「すべてが順調だった」――チャンピオンズリーグ出場権獲得後、マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドでの将来を語る

この成果にもかかわらず、暫定監督は契約状況やクラブ上層部との交渉の可能性について具体的な言及を避けた。スカイ・スポーツの取材に対し、キャリックは「今はチームの即座な改善が最優先だ。好きか嫌いかの問題ではない。それは私のコントロール外だ」と語った。「すべてが順調で、我々は現状を理解している。 今の状況には満足しているし、もっと良くなりたい。先はどうなるか分からない。今はそれについて考えていない」