Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
NIKO KOVAC BORUSSIA DORTMUNDGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

すでに初交渉は行われたようだ。VfBシュトゥットガルトはBVBの若手選手を獲得するか？

ブンデスリーガ
移籍情報
ボルシア・ドルトムント
シュトゥットガルト
アルムゲラ・カバル

VfBシュトゥットガルトがBVBの若手選手に接触しているようだ。

ビルト』紙によると、シュトゥットガルトはドルトムントの左SBカバル獲得を検討しており、すでにクラブと選手で初交渉を行ったという。

  • VfBシュトゥットガルトは来季に向けてレギュラーのマクシミリアン・ミッテルシュテットの控えを探している。現在、同クラブには代役がいないため、セバスティアン・ホーネス監督は彼が欠場した際に3バックに切り替えている。

    20歳のカバルがその解決策となる可能性もあるが、移籍金で両クラブの主張は大きくかい離している。報道では、BVBはドイツU-20代表に2度選ばれた同選手に少なくとも500万ユーロを要求。シュトゥットガルトには高すぎる額だ。

    • 広告
  • Almugera KabarGetty Images

    カバルはエル・マラとのトレードでケルンへ移籍するのか？

    20歳の彼はドイツ屈指の若手左SBと評価されているが、ドルトムントでは出場機会が少ない。ダニエル・スベンソンやラミー・ベンセバイニがポジションを争い、今夏は17歳のカウア・プラテスも加入する。

    このためBVBはカバルを交換要員とし、獲得を希望するサイード・エル・マラの移籍金減額を目論むとの報道もあった。だが、エル・マラの所属する1.FCケルンはこの提案に消極的だ。

    カバルはBVBで通算6試合に出場し、ドルトムントとの契約は2028年まで残っている。