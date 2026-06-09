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「すごい、よくやった！」――アンソニー・ゴードンのスペイン語に反応したティエリ・アンリが、このイングランド代表FWがバルセロナでどう活躍するかを語る。
ヘンリーは、ゴードンがバルセロナのスタイルに馴染むと期待している
ヘンリーは、移籍金8000万ユーロ（約6930万ポンド）でニューカッスルからバルセロナへ加入したウインガーが、成功に必要な資質を持つと確信している。彼は、ゴードンのスピード、多才さ、1対1でディフェンダーを突破する能力が、バルサの攻撃をさらに強化すると強調した。
- AFP
ヘンリーはゴードンの資質とプロ意識を称賛している
ヘンリーは、ゴードンの前線全域でプレーできる点を最大の強みと指摘。これはハンス・フリック率いるバルセロナの攻撃的なサッカーに最適だと語る。
ゴードンのプレースタイルについてアンリはBetwayにこう語った。「彼は卓越したサッカーをするチームで大きなインパクトを残すだろう。相手は1対1を仕掛けてくるが、彼は背後へ走り込み陣形を広げ、ゴールへも鋭い嗅覚を持つ。ニューカッスル時代のように左右中央どこでもプレーできる。
「彼にとって夢が叶った瞬間だ。ワールドカップ前に移籍をまとめ、この夏やるべきことに集中できるよう準備を整えた。バルセロナにとっても素晴らしい補強だ。ワールドカップ期間中は選手と交渉するのが難しいため、早期に契約を成立させた。彼にとっては大きなインパクトを与えることになるだろうし、すべてがうまくいくはずだ。」
言語の変遷に感銘を受けた
入団会見でスペイン語を話したゴードンは、ピッチ外でも注目を集めた。アンリは、その姿勢を新天地に適応し、サポーターと絆を作る重要な一歩と評価した。
「そう、当然だ。新しい場所に来たら環境に適応すべきだからね」とアンリは続けた。「彼が状況を理解している証拠だ。
「僕はいつも、新しい場所に行ったら、記者やファンに自分を理解してもらうためにその言語を話す努力をするべきだと考えてきた。だから彼を見たとき、『よくやったな、相棒』と思ったよ。」
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まずはワールドカップに集中しよう
今後は、ゴードンがスペインサッカーに順応できるか、フリック監督の攻撃陣でどんな役割を担うかに注目が集まる。このウイングには、ピッチ内外で早期にチームに溶け込むことが期待されている。
ただし、カタルーニャでの活動を始める前に、ゴードンは2026年W杯に臨むイングランド代表に集中する。代表は水曜にコスタリカと最終親善試合を行い、来週グループLのクロアチア戦に臨む。同グループにはガーナとパナマもいる。