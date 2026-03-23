「優勝候補には、いつもおなじみの顔ぶれが挙がっている。もし1チームを挙げるとすれば、直感的にはスペインだろう。なぜなら、彼らはチームとして、擁する個人技に優れた選手たちを、非常に流動的かつ調和のとれた形でチームとして機能させる術を、いつだって見事に発揮しているからだ」と、彼はミュンヘンで開催されたMagentaのイベントで語った。

「彼らには一貫した戦術理念がある。すべてが理にかなって、見事に噛み合っているのがわかるだろう」と彼は付け加えた。