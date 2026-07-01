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「すでに世界トップクラス」――プレミアリーグ制覇を果たし、バロンドール候補にも挙げられるデクラン・ライス。元アーセナルMFがその資質を称賛。
プレミアリーグ優勝経験者で、将来のイングランド代表キャプテン。
2023年、ウェストハムからアーセナルへ移籍し、ロンドンを横断したライス。移籍金は1億500万ポンド（1億3900万ドル）と記録的だったが、彼は最も権威あるトロフィーを勝ち取りたいと公言している。
ウェストハムの主将としてカンファレンスリーグを制し、2025-26シーズンにはエミレーツ・スタジアムでプレミアリーグ優勝を経験。さらにチャンピオンズリーグ決勝の舞台にも立った。
現時点ではハリー・ケインがその座にいるが、北米開催のW杯で不朽の栄誉を狙う。王座を獲得すれば、ゴールデンボール賞や「世界最高の選手」の有力候補となるだろう。
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ライス選手はバロンドールの候補であり、世界最高の選手の一人と言えるだろうか？
元アーセナルMFシュワルツは、デクラン・ライスがバロンドール候補に挙がっていることについてGOALに語った。 「彼はすでに世界クラスだ。アーセナルとイングランド代表でのプレーを見れば、影響力は明らかだ。
「彼は自分のためだけでなく、チームのためにプレーしている。高いレベルで安定したパフォーマンスを示すだけでなく、プレー、リーダーシップ、コミュニケーションで周囲を引き上げる。チームが成功するために常にいてほしい、素晴らしいリーダーだ。」
インスピレーショナル・ライスは、ロブソン、ジェラード、キーンに例えられる。
ライスはすでに、近年の名手と肩を並べる才能があると評価されている。
元イングランド代表のピーター・リードはGOALにこう語った。「彼はピッチで大きな影響力を示すトップクラスの選手だ。ブライアン・ロブソンも同様だった。2人を並べて語ることは、私がデクラン・ライスをどれほど評価しているかを示している。
スティービー・G（ジェラード）も卓越した選手だったが、ディフェンスも攻撃もできる彼はまさに最高だ」
元アーセナルMFアンリ・ランスベリーもGOALに「『世界最高』は言い過ぎかもしれないが、彼は確実にそのレベルにいる。彼はその役割を自分のものにし、チームで圧倒的な存在感を放っている。
彼をキャプテンにし、チームの中心に据えてほしい。マンチェスター・ユナイテッドのロイ・キーンのように、腕章を巻いてチームを次の段階へ導くことができるはずだ。」
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2026年ワールドカップ：ライスがイングランド代表として世界王座を目指す
ライスは軽傷を克服し、水曜日のワールドカップ32強戦イングランド対コンゴ民主共和国で先発を狙う。
この試合で主役級の活躍をし、セットプレーの精度という新たな武器を披露できれば、27歳の彼の評価はさらに上がり、世界トップクラスの地位を確固たるものにするだろう。