元ドイツ代表で、現在はMLSのバンクーバー・ホワイトキャップスに所属するトーマス・ミュラーは、今夏に米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップにおいて、スペインを自身の個人的な優勝候補として挙げた。
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「すべてが理にかなっている」：元ドイツ代表のトーマス・ミュラーがW杯の優勝候補を挙げる
「優勝候補には、いつもおなじみの顔ぶれが挙がっている。もし1チームを挙げるとすれば、直感的にはスペインだろう。なぜなら、彼らはチームとして、擁する個人技に優れた選手たちを、非常に流動的かつ調和のとれた形でチームとして機能させる術を、いつだって見事に発揮しているからだ」と、彼はミュンヘンで開催されたMagentaのイベントで語った。
「彼らには一貫した戦術理念がある。すべてが理にかなって、見事に噛み合っているのがわかるだろう」と彼は付け加えた。
- AFP
トーマス・ミュラーがワールドカップ優勝候補5チームを挙げる
スペインに加え、ミュラーは「才能がひしめき合っている」と表現したフランスについても言及した。「彼らなら、我々が『おお、すごい！』と感嘆するような代表チームを3つでもワールドカップに送り込めるだろう」とミュラーは語った。
さらに有望なチームとして、ミュラーは「ポルトガル、アルゼンチン、ドイツ。もちろん、私たちもその中に加わりたい」と語った。
トーマス・ミュラー：「当然ながら、ファンの心はドイツに寄り添うものだ」
ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督率いるチームについて、ミュラーは次のように語った。「我々が『超大番狂わせ』の立場にならなければならないというわけではない。ここ数年、チームには一貫性が欠けている。安定した勝利や、常に試合を支配するようなパフォーマンスが見られない。だが、時折、我々の実力が発揮される瞬間は確かにある。」
最後にミュラーは次のように締めくくった。「他の国々にも注目している。だが、ファンとしての心は当然、ドイツに寄り添っている。」
ミュラーはドイツ代表として131試合に出場し、45ゴールと41アシストを記録した。ドイツ代表としての最後の出場は、2024年の欧州選手権準々決勝でスペインに敗れた試合だった。
ドイツ代表の試合日程：
3月27日 20時45分 スイス対ドイツ 3月30日 20時45分 ドイツ対ガーナ 5月31日 20:45 ドイツ対フィンランド 6月6日 20:30 アメリカ - ドイツ