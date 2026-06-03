グレッグ・バーハルターは2026年について語る最中、2022年を振り返るように求められ、一瞬「もしも」と考えた。

「あのチームがあれほど若かったのは、ある意味残念だ。選手たちの結束力を見れば、何かを成し遂げられたはずだから」とバーハルターはGOALに語った。

カタールW杯の米国男子代表メンバー26人のうち13人が今も残っているが、指揮官は20か月前からマウリシオ・ポチェッティーノに代わっている。

バーハルターにとって2026年は常に夢だった。いまだに「もし」の域を出ないが。

しかし、そんな思いは一瞬だ。彼は嫉妬していない。失望はあったが、もう消えた。今は、当初の予定とは異なる形で2026年へ準備を進める日々を、かつてない喜びを感じながら過ごしている。

長年にわたり、彼は2026年大会を監督として迎えると信じていた。しかし今、より特別な立場でその日を迎える。それは「父親」としてだ。監督を辞任した後、彼はすぐに新たな視点を見つけた。それは、かつて自分が何よりも大切にした場所に、息子のセバスチャンが辿り着いたという事実だった。

多くの面で息子は父親の支えがあったからこそ成長できた。一方で、父親がそばにいなかったからこそ得たものもある。その事実が彼にとって大きな支えとなり、監督から最大のファンへと気持ちを切り替える後押しをした。

「息子の台頭は私にとって大きな助けだった」と彼は語る。「彼が今の地位にたどり着いたのは、彼自身の力だけだ。もし父親が彼を選抜したら、彼の功績を損なうのではないかという葛藤が生じていたかもしれない。

かつてマイケル・ブラッドリーが父ボブ・ブラッドリー率いる代表で主力だったときも、同じ疑念が起きた。

「以前なら『父親だから選ばれた』と言われかねない。でも今は誰も言えない。彼は100％自分の力で勝ち取った。それがとても嬉しいし、本当に誇りに思う。この過程で私たちはより熱心なサポーターになった。ただ、自分の息子がプレーする姿を見られるから」

では、この夏、バーハルターにとってどのようなものになるのだろうか？彼のような人物は、ワールドカップをどのように観戦するのだろうか？彼はこの大会を、元選手、元監督、現監督、父親、あるいはそのすべてが奇妙に混ざり合った存在として捉えているのだろうか？

「選手としても監督としても代表でワールドカップを経験したから、この大会がどれほど大切かは分かる」と彼は言う。「だから今回はただアメリカ代表を応援し、チームが力を出し切れるよう声援を送るだけだ。

父親としては、息子がワールドカップの舞台に立つ姿を見られ、その経験を共有できることが何よりも嬉しい。ワールドカップに出場するのは大きな名誉であり、セバスチャンがその重みと感動を理解し、味わっているのを間近で見られることが本当に特別だ」

バーハルターにとって、この夏は特別な夏になることは間違いない。