戦術的なミスだけでなく、アッレグリ監督はビジャレアルに同点に追いつかれた後、選手たちが精神的に崩れたことにも落胆した。チームは一体となって機能しなくなり、選手たちはチームとしての試合運びを守る代わりに、それぞれが一人で勝負を決めようとしたと指摘する。大会で勝ち進むには、重要な試合で露呈したこの未熟さに直ちに対処しなければならないと監督は考えている。

「強いチームは、崩れたり、陣形が間延びしたりしない。後半は全員が、それぞれ自分で試合を決めようとしていた」とアッレグリ監督は説明した。「今夜はフロジノーネ戦と同じように、いくつか間違った判断をした。まだ次のラウンドに進む可能性はあるが、振り返る必要がある。ボールを扱う際には、もっと我慢強くあるべきだった。問題は、守備であまりにも苦しんでいることだ。バランスを保たなければならない。そうしないと陣形が間延びし、スペースを与えてしまう」