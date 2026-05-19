すでに交渉は進んでいるようだ。BVBを退団したサリフ・オズカンは、ブンデスリーガに残るのか？

ケルンでは、28歳の守備的MFの年俸がクラブにとって高すぎるという悲観論が再び聞かれる。しかし舞台裏では、ケルン首脳陣と選手側がすでに本格的に交渉を開始したという。具体的な金額は 아직言及されていない。

オズカンはボルシア・ドルトムントを最近退団し、2022年夏までホルシュタイン・キールへレンタル移籍していた時期を除き、ほぼ15年間ケルンのユニフォームを着続けた。彼はケルン生まれで、この街への思いは強い。

条件が合えば復帰も検討しているという。今季はBVBでニコ・コヴァチ監督の下、ほとんどベンチを温める日々で、悔しいシーズンだった。 一方、トルコ代表では高く評価され、W杯メンバーの常連だ。