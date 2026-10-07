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「すべてが崩れてしまった」 ヘタフェ会長、レアル・マドリーの元スター、ダニ・カルバハルの獲得を否定
会長、交渉終了を認める
カルバハルが再びスペイン1部の舞台でプレーする可能性は、大きな打撃を受けた。伝説的な右SBにヘタフェ移籍の憶測が強まっていたものの、クラブ会長のアンヘル・トーレス氏がこの状況について決定的な最新情報を明かし、実現の可能性があった取引はすでに白紙になったと認めた。
『ESPN』が報じたところによると、トーレス氏はクラブのトレーニング施設で34歳の加入状況について問われた。その返答はぶっきらぼうなもので、ホセ・ボルダラス監督のチームにベテラン選手が加わるという期待を打ち砕いた。「すべてが壊れてしまった。もう何も残っていない」と述べ、両者のコミュニケーションが完全に決裂したことを示した。
- AFP
伝説的なキャリアが宙ぶらりんの状態にある
カルバハルは、サンティアゴ・ベルナベウでの歴史的なキャリアが6月に幕を閉じた後、これまで経験のない活動停止の状況に置かれている。このDFはスペインの首都を離れるにあたり、メレンゲスでの在籍期間中に複数のチャンピオンズリーグ制覇を含む驚異の27タイトルを獲得し、サッカー史上でも屈指のタイトルホルダーの1人としてクラブを去った。
レアル・マドリーでの最後の公式戦出場は2026年5月23日にさかのぼる。この試合で先発出場したカルバハルは、スペインの名門がアスレティック・クルブを4-2で下した一戦に名を連ねた。
相次ぐ負傷との闘いが重くのしかかる
カルバハルのキャリア後期には、残念ながらコンディション面の不安が繰り返しつきまとうテーマとなっている。DFは身体的に厳しい時期を過ごしており、それが新契約交渉の複雑化に一定の影響を及ぼした可能性が高い。2024年10月には前十字じん帯断裂という深刻な負傷を負い、長期のリハビリを強いられた。
さらに2025年には再び不運に見舞われ、深刻な膝の負傷によってトップチームで継続的にプレーすることが一段と難しくなった。
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ヘタフェはバルセロナ戦へ向かう
ヘタフェは現在、ラ・リーガ順位表で勝ち点8の11位。今季ここまでの成績は2勝2分け3敗となっている。ボルダラス監督率いるチームは今週土曜日、カンプ・ノウで首位バルセロナとの厳しい一戦に臨む。カタルーニャの強豪は現在、勝ち点21のパーフェクトな成績で首位に立っている。
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