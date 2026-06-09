ヘンリーは、ゴードンの前線全域でプレーできる点を最大の強みと指摘。これはハンス・フリック率いるバルセロナの攻撃的なサッカーに最適だと語る。

ゴードンのプレースタイルについてアンリはBetwayにこう語った。「彼は卓越したサッカーをするチームで大きなインパクトを残すだろう。相手は1対1を仕掛けてくるが、彼は背後へ走り込み陣形を広げ、ゴールへも鋭い嗅覚を持つ。ニューカッスル時代のように左右中央どこでもプレーできる。

「彼にとって夢が叶った瞬間だ。ワールドカップ前に移籍をまとめ、この夏やるべきことに集中できるよう準備を整えた。バルセロナにとっても素晴らしい補強だ。ワールドカップ期間中は選手と交渉するのが難しいため、早期に契約を成立させた。彼にとっては大きなインパクトを与えることになるだろうし、すべてがうまくいくはずだ。」