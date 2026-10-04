インド代表のハリド・ジャミル監督は、ソルトレイク・スタジアムで行われたブラジル戦に0-4で敗れた親善試合で、前半に2度の痛恨のミスを犯したGKグルプリート・シン・サンドゥを擁護した。サンドゥはこれが代表通算90試合目だったが、エステヴァオとペドロの低いシュートへの対応を誤り、ハーフタイムにプラブスカン・シン・ギルとの交代を命じられた。

敗戦のスコアこそ大差となったが、インドは5度のワールドチャンピオンを相手に気迫ある戦いを見せ、デュエルの勝利数で上回り、ドリブル成功数でもブラジルの3回に対して13回を記録した。

ジャミル監督は試合終了後、ベテラン守護神を敗因のスケープゴートにすることを拒んだ。