母国ではこの恥ずかしい出だしを受け、マスコミがスペインの欧州王者チームとラミネ・ヤマルを容赦なく批判した。それでもルイス・デ・ラ・フエンテ監督は動じず、ワールドカップ決勝進出を語った。「我々の計画ではまだ7試合が残っている」と、大会初出場のカーボベルデと0-0で引き分け、徹底的に恥をかいた直後に述べた。
AFP
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すでにワールドカップ決勝について語っている：ワールドカップのカーボベルデ戦でスペインが「惨憺たるスタート」を切ったが、デ・ラ・フエンテ監督は動じない
7月19日、スペイン代表はニューヨークで2度目のワールドカップ制覇を狙う。 しかし、アフリカ北西沖の小さな島々から来た大番狂わせの相手に精彩を欠き、国内ではその話題を聞きたがる者はほとんどいなかった。マルカ紙は「惨憺たるスタート」と報じ、AS紙は「優勝候補？ この見出しは置いといて」と皮肉った。
スペイン一周レースで選手たちを毎年限界まで追い込むアストゥリアスの山に例え、「今回のW杯は最初の登りからしてアングリルだ」と続けた。デ・ラ・フエンテはこうした批判を予想していたのか、冷静さを強調した。「騒ぎは気にならない。 我々は現在、32試合無敗だ。」彼は、その無敗記録を書いた看板をロッカールームに掲げると語った。
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スペインと最近のW杯での苦い経験：「疑うな！」
ワールドカップの注目選手ヤマルについても質問が出た。カーボベルデ戦では太ももを負傷し71分までの出場だった。デ・ラ・フエンテ監督は18歳の復帰を評価し、「交代後のドリブルで実力を示した。相手にも恐怖を与えた」と語った。 しかしチームは「青いサメ」の堅守とGKヴォジーニャの前に苦戦し、彼もアトランタでの屈辱は防げなかった。
ヤマルは「大会は長い。すべては我々の思う通りになる。疑うな！」と語った。それでも欧州王者の座は大きく傷ついた。 大会前はスペインかフランスかと言われていたが、近年W杯で抱えたトラウマがよみがえった。
2014年のGL敗退、18年と22年のベスト16敗退が蘇る。世界67位のカボ・ヴェルデは、日曜のアトランタでスペインに“次なるダークホースをどう倒すか”を突きつけた。 デ・ラ・フエンテ監督は「サウジアラビア戦では状況が異なる」と選手を説得すると誓った。スペインには、カーボベルデ戦のような失態を繰り返す余裕はない。