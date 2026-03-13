さらなるモチベーション？　元ウェストハムのスター選手が、プレミアリーグの降格争いが激化する中、ハマーズが不振のスパーズを降格させたいと望んでいることを認めた

もう一人の元ウェストハムのストライカー、ジェレミー・アリアディエールは先日、GOALの取材に対し、ウェストハムとトッテナムは「降格するようなチームではない」という考えを避ける必要があると語った。このフランス人選手は次のように述べた。 「これは問題だ。私もミドルズブラで降格を経験したことがあるが、当時は『我々は降格するようなチームではない』と思っていた。しかし、そのレベルにまで引きずり込まれてしまうと、もはやサッカーというものはなくなり、クオリティも才能も消え失せる。あとはひたすらに努力し、信じ、戦うことだけになる。チームとして、集団として戦うこと、それが問題なのだ。

「トッテナムについても言及したい。もちろん、ロンドンの反対側にあるあのクラブを軽視するつもりはないが、彼らにも同じ問題がある。あのチームには『自分たちは降格するようなレベルではない』と思っている選手たちがいる。だが、そもそもこの状況を作り出したのは君たち選手自身なのだから、そこから抜け出さなければならない。

「選手として、『自分はこのクラブにはふさわしくない、この戦いにふさわしくない』と考えてしまうのは問題だ。正しい考え方はこうだ。『チームメイトがここにいる。彼らをこの状況から救い出さなければならない。みんな、ここで団結してこの窮地を脱し、我々に多くのものを与えてくれたこのクラブを救わなければならない。 このクラブを堕落させるわけにはいかない」。

「それは選手としても、クラブとしても持つべき、非常に大きな精神的な強さだ。時には監督が全力を尽くしていることもあるが、毎週末ピッチに立っているのは彼らではない。もちろんスタメンを決めるのは監督だが、結局のところ、ピッチに立つ11人の選手が互いのためにプレーし、助け合い、粘り強く戦わなければならないのだ。 あの状況下では、試合ごとにただひたすら戦い抜くしかない――まさに燃え上がるような闘志だ」

ウェストハムとトッテナムは、今週末ともに厳しい試合を控えている。ハマーズは土曜日に優勝争いを繰り広げるマンチェスター・シティをホームに迎え、スパーズは日曜日に王者リヴァプールとのアウェイ戦という難関に挑む。