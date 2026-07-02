さらに1500万ユーロ増：ワールドカップでの活躍で、フライブルクのヨハン・マンザンビの移籍金が急騰

スカイが報じた。英メディアは移籍金を5500万ユーロと伝えていたが、スイス・スポーツクラブはその後、希望額を上げたもようだ。
マンザンビは今大会の注目選手で、米・メキシコ・カナダ開催のW杯グループリーグ3試合で4得点を記録。ボスニア戦（4－1）で2ゴール、カナダ戦（2－1）で1ゴール1アシストをマークした。16強ではヤキン監督率いるスイスがアルジェリアと対戦する。
スカイが報じた。英メディアは移籍金を5500万ユーロと伝えていたが、スイス・スポーツクラブはその後、希望額を上げたもようだ。
マンザンビは今大会の注目選手で、米・メキシコ・カナダ開催のW杯グループリーグ3試合で4得点を記録。ボスニア戦（4－1）で2ゴール、カナダ戦（2－1）で1ゴール1アシストをマークした。16強ではヤキン監督率いるスイスがアルジェリアと対戦する。
マンザンビ獲得の最有力候補は現在、ニューカッスル・ユナイテッドだ。同クラブはFWアンソニー・ゴードンを8000万ユーロでバルセロナに売却済みで、MFサンドロ・トナリも1億ユーロ超でトッテナムへ移籍間近と報じられている。 この取引が成立すれば、ニューカッスルはファイナンシャル・フェアプレー（FFP）の要件を満たす必要があるものの、今夏にマンザンビ級の移籍に必要な資金を確保できる。ただし、フライブルク側が20歳の選手を放出するかどうかは現時点で不明だ。
ヨハン・マンザンビは3年半前、セルヴェット・ジュネーブのユースからSCフライブルクに移籍。U-19とセカンドチームを経てトップチームに昇格し、2024年からはブンデスリーガでプレーしている。
スイス代表デビューは2025年6月。代表戦15試合で6ゴール2アシストを記録している。
|ゲーム：
|47
|出場時間：
|3621
|得点:
|7
|アシスト：
|9