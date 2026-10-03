ガルシアは、10月6日火曜日に行われるU-21スペイン代表の欧州選手権予選第8戦、ルーマニア戦でも再び攻撃の中心を担うことになりそうだ。代表活動はひとまず脇に置くとして、このFWはその5日後、ラシンがラ・リーガでバレンシアをホームに迎える一戦で、すぐに国内での戦いへと意識を戻すことになる。次の活動期間を前にデ・ラ・フエンテのA代表に割って入るためにも、クラブと代表の両方でこの決定力を維持することが極めて重要であり続ける。