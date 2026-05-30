「じゃあ、彼が来ない決定的な理由は何なんだ？」トーマス・ミュラー、バイエルンを蹴ったゴードンを皮肉る

バルサはゴードン獲得で2つのポジションを補強する。左サイドでは負傷の多かったラフィーニャと、センターフォワードでは来季チームを去るレヴァンドフスキの穴を埋める候補となる。現時点でのライバルはフェラン・トーレスだ。 さらにバルセロナはアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスの獲得も目指しており、前線はさらに競争が激化しそうである。この件でアトレティコは金曜夜、SNSでバルセロナを強く批判し波紋を広げた。

なお、ゴードン加入が同郷のマーカス・ラッシュフォードにどのような影響を与えるかは現時点では不明だ。 28歳のラッシュフォードは昨季マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍し、バルセロナは買い取りオプション（約3000万ユーロ）を行使する可能性がある。本人は残留を望んでいるが、ゴードン加入で状況は厳しくなった。それでも完全移籍の可能性は残っている。

一方、バイエルンは別の選択肢を探す必要がある。 RBライプツィヒのヤン・ディオマンデも候補に挙げられるが、移籍金は1億ユーロ前後と高額で、リヴァプールやパリ・サンジェルマンも興味を示している。さらに『Absolut Bayern』はAFCボーンマスのジュニア・クルピも取り上げ、移籍金は8000万ユーロに達する見込みだ。