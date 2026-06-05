経営陣はエベルに当面職務を続けるよう指示した。スポーツ・ビルト紙は、会議まで「平穏に仕事を続けられる」と報じている。

ただし、経営陣が否定的な判断を下した場合、2027年までの契約があってもエベルルは即座に退任する見込みだ。業界では、将来の見通しが立たないスポーツディレクターが業務を続けるのは難しいとされている。

契約延長がなければ、2026/27シーズンもバイエルンがエベルを起用する可能性は「疑わしい」とされている。また、「それが理にかなっているとは考えられない。スポーツディレクターが仕事を続けているのに、誰もが彼が間もなく去ることを知っているというのは、少し奇妙なことだ」と語られている。