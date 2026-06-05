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Jochen Tittmar

翻訳者：

「すでに評価を下げてしまった」：FCバイエルン・ミュンヘンのマックス・エベルは早期解任の危機に直面しているのか？

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マックス・エベルはFCバイエルン・ミュンヘンで補強を成功させたものの、その地位は揺れている。ドイツ紙『Bild』のポッドキャスト「Bayern-Insider」によると、彼は8月に解任の危機に直面しているという。

8月の監督委員会はエベル氏にとって運命の日になるかもしれない。ポッドキャストによると、委員会の一部メンバーはエベル氏との契約延長にすでに反対を示している。

  • 経営陣はエベルに当面職務を続けるよう指示した。スポーツ・ビルト紙は、会議まで「平穏に仕事を続けられる」と報じている。

    ただし、経営陣が否定的な判断を下した場合、2027年までの契約があってもエベルルは即座に退任する見込みだ。業界では、将来の見通しが立たないスポーツディレクターが業務を続けるのは難しいとされている。 

    契約延長がなければ、2026/27シーズンもバイエルンがエベルを起用する可能性は「疑わしい」とされている。また、「それが理にかなっているとは考えられない。スポーツディレクターが仕事を続けているのに、誰もが彼が間もなく去ることを知っているというのは、少し奇妙なことだ」と語られている。

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    ホーネスはエベルにとって「決定的な存在」となる

    名誉会長のウリ・ヘーネスが今回も「決定的な役割」を果たす見込みだ。オーナーの支持がなければエベルが職に留まるのは不可能とされ、彼は「本気で戦う」必要がある。

    しかし、彼は戦わずして諦めるつもりはない。残留のためには早期のスポーツ成果で批判的な監督会の意見を覆す必要があると理解し、すでに「戦闘モード」に切り替えている。

  • エベルルは「的を射た補強」と指摘

    彼は特に移籍市場での成功を強調し、それによってミュンヘンのチームに確かな質がもたらされたと述べている。2月の会議では、自身が率いたドイツの最多優勝クラブで実現したマイケル・オリゼとルイス・ディアスの獲得を特に挙げた。 

    これらの成果が8月の降格危機を回避し、監督委員会の懐疑派を説得できるか。それはこの夏、ミュンヘンサッカー界の最大課題だ。

  • Harry KaneGetty Images

    FCバイエルン・ミュンヘンの史上最高額移籍

    選手ポジション移籍元移籍金
    ハリー・ケインFWトッテナム・ホットスパー2023年9500万ユーロ
    ルーカス・エルナンデスディフェンスアトレティコ・マドリード20198000万ユーロ
    ルイス・ディアス攻撃リヴァプールFC20257000万ユーロ
    マタイス・デ・リフトディフェンスユヴェントス20226700万ユーロ
    マイケル・オリゼ攻撃クリスタル・パレス20245300万ユーロ