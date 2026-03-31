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「すごく憧れてる！」――バルセロナで活躍するスペイン代表選手たちの中で、サンティ・カソルラがラミネ・ヤマルよりペドリを推す理由
カソルラ、41歳で現役を続けるロナウドに倣う
カソルラは――ポルトガルの「史上最高の選手」クリスティアーノ・ロナウドと同様に――引退をできるだけ先延ばしにし、41歳を過ぎてもなおトップレベルでプレーし続けている。彼は2023年、古巣のレアル・オビエドに復帰した。
今シーズン序盤のバルセロナ戦を終えた後、カソルラはソーシャルメディアに写真とメッセージを投稿し、ペドリに向けて「天才さん、ユニフォームをくれませんか？」とリクエストを送った。
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カソルラがなぜバルセロナのスター選手ペドリをこれほどまでに推しているのか
この23歳のプレイメーカーは、カソルラ、セスク・ファブレガス、シャビ、アンドレス・イニエスタといったスペイン代表のレジェンドたちと同じ血筋を引いている。ペドリはすでに2024年のユーロ優勝メダルを手にしており、今年の夏に行われる2026年ワールドカップで世界タイトル獲得を目指している。
テネリフェ島出身のペドリをなぜこれほど高く評価しているのかと問われたカソルラは、『Sport』紙に対し次のように語った。「彼はあの年齢にして、すでに世界最高の選手の一人だ。彼は一味違う選手で、プレーを見るたびに誰もが楽しめる存在だ。ペドリがいない時、バルセロナは彼を本当に恋しく思っていると思う。
「そのポジションには素晴らしい選手たちが揃っているが、ペドリはチームに独特の彩りを与えていると思う。何より、彼は非常に、非常に地に足がついた、ごく普通の青年のように見える。その点が本当に気に入っている。人は普通であればあるほど、良い選手になれると思う。僕はペドリにすごく憧れている。だからこそ、彼にユニフォームを譲ってほしいと頼んだんだ。」
ペドリ対ヤマル：カソルラは同じMFの味方につく
ペドリは「スポティファイ・カンプ・ノウ」や世界中のサポーターから絶大な人気を博しているが、その活躍は、今やバロンドールの有力候補となった18歳のチームメイト、ヤマルの存在によって時折影を潜めてしまうこともある。
カソルラは自らが「チーム・ペドリ」の一員であることを明言し、サイドで観客を沸かせる選手ではなく、同じポジションでプレーする選手を支持する理由について次のように語った。「彼がプレーするポジションのせいだ。それは私がずっとプレーしてきたポジションだからだ。
「ラミンのプレーを見るのは大好きだ。彼はそのポジションにおいて一味違う、並外れた選手だ。だが、私自身もペドリのポジションで少しプレーしたことがあるからこそ、他の理由ではなく、その点において彼に少しばかり特別な敬意を抱いているんだ。」
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ワールドカップへの挑戦：ペドリとヤマル、スペイン代表の主役として活躍へ
ペドリとヤマルは現在、火曜日にエジプトとの国際親善試合を控えて準備を進めているスペイン代表チームに合流している。2026年ワールドカップに向けた計画が固まる際、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の構想において、両選手が重要な役割を担うものと見られている。