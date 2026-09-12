論争の中心となっているのは、同敷地内の新たなパビリオンに関する事後的な計画申請であり、建設工事がすでに始まっていた後の先月になってようやく提出されたものだ。モリス氏は「きちんと段取りを整え、自分たちの都合がいいからという理由で事後申請を出すようなことはしないでほしい。結局のところ、今回もそういうことだった。夏のうちにやりたかったのだろうし、好成績を収めていることも、フットボールクラブが非常にうまくいっていることも分かっている。それについては我々も皆称賛している。だが、それは適切な手続きを踏まない言い訳にはならない」と述べた。

また委員会の議長は、クラブが国際的に有名であっても、他の申請者と同様に扱われると強調した。モリス氏は「これは他のどの事後申請とも何ら変わらない。したがって、これを支持するかどうかは委員たちが検討する事項であり、その結論は議論の中で示されることになる」と付け加えた。