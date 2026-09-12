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「しっかり対応しろ」 レクサム、練習場をめぐる騒動で謝罪を余儀なくされる
市議会が手続きをめぐりレクサムを批判
レクサムは、新たなトレーニング施設の建設を進めるにあたり、計画当局から必要な許可を得ないまま工事を前進させたことを受け、地元の議員から「態勢を立て直すべきだ」と厳しく警告された。
グレスフォード・コミュニティー・カウンシルの計画委員会で委員長を務めるマイク・モリス議員は、最近の会合でこの状況について率直に見解を示した。モリス議員は、クラブのピッチ上での最近の成功が、事務手続き上の規則を軽視することにつながってはならないと強調した。
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遡及適用が議論を呼ぶ
論争の中心となっているのは、同敷地内の新たなパビリオンに関する事後的な計画申請であり、建設工事がすでに始まっていた後の先月になってようやく提出されたものだ。モリス氏は「きちんと段取りを整え、自分たちの都合がいいからという理由で事後申請を出すようなことはしないでほしい。結局のところ、今回もそういうことだった。夏のうちにやりたかったのだろうし、好成績を収めていることも、フットボールクラブが非常にうまくいっていることも分かっている。それについては我々も皆称賛している。だが、それは適切な手続きを踏まない言い訳にはならない」と述べた。
また委員会の議長は、クラブが国際的に有名であっても、他の申請者と同様に扱われると強調した。モリス氏は「これは他のどの事後申請とも何ら変わらない。したがって、これを支持するかどうかは委員たちが検討する事項であり、その結論は議論の中で示されることになる」と付け加えた。
クラブが正式に謝罪
この批判を受け、レクサムのチーフ・ストラテジー・オフィサーを務めるエイダン・ミラーは、委員会と地元住民に対して正式かつ誠実な謝罪を行った。ミラーは、クラブが工事日程上の必要性と周辺地域への配慮の両立を図ろうとしていたと説明した一方で、一連の法的手続きの順序が理想的ではなかったことを認めた。
エイダン・ミラーの声明は次の通り。『クラブは、現場での活動が大幅に減少する夏のオフシーズン期間中に工事を実施することを目指していた。これにより、工事活動とそれに伴う影響を効果的に管理し、現場の範囲内に収めることが可能になる。クラブは、通常であれば開発着手前に計画許可が確保されるべきであることを認識しており、委員会と地元住民に心から謝罪する。とはいえ、プロジェクトの開発全体を通じて、クラブは確立されたスポーツ施設の立地を選び、既存インフラを活用し、近隣住民およびより広い地域社会への影響を最小限に抑える提案を設計することで、責任ある行動を取ろうとしてきた』
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ピッチ内外で高まるプレッシャー
こうした事務的なハードルに加え、レクサムはピッチ上でも厳しい時期に直面している。クラブは駐車場や道路、環境への影響に関する懸念に対応しながら計画手続きを進めており、ミラー氏は「クラブは、事前申請に関する協議の実施、法定協議先との協議、そして駐車場や道路、リン酸塩の緩和措置に関して提起された事項への対応を含め、計画手続きに全面的かつ徹底的に関与してきた」と述べた。
フィル・パーキンソン監督のチームは最近、ロンドン・スタジアムでウェストハム・ユナイテッドに0-6の大敗を喫し、この結果により順位表では16位に低迷している。今季最初の7試合でわずか1勝にとどまっており、オーナー陣がインフラ事業で示している野心を、チームも結果で体現することが求められる中、選手たちへのプレッシャーは高まっている。
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