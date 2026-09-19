Crystal Pix
翻訳者：
「すべてのボールを蹴ったよ！」 キース・アンドリュースとブレントフォードはいかにしてチェルシーを完全に解体したのか
ブレントフォードが後半のダービーで崩れたチェルシーをのみ込む
ブレントフォードはGtechコミュニティ・スタジアムでチェルシーを3-0で粉砕し、西ロンドン・ダービーで文句なしの優位を誇示した。拮抗した立ち上がりの時間帯を経て、ブレントフォードは後半にジェイドン・アンソニー、イゴール・チアゴ、そして途中出場のファビオ・カルヴァーリョのゴールで3点を重ねた。
この勝利により、キース・アンドリュース監督率いるチームはプレミアリーグ開幕5試合で勝ち点9に伸ばした。
この数字は、2021-22シーズンに記録したクラブのトップリーグ開幕5試合における過去最高の勝ち点8を上回るものとなった。
- Craig Mercer
セットプレーの連係でチェルシーがこじ開ける、アンソニーがヘディング弾
均衡を破ったのは61分だった。ミケル・ダムスゴーアが設計した巧みなCKのパターンプレーから、デンマーク人MFがファーへ鋭いボールを送り、シュスターが頭でゴール前に折り返すと、アントニーが頭で押し込み、ブレントフォードでの初ゴールを決めた。
後半の反撃は、ハーフタイムのロッカールームでアンドリュースから与えられた明確な指示を反映したものだった。
「ハーフタイムには、ただ強度を上げて、信じ続けてほしいと言われた」とアントニーは語った。「ファブ（カルヴァーリョ）には数日前に『君は得点する』と言われていたので、そのゴールは本当にうれしい。信じられないような気分だった」
チアゴとカルヴァーリョが容赦ないカウンターアタックを決め切る
ブレントフォードは80分、高いディフェンスラインの背後をケビン・シャーデが突破してリードを広げた。チェルシーGKマルティネスが最初のシュートを防いだ後、こぼれ球に最も素早く反応したチアゴが押し込み、タッチライン際でアンドリュースとともに感情を爆発させて喜んだ。
途中出場のカルヴァーリョは後半アディショナルタイムにダメ押し点を追加。シャーデの低いクロスがディフレクトしたボールに、ファーサイドで合わせた。
この勝利により、ブレントフォードのGテック・コミュニティ・スタジアムにおけるトップリーグでの無敗記録は8試合に伸び、その期間は2月までさかのぼる。
- News Images
アンドリュース、ブレントフォードが勢いを維持し誇りをにじませる
アンドリュース監督は、チームがあらゆる局面で地元のライバルを上回る戦いぶりを見せたことを受け、非常に満足していると語った。先発を2人入れ替え、マイケル・カヨデとダムスゴーアを起用した指揮官は、守備の粘り強さとアグレッシブな姿勢を見せた自軍を称賛した。
“ビーズ”は、アンドリュース体制で高まり続ける自信を追い風に、記録的なスタートをさらに伸ばしていくことを目指す。
「まるで自分がプレーしたような気分だ。すべてのボールを自分で蹴ったような気持ちだった」とアンドリュース監督は明かした。「違う特長を示さなければならなかった。闘志、粘り強さ、情熱、そして熱意だ。今夜の私たちは本当に素晴らしかった。すべてが気に入った」
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