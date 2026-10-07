カルバハルは、サンティアゴ・ベルナベウでの歴史的なキャリアが6月に幕を閉じた後、これまで経験のない活動停止の状況に置かれている。このDFはスペインの首都を離れるにあたり、メレンゲスでの在籍期間中に複数のチャンピオンズリーグ制覇を含む驚異の27タイトルを獲得し、サッカー史上でも屈指のタイトルホルダーの1人としてクラブを去った。

レアル・マドリーでの最後の公式戦出場は2026年5月23日にさかのぼる。この試合で先発出場したカルバハルは、スペインの名門がアスレティック・クルブを4-2で下した一戦に名を連ねた。