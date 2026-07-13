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「すべてが難しくなった」―ペドロ・ポロが2026年W杯でスペイン代表のレギュラーを確固たるものにした後、ラミン・ヤマルとの関係について本音を明かした。
ヤマルとの信頼関係の構築
フランスとの高圧的な準決勝を前に、ポロとヤマルの相乗効果は「ラ・ロハ」の大きな武器だ。このディフェンダーは、10代のヤマルのプレースタイルに慣れるまで時間がかかったと認めた。ポロは、この関係が即座の相性というより、信頼とピッチ上の共有経験で築かれたと説明した。
深まる連携について彼は『ムンド・デポルティーボ』に語った。「要は信頼だ。一緒にプレーする時間が増えるほど慣れてくる。最初の数試合は難しい。僕はイングランドでプレーし、彼と普段一緒に練習していないからな。 それでも各試合で彼が何が必要かを理解することが大切だ。前回のベルギー戦では[ジェレミー]・ドクがいたので守備を重視した。前半には先制点につながる連携が生まれた。要は、試合の展開に合わせて彼とチームが何が必要かを把握することだ」
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ピッチ内外でのコミュニケーション
舞台裏では、2人は絶えず情報を共有し、ポジショニングを微調整している。ポロは、連携が試合開始後だけでなく、トップクラスの相手にも息を合わせられるよう、試合当日も対話を重ねていると明かした。
「試合前も試合中も話し合います。会話で互いを理解できると常に言っています。彼とは気が合い、関係は日ごとに良くなっています。彼にもチームにも私にも重要なことです。とても嬉しく思っています」とこのトッテナム選手は語った。
彼は続けてこう語った。「秘密を明かしてほしいって？（笑） 何もありませんよ。ただ試合の局面や、相手の動きに応じて彼が何を必要としているかといったことだけです。詳しくは言いませんが、試合中に私たちに必要なことなんです」
フランスの猛攻に立ち向かう
スペインは準決勝でフランスと対戦し、最大の試練に直面する。ムバッペ、デンベレ、オリゼらを擁するフランス攻撃陣を前に、ポロは「高い集中力が求められる」と語る。
彼は「これはワールドカップ屈指の攻撃陣だ。試合全体で200％集中し、細部に気を配らなければならない。連携も重要だ。火曜日の試合に向けて万全を期している。素晴らしい試合になるだろう。 私にとってムバッペは世界最高の選手の一人だ。彼は試合の行方を左右する。今大会でも活躍しているが、火曜日には彼を封じたい。」
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素晴らしい試合になるだろう。
ポロはフランスへの敬意を示しつつも、スペインが怯む理由はないと主張。フランスが最高のパフォーマンスを発揮するのを防ぐには、自チームが自分たちのプレーに集中し続けるべきだと語った。
彼は「我々は自分たちのプレーに集中すべきだ。我々も世界最高水準の代表チームだからだ。 我々は36試合無敗だ。自分たちのサッカーに集中し、相手が最高のパフォーマンスを発揮できないようにすればよい。試合は一つひとつが別物だ。過去2回は勝ったが、今回もまた新しい一戦だ。相手には優れた選手がいる。我々は完璧にプレーする必要がある。難しいが、素晴らしい試合になるだろう。」
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