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ライブ
imago-sport-1084093737.jpgHindustan Times
Alvino Hanafi
翻訳者：

「すべてにありがとう！」　グルプリート・シン・サンドゥがブラジルで一夜にしてミームとなった理由

インド
ブラジル
インド 対 ブラジル
親善試合
グルプリートシンサンドゥ
カリド・ジャミール

インド代表のカリド・ジャミル監督は、前半に2度のミスを犯し、コルカタでブラジルに4-0の勝利を許した主将グルプリート・シン・サンドゥを擁護した。このGKは悪夢のようなパフォーマンスの後、南米で一夜にして話題のミームとなった。

  • ジャミル、悪夢のコルカタの夜を経た主将サンドゥを擁護

    インド代表のハリド・ジャミル監督は、ソルトレイク・スタジアムで行われたブラジル戦に0-4で敗れた親善試合で、前半に2度の痛恨のミスを犯したGKグルプリート・シン・サンドゥを擁護した。サンドゥはこれが代表通算90試合目だったが、エステヴァオとペドロの低いシュートへの対応を誤り、ハーフタイムにプラブスカン・シン・ギルとの交代を命じられた。

    敗戦のスコアこそ大差となったが、インドは5度のワールドチャンピオンを相手に気迫ある戦いを見せ、デュエルの勝利数で上回り、ドリブル成功数でもブラジルの3回に対して13回を記録した。

    ジャミル監督は試合終了後、ベテラン守護神を敗因のスケープゴートにすることを拒んだ。

  • imago-sport-1084093744.jpgHindustan Times

    監督、信頼する守護神を1試合だけで評価することを拒否

    試合後に語ったジャミルは、サンドゥが今なおインド・サッカー史上有数のGKの一人であると強調した。指揮官は、ピッチの前方で起きた守備のミスが、ブラジルの序盤のゴールに大きくつながったと指摘した。

    ジャミルは、どの選手もピッチ上で難しい時間を経験するものだと主張した。

    「彼はインドが擁する最高のGKの一人であり、次の試合も控えているのだから、たった2試合だけで彼を判断することはできない」とジャミルは報道陣に語った。「彼はまた戻ってくる。こういうことは時には起こる。1人の選手だけを責めることはできない。見れば分かるが、DF陣には多くのミスがあり、彼にシュートを打たせてしまった」

  • ブラジルメディアがインド主将をネット上のバイラルなセンセーションに変えた

    サンドゥのミスはハーフタイム中、ブラジルのSNS上で瞬く間に大きな反応を呼んだ。大手メディア『TNT Sports Brasil』はインド主将の画像を投稿し、「Singh Sandhu, obrigado por tudo」（シン・サンドゥ、すべてをありがとう）という皮肉なキャプションを添えた上で、ブラジルに2点のリードを“プレゼント”したとして、皮肉を込めて「Craque do Jogo」（マン・オブ・ザ・マッチ）と評した。

    ジャミルは、インドの後半投入組に対して最も厳しい批判を向け、より強いメンタルを示すよう求めた。

    「今夜途中出場した選手たちは基準に達していなかった」とジャミルは付け加えた。「選手が入るなら、準備ができていなければならない。メンタル面でも強くなければならない」


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  • imago-sport-1084093743.jpgHindustan Times

    インド代表、難敵ウルグアイ戦へ準備進む

    ジャミル監督とそのチームは今後、W杯2度優勝のウルグアイとの新たな厳しい一戦に照準を合わせる。指揮官は、アニルド・タパ、ライアン・ウィリアムズ、マンヴィル・シンの好パフォーマンスを、今後の試合に向けた土台として強調した。

    インドは11月の次回国際Aマッチウインドーでニュージーランドとも対戦する。

    チームは次戦に向け、守備面での集中力をさらに磨くことを目指している。

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