「選手たちと取り決めをした」と彼は語った。現在、チームには週に1日の休日が与えられているが、「勝利を重ねれば、もう1日休みを勝ち取ることができる」とこのクロアチア人監督は述べ、さらに「そうすれば、選手たちを説得できる」と付け加えた。

先週末のバイエル・レバークーゼン戦では0-1で敗れ、リーグ3敗目を喫したが、この方法は効果を示さなかった。 「それでも我々は勝ちたいし、勝たねばならない。シーズンが終わったと諦めるのは早すぎる」とコヴァチ。「まだ勝ち点も記録も狙える。それが目標だ」