さらに1500万ユーロ増：ワールドカップでの活躍で、フライブルクのヨハン・マンザンビの移籍金が急騰

スカイが報じた。英メディアは移籍金を5500万ユーロと伝えていたが、スイス・スポーツクラブはその後、希望額を上げたもようだ。

マンザンビは今大会の注目選手で、米・メキシコ・カナダ開催のW杯グループリーグ3試合で4得点を記録。ボスニア戦（4－1）で2ゴール、カナダ戦（2－1）で1ゴール1アシストをマークした。16強ではヤキン監督率いるスイスがアルジェリアと対戦する。