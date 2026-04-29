Getty Images Sport
翻訳者：
「すべてが少し足りなかった」――ウスマン・デンベレは、バイエルン・ミュンヘン戦で5－2とリードしたあとPSGが「プレーをやめた」と認めた。チャンピオンズリーグの歴史に残る名勝負だ。
パリの波乱の夜
欧州サッカー史に残る名勝負となったこの試合で、PSGはブンデスリーガの強豪相手に5-2とリードを広げたが、終盤にバイエルンが猛反撃を見せ、試合は再び接戦となった。マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたデンベレは、パルク・デ・プランスでの混沌とした終盤、ルイス・エンリケ監督率いるチームがペースを落としたと認めた。
- Getty Images Sport
スーパースター、コントロールを失ったことを悔やむ
バロンドール受賞者は、終盤の集中力低下を率直に認め、試合後にCanal+の取材に応じた。デンベレは「チャンピオンズリーグ準決勝で5－2となってから少しプレーが停滞したが、結果には満足している。すべてが少し物足りなかった。信じられないような試合だった」と語った。 我々は勝利し、決勝進出を決めるためにミュンヘンへ向かう。我々の哲学を変えるつもりはない。我々は攻めるし、相手も攻めてくるだろう。」
マルキーニョス主将、ミュンヘンでの勝利を目指す
PSGのキャプテン、マルキーニョスは、デンベレとクヴァラツヘリアがそれぞれ2得点を挙げた熱戦に魅了された。ブラジル人DFは「両チームとも攻撃的で、観る者を惹きつける試合だった。中立のファンも楽しめたはず」と話し、アリアンツ・アレーナでの第2戦へ「小さなアドバンテージがある。勝つために適切なメンタルで臨む」と続けた。
マルキーニョスは「このような試合をピッチでプレーでき幸せだ。一年中夢見てきた試合だ。両チームとも諦めず前進するメンタリティを持つ。素晴らしい試合だったし、アウェーでも同じだろう。わずかなアドバンテージがある。勝つために正しいメンタリティで向かう」と語った。
- AFP
ルイス・エンリケ監督が「かつてない」集中力を称賛
PSGのルイス・エンリケ監督は、両チームの選手たちを絶賛し、「これほど激しいペースの試合は初めて」と語った。ドイツでの第2戦を1点差で迎えるが、同監督は「チームのエンターテインメント性がクラブの個性を示した」と感じていた。
「我々は自分たちの力を示した。これほど強度が高く、勝利への渇望に満ちた試合は初めてだ。両チームのファンも楽しんだはずだ。我々は最後までフィジカルが落ちず、あのようなリズムの試合は見たことがない。 両チームとも称賛に値する。3点リードされた相手は大きなリスクを冒し、非常に高いレベルでプレーした。厳しい試合だったし、第2戦も同様になるだろう。彼らが今シーズン負けたのは3試合目だ。我々は満足している。両チームとも個性を示した。」
来週のミュンヘンでの決勝も、互いに攻撃的哲学を貫く両チームの激突となり、ファンは見逃せない一戦を楽しみにしている。