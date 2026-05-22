『キッカー』誌によると、フェネルバフチェ・イスタンブールは29歳のセンターバックに接触し、今夏獲得を狙っている。
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すでに交渉は進んでおり、FCバイエルンは移籍候補選手の売却で巨額の移籍金を獲得する見込みだ。
すでに初回の交渉は行われ、ドイツの最多優勝クラブは韓国人選手獲得に約2500万ユーロの移籍金を提示した。
キムは2021/22シーズンにフェネルバフチェで好パフォーマンスを示し、1900万ユーロでSSCナポリに移籍した。トルコに復帰する場合は、29歳の彼が大幅な減給を受け入れる必要がある。
バイエルンはキムが移籍を希望する場合、引き止めるつもりはない。昨季はダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターの控えに甘んじていた。 さらにバイエルンにはヨシップ・スタニシッチや伊藤宏樹といった控えの選択肢もある。伊藤は2年間の怪我で苦しみ、2000万ユーロで移籍する可能性が報じられている。
- AFP
キム・ミンジェはFCバイエルン・ミュンヘンで居心地が良い
それでもキムは最近、ミュンヘンでの生活に満足しており、自分の役割にも基本的に満足していると強調した。 「以前は常にプレーすることが解決策だと思っていたが、今は控えとしての役割に満足している」と韓国のメディア『Footballist』に語った。「これほど長くプレーできない期間は初めてで、最初は辛かった。だが時間が経つにつれて、良い面もあると気づいた」と強調した。
キムは2028年までバイエルンと契約しているものの、昨夏の移籍市場では放出候補とされていた。本人は夏まで様子を見たいと語っていたが、現状は変わらず、タフとウパメカノが定位置を確保している。バイエルンは姿勢を変えておらず、適切なオファーがあればシーズン終了後に放出する見込みだ。
ユヴェントス、ACミラン、ガラタサライ、ベシクタシュが興味を示しているとされる。