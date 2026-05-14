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「さらなる勝利、さらなる時間」――カルロ・アンチェロッティ監督、W杯を控えブラジル代表との長期契約延長に合意
セレサオの長期ビジョン
ブラジルサッカー連盟（CBF）とアンチェロッティ監督は契約を4年間延長し、2030年W杯まで続投することが正式に発表された。2025年5月の就任以来、彼はチームと要求の高いサポーターから大きな信頼を得てきた。
就任後、彼はブラジルサッカー再建の要となり、CBF各部門と連携してプロ意識と戦術的安定性をチームに植え付けてきた。 2002年を最後に優勝から遠ざかる5度目の王者に、再び栄光をもたらすために不可欠と判断した。この方針転換は、2022年カタールW杯と2024年コパ・アメリカでの連続準々決勝敗退を受けてのものだ。
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アンチェロッティの頂点へのこだわり
契約延長を決めたアンチェロッティ監督は、この国との強い絆を語った。「1年前、私はブラジルに来た。着いた瞬間から、サッカーがこの国でどれほど大切か分かった。この1年、私たちは代表を世界の頂点へ導くため全力で取り組んだ。それでもCBF（ブラジルサッカー連盟）と私は、もっと上を目指したい。もっと勝ち、もっと学び、もっと努力する。 このたび、今後4年間も共に歩むことを発表でき、大変嬉しく思います。2030年のワールドカップまで共に歩んでいきます。CBFの信頼に感謝します。ブラジルの皆さん、温かい歓迎と愛情に感謝します」と語った。
就任1年目で10試合を指揮し、5勝2分3敗、18得点8失点。この結果は基盤に過ぎず、焦点は今後4年間、ブラジルを世界トップに導く長期プロジェクトに移っている。
CBFの指導部が歴史的な合意を称賛
CBFのサミル・シャウド会長は、アンチェロッティ監督の続投が重要だと強調した。「今日はCBFとブラジルサッカーにとって歴史的な日です。アンチェロッティ監督との契約更新は、5度世界王者に輝いたセレソンに、より強固で現代的な体制をもたらす確かな一歩です。 ブラジルを最高レベルに保ちつつ、各代表チームや大会、全国クラブ・連盟の強化にも注力する」とシャウド会長は語った。
- AFP
確かな未来に向けたプロジェクトの構築
ブラジルは今後の課題に備え、アンチェロッティがもたらす長期的な安定感がサポーターの共感を呼ぶと期待されている。アンチェロッティにとって最初の大きな試練は、今夏に米・加・墨で開催される2026年ワールドカップだ。
ブラジルはグループCに入り、モロッコ、スコットランド、ハイチと対戦する。目標は、アンチェロッティの戦術と経験をブラジルの才能に融合させ、2026年と2030年のワールドカップで優勝することだ。