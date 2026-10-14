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「しっかり守ることが恥になってしまった」アッレグリ、ビジャレアルとのチャンピオンズリーグ戦での崩壊を受けナポリを痛烈批判
アッレグリ、守備の水準に怒りあらわ
ナポリの指揮官は、チャンピオンズリーグでビジャレアルを相手にリードを失い、3-1で敗れるのを目の当たりにして打ちのめされた。ナポリは混乱した後半に戦術的な陣形を維持できず、指揮官は守備の堅実さに対する現代サッカーの姿勢に疑問を呈した。アッレグリ監督は特に、ピッチ上で逆境に直面した際のチームの反応を厳しく指摘し、守備の基本技術が失われつつあるとの見方を示した。
「守り方を知っていることが、ほとんど恥ずべきことになってしまった。守るとは、必ずしも自陣のゴール近くでプレーすることではない」と、ベテラン指揮官は『スカイ・スポルト・イタリア』に語った。「だが、中盤で相手に譲り、前線で得点できなければ……。チャンピオンズリーグでは、相手は技術的なミスをほとんど犯さない。守備ではかなりうまくやれたとはいえ、より一層の注意が必要だ。実際、相手には遠目から何度もシュートを許した。この種の守備での対応を改善しなければならない」
- Getty Images Sport
チームの結束の崩壊
戦術的なミスだけでなく、アッレグリ監督はビジャレアルに同点に追いつかれた後、選手たちが精神的に崩れたことにも落胆した。チームは一体となって機能しなくなり、選手たちはチームとしての試合運びを守る代わりに、それぞれが一人で勝負を決めようとしたと指摘する。大会で勝ち進むには、重要な試合で露呈したこの未熟さに直ちに対処しなければならないと監督は考えている。
「強いチームは、崩れたり、陣形が間延びしたりしない。後半は全員が、それぞれ自分で試合を決めようとしていた」とアッレグリ監督は説明した。「今夜はフロジノーネ戦と同じように、いくつか間違った判断をした。まだ次のラウンドに進む可能性はあるが、振り返る必要がある。ボールを扱う際には、もっと我慢強くあるべきだった。問題は、守備であまりにも苦しんでいることだ。バランスを保たなければならない。そうしないと陣形が間延びし、スペースを与えてしまう」
チャンピオンズリーグでの学びの過程
アッレグリは、チームが現在、欧州のトップレベルで戦う際に求められる質の高さを痛感していると認めた。ナポリは国内の格下チームを相手にすれば一定の弱点を覆い隠せるかもしれないが、チャンピオンズリーグではそうはいかない。指揮官は、この大会では技術的なミスがはるかに厳しく罰せられると強調。選手たちには高い集中力が求められるものの、スペインでの90分間を通じてそれを維持できなかったと指摘した。
「試合中にミスが起こることはある。大事なのは、その後も落ち着いてチームとしてプレーし続けることだ。だが今夜は、ある時点からチームとしてのプレーをやめてしまった。それが事実だ」とアッレグリは語った。さらに、国内と欧州で求められる強度の差は明白だとして、こう続けた。「少しずつそこに到達していくだろう。チャンピオンズリーグのレベルは高いからだ。中堅・下位のチームと対戦するときにはその差に気づかないが、チャンピオンズリーグに出るチームと対戦すれば気づく」
- AFP
ヴェネツィア遠征を前に警告
セリエAの試合が迫る中、アッレグリ監督は選手たちに対し、意識を変えなければ現在の調子ではさらなる屈辱を味わいかねないと警告した。ナポリはヴェネツィアとの対戦を控えているが、指揮官はこのリーグ戦が楽な試合になるとの見方を即座に否定。相手の順位にかかわらず、成功するイタリアのチームを支えてきた謙虚さと勤勉さを取り戻すよう求めた。
「ヴェネツィアで、相手と同じ目線に立つ謙虚さと敬意を持って臨まなければ、痛い目に遭うだろう。彼らは良いチームであり、現在の順位にいるべきチームではない」とアッレグリ監督は締めくくった。
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