すでに初回の交渉は行われ、ドイツの最多優勝クラブは韓国人選手獲得に約2500万ユーロの移籍金を提示した。

キムは2021/22シーズンにフェネルバフチェで好パフォーマンスを示し、1900万ユーロでSSCナポリに移籍した。トルコに復帰する場合は、29歳の彼が大幅な減給を受け入れる必要がある。

バイエルンはキムが移籍を希望する場合、引き止めるつもりはない。昨季はダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターの控えに甘んじていた。 さらにバイエルンにはヨシップ・スタニシッチや伊藤宏樹といった控えの選択肢もある。伊藤は2年間の怪我で苦しみ、2000万ユーロで移籍する可能性が報じられている。