ライスはすでに、近年の名手と肩を並べる才能があると評価されている。

元イングランド代表のピーター・リードはGOALにこう語った。「彼はピッチで大きな影響力を示すトップクラスの選手だ。ブライアン・ロブソンも同様だった。2人を並べて語ることは、私がデクラン・ライスをどれほど評価しているかを示している。

スティービー・G（ジェラード）も卓越した選手だったが、ディフェンスも攻撃もできる彼はまさに最高だ」

元アーセナルMFアンリ・ランスベリーもGOALに「『世界最高』は言い過ぎかもしれないが、彼は確実にそのレベルにいる。彼はその役割を自分のものにし、チームで圧倒的な存在感を放っている。

彼をキャプテンにし、チームの中心に据えてほしい。マンチェスター・ユナイテッドのロイ・キーンのように、腕章を巻いてチームを次の段階へ導くことができるはずだ。」