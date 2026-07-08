キャリックの楽観は、1月に監督就任後、チームを6位から3位へ導き、欧州トップリーグ復帰を確実にした事実に基づく。終盤17試合で12勝はリーグ最多だった。

この活躍が評価され、キャリックは正式に2年契約を締結した。就任直後、彼はこう語った。「クラブに戻ってすぐ、スタッフと共に選手たちに伝えた。マンチェスター・ユナイテッドでプレーする意味の大きさ、その挑戦を受け入れる重要性を」 選手たちはその期待に応え、さらに上の結果を残した。この数か月でチームが遂げた進歩を、私たちは心から誇りに思う。」



