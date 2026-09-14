マンチェスター・ダービーは話題に事欠くことがほとんどないが、オールド・トラフォードで行われた今回の一戦は、サッカー界を騒然とさせた注目度の高い判定ミスが大きな焦点となった。ハーランドが60分に決めた決勝点は、ヨシュコ・グヴァルディオルのクロスを押し込んだものだったが、当初はオフサイドの旗が上がったものの、その後VAR担当審判団によって衝撃的に判定が覆された。

試合後、プロフェッショナル・ゲーム・レフェリーズ機構はこの場面について「判断ミス」があったことを正式に認めるため、マンチェスター・ユナイテッドに連絡を取った。プレミアリーグのマッチセンターは当初、SNS上でこの判定を擁護し、VARが「ハーランドはオンサイドの位置にいたと判断した」としたうえで、「オフサイドの位置にいたものの、［エンソ］フェルナンデスはボールをプレーしていないと見なした」と説明していた。



