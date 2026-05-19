ケルナー・シュタット・アンツァイガー紙によると、オズカン氏を劇的に呼び戻す計画への関心が具体化している。
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すでに交渉は進んでいるようだ。BVBを退団したサリフ・オズカンは、ブンデスリーガに残るのか？
ケルンでは、28歳の守備的MFの年俸がクラブにとって高すぎるという悲観論が再び聞かれる。しかし舞台裏では、ケルン首脳陣と選手側がすでに本格的に交渉を開始したという。具体的な金額は 아직言及されていない。
オズカンはボルシア・ドルトムントを最近退団し、2022年夏までホルシュタイン・キールへレンタル移籍していた時期を除き、ほぼ15年間ケルンのユニフォームを着続けた。彼はケルン生まれで、この街への思いは強い。
条件が合えば復帰も検討しているという。今季はBVBでニコ・コヴァチ監督の下、ほとんどベンチを温める日々で、悔しいシーズンだった。 一方、トルコ代表では高く評価され、W杯メンバーの常連だ。
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オズカンには複数の買い手がいるようだ
ただし、FCだけが獲得競争に参加しているわけではない。昨冬ジェノアへの移籍が白紙になった後、現在はヴェルダー・ブレーメンが接触しているとされる。トルコの強豪クラブに関する噂も流れている。
ケルンのスポーツディレクター、トーマス・ケスラーは常にオズカンと連絡を取っており、クラブ内手続きが完了すれば移籍はすぐ成立する。
オズカンはブンデスリーガ177試合、代表28試合、CL19試合を経験。チームに不足するタフさとリーダーシップを持ち、ボランチとインサイドハーフの両方をこなせるため、ケルンの課題を同時に解決するだろう。
ケルンの中盤に変化か？
残留決定によりケルンは買い取り義務を果たし、トム・クラウスはマインツ05に完全移籍。イサク・ヨハンネソンも残留が確定した。一方、デニス・フセインバシッチは2027年までの契約があるものの、適切なオファーがあれば放出される見込みだ。
19歳の有望株フェリペ・チャベスの残留も不透明だ。後半戦は108分しか出場しておらず、FCバイエルンとの数百万ユーロ台半ばの買い取りオプション（バイエルンの買い戻し権付き）を発動するかどうかは疑問視されている。
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ケルン市、中心部に2つの新施設を計画
ケスラー監督はすでに代替案を用意しており、中盤には新戦力2人が加入する見込みだ。デンマークU-21代表のシラス・アンデルセン（BKヘッケン）は冬に候補に上がったが、スウェーデンで契約を延長した。
さらに、エリエス・スキリ復帰の噂も浮上している。ただし、31歳のチュニジア代表は2027年までフランクフルトと契約しており、FC側が経済的に見合うかどうか疑問視している。