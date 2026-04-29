PSGのルイス・エンリケ監督は、両チームの選手たちを絶賛し、「これほど激しいペースの試合は初めて」と語った。ドイツでの第2戦を1点差で迎えるが、同監督は「チームのエンターテインメント性がクラブの個性を示した」と感じていた。

「我々は自分たちの力を示した。これほど強度が高く、勝利への渇望に満ちた試合は初めてだ。両チームのファンも楽しんだはずだ。我々は最後までフィジカルが落ちず、あのようなリズムの試合は見たことがない。 両チームとも称賛に値する。3点リードされた相手は大きなリスクを冒し、非常に高いレベルでプレーした。厳しい試合だったし、第2戦も同様になるだろう。彼らが今シーズン負けたのは3試合目だ。我々は満足している。両チームとも個性を示した。」

来週のミュンヘンでの決勝も、互いに攻撃的哲学を貫く両チームの激突となり、ファンは見逃せない一戦を楽しみにしている。