Getty Images Sport
翻訳者：
「すべてのタイトル獲得を目指す」――マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの2026-27シーズン目標を表明。レッドデビルズはプレミアリーグとチャンピオンズリーグに備える。
レッド・デビルズ、栄光の日々への復活を目指す
キャリックはオールド・トラッフォードでの期待を控えめにすることを拒み、自身の率いるマンチェスター・ユナイテッドが2026-27シーズンにおいて「獲得可能なすべてのタイトル」を争う準備ができていると主張している。ルーベン・アモリムの退任後、チームを立て直したこの元イングランド代表MFには、レッドデビルズを世界サッカーの頂点へ返り咲かせる使命が課せられている。
「我々はリーグ最強チームに勝つ力があると確信している」とキャリックはクラブ公式年鑑のファン向けメッセージに記した。「今はプレミアリーグ全シーズンでそれを示し、獲得可能な全タイトルを争うことが重要だ。 我々は才能と献身、決意を備えた素晴らしい選手たちを揃え、このクラブで成功を収めるために必要なすべてを持っている。彼らはクラブを愛し、勝利への強い渇望を示している。それが、我々が正しい方向へ進んでいるという自信だ。」
- IMAGO / Pro Sports Images
衝撃的な活躍が完全移籍につながった
キャリックの楽観は、1月に監督就任後、チームを6位から3位へ導き、欧州トップリーグ復帰を確実にした事実に基づく。終盤17試合で12勝はリーグ最多だった。
この活躍が評価され、キャリックは正式に2年契約を締結した。就任直後、彼はこう語った。「クラブに戻ってすぐ、スタッフと共に選手たちに伝えた。マンチェスター・ユナイテッドでプレーする意味の大きさ、その挑戦を受け入れる重要性を」 選手たちはその期待に応え、さらに上の結果を残した。この数か月でチームが遂げた進歩を、私たちは心から誇りに思う。」
ルーニー、オールド・トラッフォードに現実的な姿勢を求める
監督の闘志あふれる発言の一方、クラブのレジェンド、ウェイン・ルーニーはファンに冷静さを呼びかけた。雰囲気の変化は認めるものの、ルーニーはマンチェスター・シティやアーセナルとすぐにタイトルを争うのは時期尚早だと語る。来季の現実的な目標はトップ4入りし、国内カップで優勝することだと示唆した。「誰もがリーグ優勝を望むが、現実的である必要がある…… 難しいが、改善は目指すべきだ」と語った。
それでもキャリックは最高目標を追い求め、「勝利と魅力的なサッカーは常に我々の責任だ。トロフィーを争う努力を続け、そのために必要なステップを踏む準備はできている」と語った。
- Getty Images Sport
タイトル獲得には中盤の補強が不可欠だ。
キャリックの野心を支えるため、マンチェスター・ユナイテッドは今夏も補強に積極的だ。カゼミーロの退団が正式に決まり、中盤の補強が最優先事項となった。アタランタのエデルソン獲得は交渉難航の報道があったが、大筋で合意間近。過密日程に対応できる戦力を目指し、スカウトはさらに動き続けている。
レアル・マドリードのアウレリアン・チュアメニ、ボーンマスのアレックス・スコット、チェルシーのアンドレイ・サントスも候補に挙がる。キャリック監督は2013年以来のプレミアリーグ制覇と、チャンピオンズリーグの夜を取り戻すため、来季の陣容を急ぐ。 監督は「来季、このチームを率いて前進し、オールド・トラッフォードに特別な欧州の夜が戻るのを待ちきれない。さらに前進し、ユナイテッドらしい素晴らしい瞬間を届けられる準備はできている」と語った。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。