ワールドカップの注目選手ヤマルについても質問が出た。カーボベルデ戦では太ももを負傷し71分までの出場だった。デ・ラ・フエンテ監督は18歳の復帰を評価し、「交代後のドリブルで実力を示した。相手にも恐怖を与えた」と語った。 しかしチームは「青いサメ」の堅守とGKヴォジーニャの前に苦戦し、彼もアトランタでの屈辱は防げなかった。

ヤマルは「大会は長い。すべては我々の思う通りになる。疑うな！」と語った。それでも欧州王者の座は大きく傷ついた。 大会前はスペインかフランスかと言われていたが、近年W杯で抱えたトラウマがよみがえった。

2014年のGL敗退、18年と22年のベスト16敗退が蘇る。世界67位のカボ・ヴェルデは、日曜のアトランタでスペインに“次なるダークホースをどう倒すか”を突きつけた。 デ・ラ・フエンテ監督は「サウジアラビア戦では状況が異なる」と選手を説得すると誓った。スペインには、カーボベルデ戦のような失態を繰り返す余裕はない。