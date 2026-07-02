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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daniel Buse

翻訳者：

さらに1500万ユーロ増：ワールドカップでの活躍で、フライブルクのヨハン・マンザンビの移籍金が急騰

ブンデスリーガ
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ヨハン・マンザンビ
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SCフライブルクは、ワールドカップで好パフォーマンスを示したスイス代表FWヨハン・マンザンビの移籍金として7000万ユーロを要求していると報じられている。

スカイが報じた。英メディアは移籍金を5500万ユーロと伝えていたが、スイス・スポーツクラブはその後、希望額を上げたもようだ。 

マンザンビは今大会の注目選手で、米・メキシコ・カナダ開催のW杯グループリーグ3試合で4得点を記録。ボスニア戦（4－1）で2ゴール、カナダ戦（2－1）で1ゴール1アシストをマークした。16強ではヤキン監督率いるスイスがアルジェリアと対戦する。 

  • マンザンビ獲得の最有力候補は現在、ニューカッスル・ユナイテッドだ。同クラブはFWアンソニー・ゴードンを8000万ユーロでバルセロナに売却済みで、MFサンドロ・トナリも1億ユーロ超でトッテナムへ移籍間近と報じられている。 この取引が成立すれば、ニューカッスルはファイナンシャル・フェアプレー（FFP）の要件を満たす必要があるものの、今夏にマンザンビ級の移籍に必要な資金を確保できる。ただし、フライブルク側が20歳の選手を放出するかどうかは現時点で不明だ。 

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    SCフライブルクが2023年にヨハン・マンザンビをU-19に迎え入れる

    ヨハン・マンザンビは3年半前、セルヴェット・ジュネーブのユースからSCフライブルクに移籍。U-19とセカンドチームを経てトップチームに昇格し、2024年からはブンデスリーガでプレーしている。 

    スイス代表デビューは2025年6月。代表戦15試合で6ゴール2アシストを記録している。 

  • SCフライブルクにおけるヨハン・マンザンビの2025/26シーズン：

    ゲーム： 47
    出場時間： 3621
    得点: 7
    アシスト： 9
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