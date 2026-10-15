マルティネスは契約を更新しないことを決めた。『ジ・アスレティック』によると、テクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックス氏を公然と異例の厳しさで批判した後の決断だ。28歳の現行契約は来夏に満了する。マンチェスター・ユナイテッドは12カ月間の延長オプションを持つものの、アルゼンチン人DFはその行使を望んでいない。

クラブ側もオプションの行使には消極的とされ、DFの長期的な去就には大きな疑問符が付いている。マルティネスが2022年のワールドカップで優勝して以降、待遇改善に向けた交渉は停滞。本人はチーム内の高給取りと比べた自身の給与に不満を抱いている。

今夏の退団がますます現実味を帯びる中、本人が希望する移籍先としてスペインが浮上している。ワンダ・メトロポリターノで行われたチャンピオンズリーグでユナイテッドを2-0で破ったばかりのアトレティコ・マドリーには、このセンターバックの獲得が盛んに噂されている。



