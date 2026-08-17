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「すべてがより簡単になる！」。マルク・ククレジャが「待望の」デビューを果たし、レアル・マドリーのファンにメッセージを送った。
ククレジャが待望のマドリードデビューを飾る
ククレジャは、ゲルゼンキルヒェンのフェルティンス・アレーナで行われたドイツのシャルケ04戦の勝利で、レアル・マドリーでの初出場を果たした。このDFは61分にピッチへ入り、プレシーズンで初めての出場時間を記録した。
この試合は、新戦力にとって重要な実戦機会となった。レアル・マドリーはプレシーズン準備の総仕上げを進めていた。スペイン人のククレジャにとっては、スペインの強豪でのデビューを辛抱強く待ち続けた末の大きな節目でもあった。好結果の確保に貢献した後、ククレジャはついにピッチに立てた喜びを語った。
- Pakusch
DFにとって努力は報われるものだ
試合終了後、『レアル・マドリーTV』の取材に応じたククレジャは、長い待ち時間を経てデビューを果たした喜びを語った。また、キャリアのこの段階にたどり着くまでに必要だった努力についても振り返った。
「とてもうれしい」とククレジャは認めた。「みんなにとって素晴らしい試合だったと思うし、リーグ開幕前に素晴らしい結果だった。これが自分にとって最初の出場時間で、とても意欲にあふれている。待ち時間は長かったけど、今は少しずつリズムをつかんでいて、リーグ開幕を楽しみにしている。
「とてもいい感じだ。このチームメートたちとなら、すべてがより簡単になると思う。今季最初の出場時間だったし、少しずつ自分のリズムを見つけている。そして間もなく本当の競争が始まる。
「とてもうれしい。このすべての裏には多くの努力があるし、長年にわたって注いできたすべての努力は報われた。自分に起きているすべてのことにとても満足しているし、このまま続いてくれることを願っている。タイトルを勝ち取り、そして何よりこの経験を楽しめることを願っている」
チームメートのおかげで、マドリードでの適応は容易だ
ククレジャは、新たなチームメートたちが自身のチームへの早期適応を助けてくれたとして、すぐさま称賛した。さらに、ロッカールーム内の前向きな雰囲気が、そのままピッチ上にも反映されると強調した。
「彼らは本当に素晴らしい人たちだ。みんなが順応しやすいようにしてくれていると思う」と説明した。「大事なのは良いグループを持つことだ。そうすれば、僕たちが団結していることがピッチ上にも表れる。そうやって勝つんだ」
ファンからのサポートについて問われたククレジャは、こう語った。「たくさんのメッセージを受け取っているし、与えられたすべての時間で常にベストを尽くしたいと思っている。最も大事なことは、そして僕たち全員が望んでいるのは、このユニフォームを着てタイトルを勝ち取ることだ」
- as-sportfoto
本当の勝負が楽しみだ
すでに初出場でプレー時間を終えたククレジャは、来るべき競争の激しいシーズンに完全に照準を合わせている。左SBは、レアル・マドリーが土曜日にエスパニョールとの一戦で2026-27シーズンのラ・リーガ開幕戦を迎える際、出場を目指すことになる。
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