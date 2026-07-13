「すべてが難しくなった」―ペドロ・ポロが2026年W杯でスペイン代表のレギュラーを確固たるものにした後、ラミン・ヤマルとの関係について本音を明かした。

舞台裏では、2人は絶えず情報を共有し、ポジショニングを微調整している。ポロは、連携が試合開始後だけでなく、トップクラスの相手にも息を合わせられるよう、試合当日も対話を重ねていると明かした。

「試合前も試合中も話し合います。会話で互いを理解できると常に言っています。彼とは気が合い、関係は日ごとに良くなっています。彼にもチームにも私にも重要なことです。とても嬉しく思っています」とこのトッテナム選手は語った。

彼は続けてこう語った。「秘密を明かしてほしいって？（笑） 何もありませんよ。ただ試合の局面や、相手の動きに応じて彼が何を必要としているかといったことだけです。詳しくは言いませんが、試合中に私たちに必要なことなんです」