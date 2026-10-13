ビジャレアルをめぐる騒動に先立ち、モウリーニョ監督はアトレティコ・マドリーとのダービーに敗れた後にも物議を醸していた。記者会見で印刷した写真を掲げ、アトレティコ・マドリーに処分が下されるべきだったと考えるプレーを示したのだ。しかし、欧州での対戦を前に、レアル・マドリーの指揮官は国内で抱える不満についてのさらなる質問をすぐに遮り、ローマのメディアはピッチ上の戦術的な争いにはるかに関心があるとの見方を示した。

63歳の指揮官は記者会見で「ここには、そうしたことよりも試合に関心のあるイタリアのメディアがいる」と付け加えた。「土曜日にもまた私に質問できる。今は別の話題に移るのが一番だと思う」