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「さらに熱心なサポーターに」――元米国代表監督グレッグ・バーハルターは、息子のセバスチャンがワールドカップで頭角を現したことで、新たな一歩を踏み出した。

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G. Berhalter
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セバスチャン・バーハルター
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M. Pochettino

GOALはシカゴ・ファイアの監督に、今夏の計画、チームとの関わり、2022年の思い出を聞いた。

グレッグ・バーハルターは2026年について語る最中、2022年を振り返るように求められ、一瞬「もしも」と考えた。

「あのチームがあれほど若かったのは、ある意味残念だ。選手たちの結束力を見れば、何かを成し遂げられたはずだから」とバーハルターはGOALに語った。

カタールW杯の米国男子代表メンバー26人のうち13人が今も残っているが、指揮官は20か月前からマウリシオ・ポチェッティーノに代わっている。

バーハルターにとって2026年は常に夢だった。いまだに「もし」の域を出ないが。

しかし、そんな思いは一瞬だ。彼は嫉妬していない。失望はあったが、もう消えた。今は、当初の予定とは異なる形で2026年へ準備を進める日々を、かつてない喜びを感じながら過ごしている。

長年にわたり、彼は2026年大会を監督として迎えると信じていた。しかし今、より特別な立場でその日を迎える。それは「父親」としてだ。監督を辞任した後、彼はすぐに新たな視点を見つけた。それは、かつて自分が何よりも大切にした場所に、息子のセバスチャンが辿り着いたという事実だった。

多くの面で息子は父親の支えがあったからこそ成長できた。一方で、父親がそばにいなかったからこそ得たものもある。その事実が彼にとって大きな支えとなり、監督から最大のファンへと気持ちを切り替える後押しをした。

「息子の台頭は私にとって大きな助けだった」と彼は語る。「彼が今の地位にたどり着いたのは、彼自身の力だけだ。もし父親が彼を選抜したら、彼の功績を損なうのではないかという葛藤が生じていたかもしれない。

かつてマイケル・ブラッドリーが父ボブ・ブラッドリー率いる代表で主力だったときも、同じ疑念が起きた

「以前なら『父親だから選ばれた』と言われかねない。でも今は誰も言えない。彼は100％自分の力で勝ち取った。それがとても嬉しいし、本当に誇りに思う。この過程で私たちはより熱心なサポーターになった。ただ、自分の息子がプレーする姿を見られるから」

では、この夏、バーハルターにとってどのようなものになるのだろうか？彼のような人物は、ワールドカップをどのように観戦するのだろうか？彼はこの大会を、元選手、元監督、現監督、父親、あるいはそのすべてが奇妙に混ざり合った存在として捉えているのだろうか？

「選手としても監督としても代表でワールドカップを経験したから、この大会がどれほど大切かは分かる」と彼は言う。「だから今回はただアメリカ代表を応援し、チームが力を出し切れるよう声援を送るだけだ。

父親としては、息子がワールドカップの舞台に立つ姿を見られ、その経験を共有できることが何よりも嬉しい。ワールドカップに出場するのは大きな名誉であり、セバスチャンがその重みと感動を理解し、味わっているのを間近で見られることが本当に特別だ」

バーハルターにとって、この夏は特別な夏になることは間違いない。

  • Berhalter Brady Chicago FireGetty

    「あれが僕のコーチだよ」

    米国代表メンバー発表直後、バーハルター監督の動画が話題になった。彼はある選手の結果を待ちわびており、その選手が代表でプレーする機会を得ることを切望していた。

    しかし動画の主役は彼の息子ではなく、シカゴ・ファイアで共にプレーするGKクリス・ブレイディだった。代表発表の感想を聞かれた際、バーハルターがまず名前を挙げたのもブレイディだった。

    「さまざまな感情が渦巻いている。ほとんどは大きな喜びと興奮だ」とバーハルターは語った。「クラブで彼の努力を見てきたので、ここまで来たことは本当に素晴らしい」

    GOALから「監督が最初にあなたの名を挙げた」と知らされたブレイディは笑った。だが練習施設での彼の反応を見れば、監督がどれほど喜んでいるかは明白だった。

    「彼の興奮ぶりに驚いたよ。オフィスから飛び出して、僕のために大盛り上がり。本当に感謝している。彼が僕を、そして選手たちをどれだけ信頼しているかが伝わってくるんだ」 そんな監督のチームにいられることを光栄に思うよ」

    とはいえ、ベルハルターが息子の成長について語るべきことがないわけではない。この1年半、彼は最前列でブレイディの活躍を見守ってきた。そして過去25年間、彼は息子の成長を支える原動力でもあった。2002年、1歳のセバスチャンはスタンドからワールドカップでプレーする父親を応援していた。 2022年には観客席から父の采配を見守った。

    そして今、番が回ってきたのは若い方のバーハルターだ。

    代表メンバー発表までの数週間、選手たちはストレスを感じるものだ」と選手としても監督としても待機期間を経験したバーハルターは言う。「彼らは他のことに気を取られ始める。セバスチャンやクリスにとっては、ただベストを尽くしてプレーすることに集中し、結果がどうであれ誇りに思えるようにすることだった。

    「重要なのは、『セバスチャン、どうすればもっと上達できる？ 何を磨き、何を改善する？』と問いかけることだった。彼はいつも答えを見つけられる。成長に集中しているからだ。」

    彼をこのレベルに導いたのは、名字や父親の立場ではなく、その集中力だ。バーハルターが最も伝えたいのも、その事実である。

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  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    セバスチャンの台頭

    バーハルターが「何が可能か」と考え始めるのに時間はかからなかった。彼は世界中の人々と同じように、息子がMLSで頭角を現し、2025年シーズンの序盤にブレイクする様子を見守っていた。その直後、バーハルターは、ワールドカップまでにすべてがうまくまとまるのではないかと思い始めた。彼の当初の考えは単純だった。セバスチャンにチャンスが与えられれば、それは実現するかもしれない、と。

    「ゴールドカップで最初のチャンスを得た後かな」とバーハルターは語る。「大事なのは、結果に執着するより『どうすれば成長できるか』に集中すること。そうすれば、あとは自然についてくる」。

    「彼の成長を見守るだけで、この15年間、彼がどれほど努力してきたか分かる。本当に素晴らしいことだ」

    息子セバスチャンにとって興味深いのは、父がコロンバスを去り米国代表監督に就いた直後に自身がクルーで頭角を現し、さらに父の任期終了から1年も経たないうちに国際舞台へ躍り出たこと。どちらの転機も、もう一方の飛躍を後押しした。

    「仮に父から代表招集の電話があっても、他の人より倍努力してポジションを勝ち取らなければならなかっただろう」とセバスチャンは語る。「周りが何と言おうと気にならなかった。父がどんな人か知っているからだ。彼はただ呼ぶためだけに息子を招集する人ではない。 「代表に呼ばれるなら、実力で勝ち取りたい。父が私を呼ぶはずがない。その時点ではまだ値していなかった」

    現在、このMFは幼少期から共に育った選手たちとプレーしている。彼はタイラー・アダムスを自身のアイドルだと語り、父親から彼と仕事をした話を聞いてからその思いは強まったという。先週末のセネガル戦ではアダムスと並んで先発した。

    それは象徴的だ。旧世代の選手が残る一方、皮肉にも「新しいバーハルター」を筆頭に新世代も台頭している。多くの代表選手は、前サイクルで築かれた基盤が今も健在だと強調する。

  • Berhalter McKennie World Cup 2022Getty

    2022年償還債券

    過去2年間、GOALは2022年ワールドカップの米国代表メンバーの大半にインタビューを行った。多くの選手にとって、カタールでの思い出はピッチではなく、ホテルやトレーニング場、バス、選手ラウンジなど、チームメイトと過ごしたあらゆる場所で生まれた。そこが絆が築かれた場所だったのだ。

    バーハルター監督はこれを意図的なものだったと語る。彼は長年「兄弟愛」と「一体感」を重視し、W杯という大舞台を通じてチーム絆をさらに強めた。

    「環境づくりには意図的に取り組んだ」と彼は語る。「選手部屋の位置、ロビーや廊下の照明、ベッドなど、すべてを把握していた。特にラウンジには力を入れ、ワールドカップ1年前から建築家に設計を依頼した。

    「選手たちがそこで素晴らしい体験をして帰ってきたと聞くだけで、すべてが報われる。重要なのは、ラウンジや細部を整えることではなく、適切な選手グループだ。あのチームは理想的で、私が関わった中でも最も結束の固いチームの一つだった」

    チームは時とともに変わり、選手も入れ替わり、結婚や出産を経験した者もいる。全員が成長し、バーハルターはその変化を間近でも遠くからでも見守ることを喜びとした。

    「指導者の醍醐味は、選手としてだけでなく人間としての成長を見られることだ。その過程は大きな喜びだ」とバーハルターは語る。「国を代表することは大きな名誉だ。だがそれだけにはしたくなかった。 選手たちには、それ以上の何かのためにプレーしてほしかった。互いを深く思いやり、隣にいる仲間を心から大切に思うからこそプレーしてほしいと願っていたんだ」

    彼は、その絆がチームの一番の特徴となり、自国開催のワールドカップが近づくにつれてさらに重要になると信じている。

    「チームとしてその段階に到達するのは難しい。個人の利害が絡むからだ。だが選手たちは間違いなくそこにたどり着いた。そして今、ワールドカップが近づくにつれ、彼らはそれをさらに高いレベルへと引き上げる必要があると思う。同時に、ホームでの応援を受け、自国で開催されるワールドカップに臨めるというのは、本当に素晴らしいことだ。」

  • Houston Dynamo FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    ワールドカップを観戦する

    セバスチャン・バーハルターは2022年、米国代表の熱狂的ファンだった。自分はチームの「延長線上にある存在」だと語っていた。だが大会が終わると同時に、彼はファンからより大きな存在になろうと決めた。

    2026年、父はそのスタンドに座るだろう。ファンとして楽しみつつ、チームの一員であることも感じるはずだ。彼は多くの選手のキャリア形成に携わり、数えきれない人生に影響を与えてきた。

    試合が始まれば、スタンドに再びバーハルターの姿が見られるだろう。2002年、2006年、2022年はセバスチャンだった。今回はグレッグの番だ。

    「12日のパラグアイ戦は必ずスタジアムで応援する。その後もできるだけ多くの試合を観戦できるよう全力を尽くす」と語る。

    具体的な予定は調整中だ。彼は他にもやることがある。7月16日のホームゲーム（偶然にも息子の所属するバンクーバー・ホワイトキャップス戦）に向けて、ファイヤーでの仕事を前倒しで進める必要がある。

    とはいえ、いま世界中が注目するのはW杯だ。バーハルターも開幕が待ちきれない。先何が起こるかは分からない。人生は一瞬で変わる、と彼は知っている。それでも、監督として、元選手として、そして父親として、彼が確信していることがある。

    「このチームについて私が確信していることが一つある」と彼は言う。「彼らは準備万端だということだ」

    迫り来る大会が開幕すれば、彼自身の人生も思いがけない形で変わるはずだ。

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