ブレントフォードはGtechコミュニティ・スタジアムでチェルシーを3-0で粉砕し、西ロンドン・ダービーで文句なしの優位を誇示した。拮抗した立ち上がりの時間帯を経て、ブレントフォードは後半にジェイドン・アンソニー、イゴール・チアゴ、そして途中出場のファビオ・カルヴァーリョのゴールで3点を重ねた。

この勝利により、キース・アンドリュース監督率いるチームはプレミアリーグ開幕5試合で勝ち点9に伸ばした。

この数字は、2021-22シーズンに記録したクラブのトップリーグ開幕5試合における過去最高の勝ち点8を上回るものとなった。