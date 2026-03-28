しかし、イタリアサッカー連盟はこの状況を注視している。「ガットゥーゾ監督が私と話したいと言ってくれるなら、とても嬉しい」と、トレソルディは10月にアズーリへの復帰の可能性に扉を開いておいた。とはいえ、彼はドイツサッカー連盟（DFB）への移籍を「意識的な決断」だったとも語っている。

もしイタリアがプレーオフ決勝でボスニアに勝利し、ワールドカップ出場権を獲得すれば、彼がそれを断ることはまずないだろう。そうなれば、DFBはヨシップ・スタニシッチ（クロアチア）、カン・ウズン、ケナン・イルディズ（いずれもトルコ）といった選手に続き、また一人、トップクラスの才能を失うことになる。

いずれにせよ、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督からはまだ連絡はない。「私の方には誰も連絡してきていない」と、ドイツU-21代表の練習中に、DFB代表でのワールドカップ出場の可能性について問われたトレソルディは火曜日に語った。