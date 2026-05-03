Getty Images Sport
翻訳者：
「すべてが順調だった」――チャンピオンズリーグ出場権獲得後、マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドでの将来を語る
欧州トップリーグに復帰する
マンチェスター・ユナイテッドは日曜のプレミアリーグでリヴァプールを3－2で下し、来季チャンピオンズリーグ出場権を確保した。1月にルーベン・アモリムが解任され、短期契約で就任したキャリックの下、チームは14試合で10勝2分2敗と好結果を残した。 終盤にコビー・マイヌーが挙げた決勝点で、キャリック率いるチームはプレミア14試合で10勝2分2敗とした。この大躍進にもかかわらず、クラブは彼の正式就任をまだ発表していない。
- Getty Images Sport
キャリックは進歩に焦点を当てた
この成果にもかかわらず、暫定監督は契約状況やクラブ上層部との交渉の可能性について具体的な言及を避けた。スカイ・スポーツの取材に対し、キャリックは「今はチームの即座な改善が最優先だ。好きか嫌いかの問題ではない。それは私のコントロール外だ」と語った。「すべてが順調で、我々は現状を理解している。 今の状況には満足しているし、もっと良くなりたい。先はどうなるか分からない。今はそれについて考えていない」
無視できない記録
キャリックの貢献は明らかだ。それでも理事会はアンドニ・イラオラやオリバー・グラスナーなど、より経験豊富な監督候補を検討してきた。しかし、現監督の成果は圧巻で、他を選ぶのは難しい。国内リーグの好調についてキャリックはロッカールームでの誇りを語った。「心強いことだ。 ここ14試合の小さなリーグで我々は首位だ。選手たちはよくやった。まだ上を目指す。彼らの成果を過小評価してはならない。それが私の最大の喜びだ。」
- Getty Images Sport
レッド・デビルズの次はどうなるのか？
オールド・トラッフォードの首脳陣は、重要な夏の移籍市場を前に重大な決断を迫られている。クラブはチャンピオンズリーグ復帰を祝っているが、常任監督の確保が最優先だ。新シーズン前に安定を確保するため、首脳陣は迅速に行動しなければならない。