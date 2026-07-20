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「じっくり考える時間を取るのが当然だ」――アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が、代表チームの将来を語る中で涙を流した。
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「ここは夢のような場所だ」
スカローニ監督は2018年の就任時は無名に近かったが、アルゼンチン代表に着実に成功をもたらした。
就任前、アルゼンチン代表は28年間男子主要タイトルを取れていなかったが、就任からわずか3年で2021年コパ・アメリカを制した。その後、リオネル・メッシの能力を最大限に引き出す戦術で2022年W杯決勝でキリアン・ムバッペ率いるフランスを破り、36年ぶりの優勝を達成した。 その勢いは2024年も続き、米国開催のコパ・アメリカで再び優勝した。
スカローニ監督は日曜、代表での日々を「素晴らしい夢のような時間だった」と振り返った。スタッフ一同、これほど多くのトロフィーを手にできるとは想像していなかった。
しかしスカローニは、この成功を次のW杯サイクルで再現し、高まる期待に応え続けるのは難しいと強調した。
「この勢いを維持するには多くの要素が必要で、再び再現するのは非常に難しい」と涙をこらえながら語った。「最後の瞬間まで全力を尽くした。じっくり考える時間を取るのが妥当だ」
その後、彼は記者会見を退席し、メディアに謝罪した。退場する際、アルゼンチンメディアから大きな拍手が送られた。
- Bildbyran
「自分が何をしたいかは分かっている」
記者会見を退席する前、スカローニ監督はタピア氏と話し合う予定だと述べ、自身の決断はほぼ固まったと認めた。2026年12月の契約満了までは退任しないとも強調した。
「会長と話し合う。契約は満了まで続ける。自分の気持ちは決まっているが、じっくり考えたい。この成功をもう一度成し遂げられるかは分からない」と語った。
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「泣き尽くした」
アルゼンチンはワールドカップ決勝でスペインに1-0で惜敗した。スカローニ監督率いるチームは枠内シュート0本、105分までシュートすら放てなかった。スカローニ監督は「攻撃統計ではスペインが圧倒していたが、試合は接戦だった」と強調した。
「サポーターの皆さんに心から感謝している。接戦を勝ち進み、あと一歩のところまで来た。選手たち、そして支えてくれたすべての人に感謝したい」と語った。
カメラは2度目のW杯制覇を逃したメッシの感情的な反応に注目したが、スカローニはチーム全体の失望も認めた。
「ロッカールームでは涙を流し尽くしました。このチームに感謝しています。彼らは真の戦士でした」
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メッシを振り返って
39歳のメッシが最後のW杯に出場したかもしれない。スカローニ監督は8年間共に過ごした彼に感謝を述べた。
「彼は史上最高のサッカー選手だ。本当に素晴らしい経験だった」とスカローニ監督は語った。
アルゼンチンは最終戦で無得点に終わり、メッシは8ゴールでムバッペ（10ゴール）に次ぐ2位だった。それでもメッシは8試合で4アシストを記録し、大会を代表する選手として活躍した。
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