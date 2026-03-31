「すごく憧れてる！」――バルセロナで活躍するスペイン代表選手たちの中で、サンティ・カソルラがラミネ・ヤマルよりペドリを推す理由

ペドリは「スポティファイ・カンプ・ノウ」や世界中のサポーターから絶大な人気を博しているが、その活躍は、今やバロンドールの有力候補となった18歳のチームメイト、ヤマルの存在によって時折影を潜めてしまうこともある。

カソルラは自らが「チーム・ペドリ」の一員であることを明言し、サイドで観客を沸かせる選手ではなく、同じポジションでプレーする選手を支持する理由について次のように語った。「彼がプレーするポジションのせいだ。それは私がずっとプレーしてきたポジションだからだ。

「ラミンのプレーを見るのは大好きだ。彼はそのポジションにおいて一味違う、並外れた選手だ。だが、私自身もペドリのポジションで少しプレーしたことがあるからこそ、他の理由ではなく、その点において彼に少しばかり特別な敬意を抱いているんだ。」