スカイによると、VfLヴォルフスブルクがACミランのニクラス・フルークルグ争奪戦に再参入した。同クラブは以前も興味を示していた。
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すでに冬に獲得に興味を示していたブンデスリーガのクラブが、ミランのニクラス・フルークルグ争奪戦に参入したようだ。
33歳の選手はシーズン終了までミランにレンタル移籍中だが、夏以降も残留する可能性は極めて低い。ロッソネリが500万ユーロの買い取りオプションを行使しないとの報道が相次ぎ、所属元のウェストハム・ユナイテッドへの復帰が濃厚だ。
代表戦24試合出場を誇る彼にとって、ウェストハムでも将来は見えない。スカイによると、チームがチャンピオンシップ（2部）に降格すれば最大50％の減給も避けられないという。現在16位のハマーズが残留すれば、その危機は免れる。
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ヴォルフスブルクは冬にフュルクルグを獲得するつもりだったようだ。
フルークルグのVfLヴォルフスブルクへの移籍話は今回が初めてではない。冬には買い取りオプション付きレンタルが検討されたが、最終的にACミランへ移籍した。
ウェストハム同様、VfLも残留争い中だが、状況はより深刻だ。残り5節で17位と降格圏内にあるため、仮に降格すれば移籍が現実的な選択肢になるかは不透明だ。 ブンデスではブレーメンとドルトムントでプレーした経験があり、すでに「リュッケ」の愛称で知られている。ヴォルフスブルクやイングランド、MLSのクラブに加え、2部のシャルケ04も関心を示しているという。
今季は公式戦25試合で1得点と不調で、ドイツ代表からも外れている。本人は2028年までウェストハムと契約している。
2025/26シーズン、ウェストハムとミランでのニクラス・フルークルグの成績：
ゲーム 25 出場時間 950 ゴール 1 アシスト 0