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さらば、ブッチャー!? リサンドロ・マルティネス、チャンピオンズリーグを巡るマンチェスター・ユナイテッド首脳陣への激しい不満表明後に退団について決断
感情の爆発を受け、オールド・トラッフォード退団を巡る議論が浮上
マルティネスは契約を更新しないことを決めた。『ジ・アスレティック』によると、テクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックス氏を公然と異例の厳しさで批判した後の決断だ。28歳の現行契約は来夏に満了する。マンチェスター・ユナイテッドは12カ月間の延長オプションを持つものの、アルゼンチン人DFはその行使を望んでいない。
クラブ側もオプションの行使には消極的とされ、DFの長期的な去就には大きな疑問符が付いている。マルティネスが2022年のワールドカップで優勝して以降、待遇改善に向けた交渉は停滞。本人はチーム内の高給取りと比べた自身の給与に不満を抱いている。
今夏の退団がますます現実味を帯びる中、本人が希望する移籍先としてスペインが浮上している。ワンダ・メトロポリターノで行われたチャンピオンズリーグでユナイテッドを2-0で破ったばかりのアトレティコ・マドリーには、このセンターバックの獲得が盛んに噂されている。
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「我々のテクニカルディレクターには、もっと期待している」
契約交渉の行き詰まりは、火曜日にマドリードで喫した手痛い敗戦の後、マルティネスがマンチェスター・ユナイテッド首脳陣を批判した直後に起きた。
「競争するには、もっと選手を獲得しなければならない」とマルティネスは試合後のインタビューで語った。「正直に言って、テクニカルディレクターにはもっと期待している」
その報道によると、マルティネスの発言は移籍を実現させるために計算されたものではなかった。しかし、驚くほど率直な批判はロッカールームに衝撃を与えた。
複数のチームメイトもウィルコックスとクラブ全体の方向性について同様の懸念を抱いていると報じられているが、公の場での批判は摩擦を生んだ。発言のタイミングと伝え方に多くの選手が驚き、少なくとも1人の選手が人目につかないところでアルゼンチン人のマルティネスに直接抗議した。
ラトクリフ、厳しい方針を言い渡す構え
ユナイテッド首脳陣は、この事態を看過しない構えだ。共同オーナーのジム・ラトクリフ卿、最高経営責任者（CEO）のオマール・ベラダ、ウィルコックスはいずれもスペインの首都を訪れ、敗戦とその後の騒動を目の当たりにした。3人はこのDFに処分を科すことが確実視されており、高額の罰金が予想されている。
大きな批判を受け、マルティネスは水曜深夜、SNSを通じて事態の収拾を図った。インスタグラムで、このDFは自身の発言は「怒りと苛立ち」から出たものだと主張。その感情は試合結果に対するものだとし、最終的な目標はクラブが主要タイトルを争う姿を見ることだと述べ、マイケル・キャリック監督への支持も公に表明した。
しかし、遅れて釈明したものの、すでに影響は避けられないようだ。マドリードでのこの結果により、ユナイテッドは公式戦で5試合連続未勝利となり、まとまりを欠くチームへの重圧はさらに強まっている。
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緊張感漂うキャリントンへの帰還
ユナイテッドの選手たちは、1日の休養を挟み、木曜朝に練習を再開する予定だ。その際、クラブ首脳陣はマルティネスの行動について正式に対処するとみられる。規律を取り戻し、チーム内の調和を保つため、首脳陣は適切な処分を速やかに決めなければならない。
次の焦点は、キャリック監督が日曜日にエランド・ロードで行われるリーズ・ユナイテッドとの重要なプレミアリーグのアウェー戦で、このDFを先発から外すかどうかだ。緊迫した雰囲気に加え、チームは深刻な不振が続いている。立て直しを図る指揮官は、先発メンバーの選考で難しい判断を迫られている。
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