FWニコロ・トレソルディは、金曜日の夜に行われたU-21欧州選手権予選の北アイルランド戦でドイツ代表が3-0で勝利した際、2得点を挙げたばかりだが、それ以前からすでに多くの国際的なトップクラブの注目を集めていたはずだ。Skyの報道によると、この21歳の選手は来夏、チャンピオンズリーグに出場するクラブへの移籍を目指しているという。
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すでに交渉が進んでいるとの噂：U-21代表のスター、ニコロ・トレソルディは今夏、ブンデスリーガに移籍するのか？
それによると、現在FCブルージュでプレーしているトレソルディの代理人は、来年チャンピオンズリーグに出場する見込みのスペイン、イタリア、ドイツのクラブと、すでに非公開で交渉を進めているという。ただし、具体的なクラブ名は明かされていない。
ベルギーでの好調なシーズンを経て、イヴァン・レコ監督率いるチームで公式戦48試合に出場し、これまでに17ゴールを挙げているこのドイツ系イタリア人選手は、明らかに次のステップへ進む意向であり、2029年まで契約が残っているにもかかわらず、2500万～3000万ユーロの移籍金でクラブを去る可能性があるようだ。
ドイツかイタリアか：トレソルディはどちらを選ぶのか？
2025年の夏、スロバキアで開催されたU-21欧州選手権の決勝で敗れた直後、トレソルディはハノーファー96から750万ユーロでベルギーのクラブに移籍し、そこでチャンピオンズリーグでも大きな話題を呼んだ。 「多くの人が、ドイツに残るべきだった、この道は正しくないかもしれないと言っていました。でも、私は直感的に良い手応えを感じていました。それは正しい決断でした」とトレソルディは語った。
近い将来、彼が直面することになりそうなもう一つの決断は、A代表の選択だ。イタリア人の父とアルゼンチン人の母の間にイタリアのカリアリで生まれたトレソルディだが、幼い頃に両親と共にドイツに移住し、これまですべてのユース代表を経てきた。
W杯出場の可能性は？トレソルディ、ナゲルスマンとは連絡を取っていない
しかし、イタリアサッカー連盟はこの状況を注視している。「ガットゥーゾ監督が私と話したいと言ってくれるなら、とても嬉しい」と、トレソルディは10月にアズーリへの復帰の可能性に扉を開いておいた。とはいえ、彼はドイツサッカー連盟（DFB）への移籍を「意識的な決断」だったとも語っている。
もしイタリアがプレーオフ決勝でボスニアに勝利し、ワールドカップ出場権を獲得すれば、彼がそれを断ることはまずないだろう。そうなれば、DFBはヨシップ・スタニシッチ（クロアチア）、カン・ウズン、ケナン・イルディズ（いずれもトルコ）といった選手に続き、また一人、トップクラスの才能を失うことになる。
いずれにせよ、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督からはまだ連絡はない。「私の方には誰も連絡してきていない」と、ドイツU-21代表の練習中に、DFB代表でのワールドカップ出場の可能性について問われたトレソルディは火曜日に語った。
ニコロ・トレソルディ：2025/26シーズンの成績
コンテスト
試合
ゴール
アシスト
ジュピラー・プロリーグ
30
13
3
チャンピオンズリーグ
10
3
1
チャンピオンズリーグ予選
4
1
1
フォルクスワーゲン・スーパーカップ
1
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-
クロッキー・カップ
3
-
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