スカローニ監督は2018年の就任時は無名に近かったが、アルゼンチン代表に着実に成功をもたらした。

就任前、アルゼンチン代表は28年間男子主要タイトルを取れていなかったが、就任からわずか3年で2021年コパ・アメリカを制した。その後、リオネル・メッシの能力を最大限に引き出す戦術で2022年W杯決勝でキリアン・ムバッペ率いるフランスを破り、36年ぶりの優勝を達成した。 その勢いは2024年も続き、米国開催のコパ・アメリカで再び優勝した。

スカローニ監督は日曜、代表での日々を「素晴らしい夢のような時間だった」と振り返った。スタッフ一同、これほど多くのトロフィーを手にできるとは想像していなかった。

しかしスカローニは、この成功を次のW杯サイクルで再現し、高まる期待に応え続けるのは難しいと強調した。

「この勢いを維持するには多くの要素が必要で、再び再現するのは非常に難しい」と涙をこらえながら語った。「最後の瞬間まで全力を尽くした。じっくり考える時間を取るのが妥当だ」

その後、彼は記者会見を退席し、メディアに謝罪した。退場する際、アルゼンチンメディアから大きな拍手が送られた。