すでに冬に獲得に興味を示していたブンデスリーガのクラブが、ミランのニクラス・フルークルグ争奪戦に参入したようだ。

フルークルグのVfLヴォルフスブルクへの移籍話は今回が初めてではない。冬には買い取りオプション付きレンタルが検討されたが、最終的にACミランへ移籍した。

ウェストハム同様、VfLも残留争い中だが、状況はより深刻だ。残り5節で17位と降格圏内にあるため、仮に降格すれば移籍が現実的な選択肢になるかは不透明だ。 ブンデスではブレーメンとドルトムントでプレーした経験があり、すでに「リュッケ」の愛称で知られている。ヴォルフスブルクやイングランド、MLSのクラブに加え、2部のシャルケ04も関心を示しているという。

今季は公式戦25試合で1得点と不調で、ドイツ代表からも外れている。本人は2028年までウェストハムと契約している。