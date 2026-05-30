「バルセロナやバイエルンが獲得に動いていたのに、なぜゴードンは来なかったのか？」――バイエルンのレジェンドはポッドキャスト『バイエルン・インサイダー』でこう語り、金銭がゴードンの決断を左右した可能性を示唆した。
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「じゃあ、彼が来ない決定的な理由は何なんだ？」トーマス・ミュラー、バイエルンを蹴ったゴードンを皮肉る
ここ数週間、バイエルンは攻撃陣補強候補としてゴードンをリストアップしていた。25歳の彼は左ウイングでルイス・ディアスと競争し、センターフォワードではハリー・ケインの控えを務めることが期待された。
しかし金曜夜、バイエルンは争奪戦に敗れ、ゴードンはバルセロナ加入が決まった。バルセロナはニューカッスルにボーナス込み最大8000万ユーロを支払い、ゴードンとは2031年までの5年契約を結んだ。 バイエルンは6000万ユーロを上限とし、バルセロナの提示額には届かなかったという。
- AFP
トーマス・ミュラーがアンソニー・ゴードンに「僕ならバイエルンに行くね」
ミュラーは、ゴードンがバルセロナのヤシの木や海に魅了されて移籍を決めたという説について「想像できない」と語った。ただし、バルサのハンス・フリック監督の下でプレーすることには魅力を感じると認めた。 「彼の下でプレーするのは本当に楽しい。リーダーシップもプレースタイルもそうだ」と36歳のミュラーは語る。ミュラーはバイエルンで1年半フリック監督の下でプレーし、ドイツ代表アシスタントコーチ時代や2022年ワールドカップ監督時代からフリックを知っている。
昨年夏、25年間在籍したバイエルンを離れMLSバンクーバー・ホワイトキャップスに移籍したミュラーは最後にこう語った。「つまり、僕はバイエルンを選ぶだろうね」
ゴードン獲得が破談に：FCバイエルンは今後、攻撃陣に誰を獲得するのか？
バルサはゴードン獲得で2つのポジションを補強する。左サイドでは負傷の多かったラフィーニャと、センターフォワードでは来季チームを去るレヴァンドフスキの穴を埋める候補となる。現時点でのライバルはフェラン・トーレスだ。 さらにバルセロナはアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスの獲得も目指しており、前線はさらに競争が激化しそうである。この件でアトレティコは金曜夜、SNSでバルセロナを強く批判し波紋を広げた。
なお、ゴードン加入が同郷のマーカス・ラッシュフォードにどのような影響を与えるかは現時点では不明だ。 28歳のラッシュフォードは昨季マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍し、バルセロナは買い取りオプション（約3000万ユーロ）を行使する可能性がある。本人は残留を望んでいるが、ゴードン加入で状況は厳しくなった。それでも完全移籍の可能性は残っている。
一方、バイエルンは別の選択肢を探す必要がある。 RBライプツィヒのヤン・ディオマンデも候補に挙げられるが、移籍金は1億ユーロ前後と高額で、リヴァプールやパリ・サンジェルマンも興味を示している。さらに『Absolut Bayern』はAFCボーンマスのジュニア・クルピも取り上げ、移籍金は8000万ユーロに達する見込みだ。
- Getty Images
数字で見るアンソニー・ゴードンのバルサ移籍
古巣
ニューカッスル・ユナイテッド
新しいクラブ
FCバルセロナ
移籍金
最大8000万ユーロ（ボーナス含む）
バルサとの契約期間
2031年6月30日