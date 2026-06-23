すでに初交渉は行われたようだ。VfBシュトゥットガルトはBVBの若手選手を獲得するか？

VfBシュトゥットガルトは来季に向けてレギュラーのマクシミリアン・ミッテルシュテットの控えを探している。現在、同クラブには代役がいないため、セバスティアン・ホーネス監督は彼が欠場した際に3バックに切り替えている。

20歳のカバルがその解決策となる可能性もあるが、移籍金で両クラブの主張は大きくかい離している。報道では、BVBはドイツU-20代表に2度選ばれた同選手に少なくとも500万ユーロを要求。シュトゥットガルトには高すぎる額だ。