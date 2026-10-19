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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
翻訳者：

「すべての条件が整った！」ヴィティーニャ、パリ・サンジェルマン対バルセロナを前に期待膨らむ予想を語る

パリ・サンジェルマン
ヴィティーニャ
ルイス・エンリケ
パリ・サンジェルマン 対 バルセロナ
バルセロナ
UEFAチャンピオンズリーグ

パリ・サンジェルマンのMFヴィティーニャは、FCバルセロナとのチャンピオンズリーグで名勝負が生まれる条件はすべてそろっていると強調した。ルイス・エンリケ監督の後押しを受けたポルトガル代表MFは、ポゼッションを徹底して追求する両チームが、パルク・デ・プランスで並外れた戦術戦を繰り広げると確信している。

  • ヴィティーニャ、バルセロナとの大一番を心待ちに

    パリ・サンジェルマンのMFヴィティーニャは、パルク・デ・プランスで行われるFCバルセロナとのUEFAチャンピオンズリーグ第3節を前に、大きな興奮を口にした。欧州の強豪同士によるこの一戦には、両チームとも今季のリーグフェーズで全勝を維持して臨む。

    PSGはマンチェスター・シティとのアウェー戦での4-2の勝利や、ストラスブール戦での3-1の逆転勝利など、印象的な白星を挙げてこの試合を迎える。

    ヴィティーニャは、欧州のもう一つの強豪をホームに迎え、自分たちの力を試したいというチームの意欲を強調した。

  • FBL-EUR-C1-PSG-PRESSERAFP

    ポルトガルのスター選手、高強度の戦術的攻防を予想

    試合を前に、ヴィティーニャは、両チームがボール保持と積極的なプレスを軸とする同じサッカー哲学を持っていると強調した。「大きな勝利を2つ収めた。今度は、全員が楽しみにしている大一番がある。この試合に出られるのは喜びだ」とヴィティーニャは語った。

    「素晴らしい試合になるための条件は、すべてそろっていると思う」

    「何が起こるかは分からないが、両チームには素晴らしい選手がそろっている」と、このMFは続けた。「どちらも常にボールを持ちたがり、持っていないときはプレスをかける」

  • ルイス・エンリケ、PSGを「マシン」と評したヴィティーニャの見解を支持

    PSGのルイス・エンリケ監督はビティーニャの考えに同調し、2015年に自身が歴史的な3冠へと導いた古巣と対戦することの感情的な意味を強調した。「両チームには個々の能力が高い選手が数多くいるので、接戦になるだろう」と語った。

    「ホームで戦えることは我々にとって大きい。ここでは我々はずっと強い」

    「我々はマシンだ。選手たちがプレスをかける姿を見ると、そう思う」。スペイン人指揮官はそう断言し、チームの献身的な働きを称えた。

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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    無敗のフランス王者、記録に並ぶ快進撃を狙う

    PSGはチャンピオンズリーグ直近12試合で無敗を続けており、クラブ歴代記録の13試合に並ぶまであと1試合に迫っている。

    かつてバルセロナに在籍したウスマン・デンベレ、フェラン・トーレス、ドロ・フェルナンデスの存在も、この一戦にさらなる注目を集める。パルク・デ・プランスでの対決は激しい戦いになりそうだ。

    ヴィティーニャとチームメートたちは、欧州での無傷の戦いを続けるため、重要な勝ち点3の獲得を目指す。

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2026年10月20日

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