パリ・サンジェルマンのMFヴィティーニャは、パルク・デ・プランスで行われるFCバルセロナとのUEFAチャンピオンズリーグ第3節を前に、大きな興奮を口にした。欧州の強豪同士によるこの一戦には、両チームとも今季のリーグフェーズで全勝を維持して臨む。

PSGはマンチェスター・シティとのアウェー戦での4-2の勝利や、ストラスブール戦での3-1の逆転勝利など、印象的な白星を挙げてこの試合を迎える。

ヴィティーニャは、欧州のもう一つの強豪をホームに迎え、自分たちの力を試したいというチームの意欲を強調した。