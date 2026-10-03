Jonathan Moscrop
翻訳者：
「すべてのスペイン人選手の夢」 ラシン・サンタンデールFWパブロ・ガルシア、ルイス・デ・ラ・フエンテからのスペイン代表トップチーム招集に期待
若手がトップチームでの飛躍を目指す
ガルシアは、育成年代での圧巻の好調ぶりによって、スペインA代表のデ・ラ・フエンテ監督から自身初の代表招集を勝ち取りたい考えだ。ラシンのアタッカーは10月1日に行われたU-21スペイン代表がサンマリノを13-0で粉砕したEURO予選で2得点を記録した。この2ゴールにより、スペインの各年代別代表での通算得点は13に到達。今季ラ・リーガでの印象的なスタートを締めくくる形となった。
- Jonathan Moscrop
FWがトップチーム入りへの抱負を語る
予選での大勝後、Radio MARCAのラジオ番組Otra Rondaに語った20歳のFWは、スペインのA代表で公式戦デビューを果たしたいという強い野望を隠さなかった。デ・ラ・フエンテの構想に食い込む意欲を強調したガルシアは、次のように語っている。「A代表でデビューすることは、すべてのスペイン人選手の夢だ。ルイスがいつか自分に興味を持って招集してくれるかどうか、そのために毎日戦い、努力している」
有望株は継続的な自己改善を優先する
フィンランド戦で悔しい2-1の敗戦を喫した後、13ゴールを奪う圧勝はダビド・ゴルド監督のチームにとって大きな弾みとなった。シニアのレベルで戦うには絶え間ない向上が必要だと認識しているこのFWは、今季すでにラ・リーガで2得点を挙げており、最後にこう締めくくった。「大事なのは、自分があまり得意ではないあらゆる面で、サッカー選手として成長し続けることだ。そうした部分を改善できれば、ゴールは自然についてくる」
- NurPhoto
フォワードが予選とリーグで均衡をもたらす
ガルシアは、10月6日火曜日に行われるU-21スペイン代表の欧州選手権予選第8戦、ルーマニア戦でも再び攻撃の中心を担うことになりそうだ。代表活動はひとまず脇に置くとして、このFWはその5日後、ラシンがラ・リーガでバレンシアをホームに迎える一戦で、すぐに国内での戦いへと意識を戻すことになる。次の活動期間を前にデ・ラ・フエンテのA代表に割って入るためにも、クラブと代表の両方でこの決定力を維持することが極めて重要であり続ける。
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