試合終了後、『レアル・マドリーTV』の取材に応じたククレジャは、長い待ち時間を経てデビューを果たした喜びを語った。また、キャリアのこの段階にたどり着くまでに必要だった努力についても振り返った。

「とてもうれしい」とククレジャは認めた。「みんなにとって素晴らしい試合だったと思うし、リーグ開幕前に素晴らしい結果だった。これが自分にとって最初の出場時間で、とても意欲にあふれている。待ち時間は長かったけど、今は少しずつリズムをつかんでいて、リーグ開幕を楽しみにしている。

「とてもいい感じだ。このチームメートたちとなら、すべてがより簡単になると思う。今季最初の出場時間だったし、少しずつ自分のリズムを見つけている。そして間もなく本当の競争が始まる。

「とてもうれしい。このすべての裏には多くの努力があるし、長年にわたって注いできたすべての努力は報われた。自分に起きているすべてのことにとても満足しているし、このまま続いてくれることを願っている。タイトルを勝ち取り、そして何よりこの経験を楽しめることを願っている」