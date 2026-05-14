「さらなる勝利、さらなる時間」――カルロ・アンチェロッティ監督、W杯を控えブラジル代表との長期契約延長に合意

ブラジルサッカー連盟（CBF）とアンチェロッティ監督は契約を4年間延長し、2030年W杯まで続投することが正式に発表された。2025年5月の就任以来、彼はチームと要求の高いサポーターから大きな信頼を得てきた。

就任後、彼はブラジルサッカー再建の要となり、CBF各部門と連携してプロ意識と戦術的安定性をチームに植え付けてきた。 2002年を最後に優勝から遠ざかる5度目の王者に、再び栄光をもたらすために不可欠と判断した。この方針転換は、2022年カタールW杯と2024年コパ・アメリカでの連続準々決勝敗退を受けてのものだ。