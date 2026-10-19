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「すべての条件が整った！」ヴィティーニャ、パリ・サンジェルマン対バルセロナを前に期待膨らむ予想を語る
ヴィティーニャ、バルセロナとの大一番を心待ちに
パリ・サンジェルマンのMFヴィティーニャは、パルク・デ・プランスで行われるFCバルセロナとのUEFAチャンピオンズリーグ第3節を前に、大きな興奮を口にした。欧州の強豪同士によるこの一戦には、両チームとも今季のリーグフェーズで全勝を維持して臨む。
PSGはマンチェスター・シティとのアウェー戦での4-2の勝利や、ストラスブール戦での3-1の逆転勝利など、印象的な白星を挙げてこの試合を迎える。
ヴィティーニャは、欧州のもう一つの強豪をホームに迎え、自分たちの力を試したいというチームの意欲を強調した。
- AFP
ポルトガルのスター選手、高強度の戦術的攻防を予想
試合を前に、ヴィティーニャは、両チームがボール保持と積極的なプレスを軸とする同じサッカー哲学を持っていると強調した。「大きな勝利を2つ収めた。今度は、全員が楽しみにしている大一番がある。この試合に出られるのは喜びだ」とヴィティーニャは語った。
「素晴らしい試合になるための条件は、すべてそろっていると思う」
「何が起こるかは分からないが、両チームには素晴らしい選手がそろっている」と、このMFは続けた。「どちらも常にボールを持ちたがり、持っていないときはプレスをかける」
ルイス・エンリケ、PSGを「マシン」と評したヴィティーニャの見解を支持
PSGのルイス・エンリケ監督はビティーニャの考えに同調し、2015年に自身が歴史的な3冠へと導いた古巣と対戦することの感情的な意味を強調した。「両チームには個々の能力が高い選手が数多くいるので、接戦になるだろう」と語った。
「ホームで戦えることは我々にとって大きい。ここでは我々はずっと強い」
「我々はマシンだ。選手たちがプレスをかける姿を見ると、そう思う」。スペイン人指揮官はそう断言し、チームの献身的な働きを称えた。
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無敗のフランス王者、記録に並ぶ快進撃を狙う
PSGはチャンピオンズリーグ直近12試合で無敗を続けており、クラブ歴代記録の13試合に並ぶまであと1試合に迫っている。
かつてバルセロナに在籍したウスマン・デンベレ、フェラン・トーレス、ドロ・フェルナンデスの存在も、この一戦にさらなる注目を集める。パルク・デ・プランスでの対決は激しい戦いになりそうだ。
ヴィティーニャとチームメートたちは、欧州での無傷の戦いを続けるため、重要な勝ち点3の獲得を目指す。
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