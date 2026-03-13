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さらなるモチベーション？ 元ウェストハムのスター選手が、プレミアリーグの降格争いが激化する中、ハマーズが不振のスパーズを降格させたいと望んでいることを認めた
プレミアリーグから降格するのはどのチームか？
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監督交代：低迷するチームに起爆剤を求めて
トッテナムは昨シーズン、苦戦しながらも17位でシーズンを終えたが、ヨーロッパリーグ制覇という慰めの賞を手にした。アンジェ・ポステコグルー監督が、クラブにとって17年ぶりの主要タイトル獲得を果たし、チャンピオンズリーグ出場権を確保したのだ。
その成功に対する報酬は、夏の解任だった。トーマス・フランクもその後、同じ道をたどっている。ウェストハムでも監督交代があり、現在はヌノ・エスピリト・サントが指揮を執っている。一方、フォレストは今シーズン4人目の監督を迎えている。
スパーズが苦戦を強いられる中、最も勢いに乗っているのはウェストハムだ。ハレウッドは、地理的なライバルであるフォレストを降格に追い込む機会があれば、それを歓迎すると認めている。もし実現すれば、それはプレミアリーグ史上最大の衝撃となるだろう。
ウェストハムは、トッテナムをチャンピオンシップへ追いやる一因となるだろうか？
Non Gamstop Casinoとの提携に際し、ハレウッドはGOALの取材に対し、その機会がウェストハムの戦意をさらに高めることになるかと問われると、次のように語った。「ええ、100％そうなるでしょう。 彼らを射程圏内に捉えられれば、現時点では他に何ものも背中を押すものはないと思う。なぜなら、スパーズがどんなプレーをしているか目に見えているからだ。今は彼らに同情している。15分でピッチを去るような選手たちを見るのは誰だって嫌だろうし、そういう事態は望まないからだ。事態が悪化の一途をたどっているのが見て取れる。
「そしてウェストハムにとって、あのような事態を目の当たりにすれば、その状況を利用したいと思うものだ。彼らは上向きになっているのがわかる。ここ4、5試合のパフォーマンスを見れば、彼らがどんどん強くなっているのがわかる。そして自信が鍵だ。
「選手たちは皆、非常に自信に満ちているようだ。それぞれの役割を果たし、ゴールを決めている。そういう流れがあるものだ。自分のチームにもそうあってほしいと思う。トッテナムや上位のチームは、現在苦戦している。一方、ウェストハムは試合を重ねるごとに勢いをつけている。」
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降格するには惜しすぎる：プレミアリーグの苦戦チームへの警告
もう一人の元ウェストハムのストライカー、ジェレミー・アリアディエールは先日、GOALの取材に対し、ウェストハムとトッテナムは「降格するようなチームではない」という考えを避ける必要があると語った。このフランス人選手は次のように述べた。 「これは問題だ。私もミドルズブラで降格を経験したことがあるが、当時は『我々は降格するようなチームではない』と思っていた。しかし、そのレベルにまで引きずり込まれてしまうと、もはやサッカーというものはなくなり、クオリティも才能も消え失せる。あとはひたすらに努力し、信じ、戦うことだけになる。チームとして、集団として戦うこと、それが問題なのだ。
「トッテナムについても言及したい。もちろん、ロンドンの反対側にあるあのクラブを軽視するつもりはないが、彼らにも同じ問題がある。あのチームには『自分たちは降格するようなレベルではない』と思っている選手たちがいる。だが、そもそもこの状況を作り出したのは君たち選手自身なのだから、そこから抜け出さなければならない。
「選手として、『自分はこのクラブにはふさわしくない、この戦いにふさわしくない』と考えてしまうのは問題だ。正しい考え方はこうだ。『チームメイトがここにいる。彼らをこの状況から救い出さなければならない。みんな、ここで団結してこの窮地を脱し、我々に多くのものを与えてくれたこのクラブを救わなければならない。 このクラブを堕落させるわけにはいかない」。
「それは選手としても、クラブとしても持つべき、非常に大きな精神的な強さだ。時には監督が全力を尽くしていることもあるが、毎週末ピッチに立っているのは彼らではない。もちろんスタメンを決めるのは監督だが、結局のところ、ピッチに立つ11人の選手が互いのためにプレーし、助け合い、粘り強く戦わなければならないのだ。 あの状況下では、試合ごとにただひたすら戦い抜くしかない――まさに燃え上がるような闘志だ」
ウェストハムとトッテナムは、今週末ともに厳しい試合を控えている。ハマーズは土曜日に優勝争いを繰り広げるマンチェスター・シティをホームに迎え、スパーズは日曜日に王者リヴァプールとのアウェイ戦という難関に挑む。
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