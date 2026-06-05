8月の監督委員会はエベル氏にとって運命の日になるかもしれない。ポッドキャストによると、委員会の一部メンバーはエベル氏との契約延長にすでに反対を示している。
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「すでに評価を下げてしまった」：FCバイエルン・ミュンヘンのマックス・エベルは早期解任の危機に直面しているのか？
経営陣はエベルに当面職務を続けるよう指示した。スポーツ・ビルト紙は、会議まで「平穏に仕事を続けられる」と報じている。
ただし、経営陣が否定的な判断を下した場合、2027年までの契約があってもエベルルは即座に退任する見込みだ。業界では、将来の見通しが立たないスポーツディレクターが業務を続けるのは難しいとされている。
契約延長がなければ、2026/27シーズンもバイエルンがエベルを起用する可能性は「疑わしい」とされている。また、「それが理にかなっているとは考えられない。スポーツディレクターが仕事を続けているのに、誰もが彼が間もなく去ることを知っているというのは、少し奇妙なことだ」と語られている。
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ホーネスはエベルにとって「決定的な存在」となる
名誉会長のウリ・ヘーネスが今回も「決定的な役割」を果たす見込みだ。オーナーの支持がなければエベルが職に留まるのは不可能とされ、彼は「本気で戦う」必要がある。
しかし、彼は戦わずして諦めるつもりはない。残留のためには早期のスポーツ成果で批判的な監督会の意見を覆す必要があると理解し、すでに「戦闘モード」に切り替えている。
エベルルは「的を射た補強」と指摘
彼は特に移籍市場での成功を強調し、それによってミュンヘンのチームに確かな質がもたらされたと述べている。2月の会議では、自身が率いたドイツの最多優勝クラブで実現したマイケル・オリゼとルイス・ディアスの獲得を特に挙げた。
これらの成果が8月の降格危機を回避し、監督委員会の懐疑派を説得できるか。それはこの夏、ミュンヘンサッカー界の最大課題だ。
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FCバイエルン・ミュンヘンの史上最高額移籍
選手 ポジション 移籍元 年 移籍金 ハリー・ケイン FW トッテナム・ホットスパー 2023年 9500万ユーロ ルーカス・エルナンデス ディフェンス アトレティコ・マドリード 2019 8000万ユーロ ルイス・ディアス 攻撃 リヴァプールFC 2025 7000万ユーロ マタイス・デ・リフト ディフェンス ユヴェントス 2022 6700万ユーロ マイケル・オリゼ 攻撃 クリスタル・パレス 2024 5300万ユーロ