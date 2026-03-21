ヘッドコーチは、こうした話し合いが長期的な成長に焦点を当てたものであり、トップチームのシーズンを悩ませてきた不安定さを是正することを目指していると強調した。外部からのプレッシャーが高まる中、チーム内部では、ブルーズが欧州のエリートリーグに復帰できるよう、ピッチ上の特定の分野を強化することに注力し続けている。

「現在、強化すべき分野について非常に詳細な話し合いを行っています」とローゼニオールは説明した。「私が必要だと考えることについて、素晴らしい議論を重ねてきました。実際、どこを強化すべきか、そしてその方法については、我々の考えは非常に一致しており、それは非常に心躍るものです。

「しかし、最も重要なのは、現在の状況も確実に整えることです。将来に向けた計画を立てられるのは素晴らしいことですが、同時に現在のチームが良好な状態にあることも確認したいのです。我々は勝ちたい。それが私がここにいる理由であり、その点についてオーナーやスポーツディレクターたちと非常に有意義な話し合いを進めています。」