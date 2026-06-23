『ビルト』紙によると、シュトゥットガルトはドルトムントの左SBカバル獲得を検討しており、すでにクラブと選手で初交渉を行ったという。
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すでに初交渉は行われたようだ。VfBシュトゥットガルトはBVBの若手選手を獲得するか？
VfBシュトゥットガルトは来季に向けてレギュラーのマクシミリアン・ミッテルシュテットの控えを探している。現在、同クラブには代役がいないため、セバスティアン・ホーネス監督は彼が欠場した際に3バックに切り替えている。
20歳のカバルがその解決策となる可能性もあるが、移籍金で両クラブの主張は大きくかい離している。報道では、BVBはドイツU-20代表に2度選ばれた同選手に少なくとも500万ユーロを要求。シュトゥットガルトには高すぎる額だ。
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カバルはエル・マラとのトレードでケルンへ移籍するのか？
20歳の彼はドイツ屈指の若手左SBと評価されているが、ドルトムントでは出場機会が少ない。ダニエル・スベンソンやラミー・ベンセバイニがポジションを争い、今夏は17歳のカウア・プラテスも加入する。
このためBVBはカバルを交換要員とし、獲得を希望するサイード・エル・マラの移籍金減額を目論むとの報道もあった。だが、エル・マラの所属する1.FCケルンはこの提案に消極的だ。
カバルはBVBで通算6試合に出場し、ドルトムントとの契約は2028年まで残っている。