AFP
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「すべての審判を信頼している」ジョゼ・モウリーニョ、ビジャレアルをめぐる騒動を経て、ローマとの再会を前にさらなる騒動を回避
モウリーニョ、ビジャレアルを巡る騒動後に冷静さを求める
モウリーニョ監督は、審判団体との間で続く対立を収める姿勢を意外にも見せ、水曜日に行われるレアル・マドリーとローマのチャンピオンズリーグでの対戦を前に、審判への信頼は揺らいでいないと強調した。このベテラン指揮官は最近、懲戒処分に関わる話題の中心となっている。特に先週末、ビジャレアルに1-0で辛勝した試合では、ヴィニシウス・ジュニオールのゴール取り消しと、その後に同選手が髪を引っ張ったとして退場処分を受けたことに抗議し、義務付けられている試合後の取材対応を拒否した。
モウリーニョ監督は、AFPが伝えた記者団への発言で、「私はすべての審判を信頼している。リーグ戦でもチャンピオンズリーグでも、試合前はいつも審判に対して良い印象を持っている」と語った。「信頼しているし、3チームすべてにとって何事もうまくいくことを願っている。否定的な感情はない」
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イタリアでの仕事に集中
ビジャレアルをめぐる騒動に先立ち、モウリーニョ監督はアトレティコ・マドリーとのダービーに敗れた後にも物議を醸していた。記者会見で印刷した写真を掲げ、アトレティコ・マドリーに処分が下されるべきだったと考えるプレーを示したのだ。しかし、欧州での対戦を前に、レアル・マドリーの指揮官は国内で抱える不満についてのさらなる質問をすぐに遮り、ローマのメディアはピッチ上の戦術的な争いにはるかに関心があるとの見方を示した。
63歳の指揮官は記者会見で「ここには、そうしたことよりも試合に関心のあるイタリアのメディアがいる」と付け加えた。「土曜日にもまた私に質問できる。今は別の話題に移るのが一番だと思う」
チュアメニ、ロッカールームの不満に同調
レアル・マドリーの監督がより慎重な姿勢を取った一方で、チームのロッカールームには強い不満が残っている。レアル・マドリーはチャンピオンズリーグ初戦でインテルに2-1で勝利してこの試合を迎える一方、ローマはフェネルバフチェとのアウェー戦を1-1で引き分けていた。
チーム内の雰囲気について問われたオーレリアン・チュアメニは、「審判については話したくない。今は判定に強い不満を感じている」と説明した。
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感慨深いオリンピコへの帰還
この一戦は、ムリーニョにとって古巣への帰還となる。2021年から2024年までの実り多い3年間をローマで過ごし、2022年には同クラブをヨーロッパカンファレンスリーグ優勝に導いた。翌シーズンにはヨーロッパリーグ決勝にも進出している。
「チャンピオンズリーグで優勝したわけではない。だが、欧州大会で優勝し、2年間で2度目の欧州大会決勝を戦った。すべてがうまくかみ合ったと思う」。ムリーニョは「永遠の都」に残した功績について、そう振り返った。
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