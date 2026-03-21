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「すごくワクワクする！」――解任説が浮上する中、リアム・ローゼニオールがチェルシーの補強計画を熱く語る
ロゼニオール、チェルシーの改革を計画中
ロゼニオール監督は、今夏の選手陣の戦略的刷新をめぐり、チェルシーの首脳陣と本格的な協議を進めていることを明らかにした。波乱に満ちたシーズンを経て、パリ・サンジェルマンに敗れチャンピオンズリーグで早期敗退という残念な結果に終わった中、同監督は共同スポーツディレクターのウィンスタンリー氏およびスチュワート氏と連携し、獲得すべき主要なターゲットの選定に取り組んでいる。
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スタンフォード・ブリッジでの対戦
ヘッドコーチは、こうした話し合いが長期的な成長に焦点を当てたものであり、トップチームのシーズンを悩ませてきた不安定さを是正することを目指していると強調した。外部からのプレッシャーが高まる中、チーム内部では、ブルーズが欧州のエリートリーグに復帰できるよう、ピッチ上の特定の分野を強化することに注力し続けている。
「現在、強化すべき分野について非常に詳細な話し合いを行っています」とローゼニオールは説明した。「私が必要だと考えることについて、素晴らしい議論を重ねてきました。実際、どこを強化すべきか、そしてその方法については、我々の考えは非常に一致しており、それは非常に心躍るものです。
「しかし、最も重要なのは、現在の状況も確実に整えることです。将来に向けた計画を立てられるのは素晴らしいことですが、同時に現在のチームが良好な状態にあることも確認したいのです。我々は勝ちたい。それが私がここにいる理由であり、その点についてオーナーやスポーツディレクターたちと非常に有意義な話し合いを進めています。」
退団説への対応
一方、エンツォ・フェルナンデス、コール・パーマー、モイセス・カイセドの去就については、特にクラブが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権をまだ確保できていない状況もあり、憶測が飛び交っている。フェルナンデスは最近、スタンフォード・ブリッジでの長期的な将来について尋ねられた際、「様子を見よう」と答えたことで懸念を招いた。
しかし、ロゼニオールは即座に動いて、選手たちの大量流出をほのめかすような憶測を否定した。「オーナーやスポーツディレクターとの会話の中で、我々の計画はチャンピオンズリーグ出場権の有無だけに依存しているわけではない」とロゼニオールは語った。「だが、不確定要素は山ほどある。我々が作り出す『もしもの状況』を可能な限り前向きなものにし、そのための態勢を整えておく必要があるのだ。」
「選手たちとは非常に、非常に良好な関係を築いている。常に話し合っているからだ。サッカーや契約状況だけでなく、私生活や子供たちの様子、学校のことまで話す。エンツォをはじめ、他の選手たちとも非常に、非常に親密な関係にある。 契約や将来の進路について言えば、私がここに来てから、夏にここを離れたくないと言った選手は一人もいません。実際、会話の内容は、どうすればチームとして成長できるか、グループとして何ができるか、今この瞬間に勝つために何が必要か、といったことについてです。それが、今の私たちの状況です。」
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チェルシーの次はどうなるのか？
チェルシーは現在、プレミアリーグの順位表で30試合を終えて勝ち点48を獲得し、6位につけている。4位のアストン・ヴィラとは勝ち点3差、5位のリヴァプールとは勝ち点1差となっている。リーグ戦残り8試合を残す中、ブルーズは来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を確保するため、可能な限り多くの勝ち点を積み重ねたいところだ。次のプレミアリーグの試合は土曜日にエヴァートンとの対戦となり、その後、代表戦中断期間を経て、FAカップ準々決勝でポート・ヴェイルと対戦する。
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