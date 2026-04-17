ボルシア・ドルトムントは、TSGホッフェンハイムとのアウェー戦でドイツ代表カリム・アデイエミを欠く。この攻撃的選手は筋肉系の不調で土曜日のジンズハイムでの試合を欠場する。ニコ・コヴァチ監督は金曜日の記者会見で「彼の状態は、明日の試合に出場させるには厳しい」と語った。
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さらなるモチベーションとして：ニコ・コヴァチがBVBで特別勝利ボーナスを支給
引き続き、キャプテンのエムレ・カン（前十字靭帯断裂）とフェリックス・ンメチャ（側副靭帯断裂）は欠場する。カンは今シーズン絶望だが、コヴァチ監督はンメチャについて「今シーズン中にプレーできるだろう」と楽観視しつつも「慎重」だと語った。 筋肉系のトラブルから回復したヤン・クートはメンバーに復帰する。
3位シュトゥットガルトに8ポイント差をつけ2位はほぼ確定。30節目前でCL復帰も事実上決まりだ。コヴァチ監督は終盤戦に向け、選手のモチベーションを維持する策を講じている。
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コヴァチ監督、勝利すればBVBのスターに追加の休日
「選手たちと取り決めをした」と彼は語った。現在、チームには週に1日の休日が与えられているが、「勝利を重ねれば、もう1日休みを勝ち取ることができる」とこのクロアチア人監督は述べ、さらに「そうすれば、選手たちを説得できる」と付け加えた。
先週末のバイエル・レバークーゼン戦では0-1で敗れ、リーグ3敗目を喫したが、この方法は効果を示さなかった。 「それでも我々は勝ちたいし、勝たねばならない。シーズンが終わったと諦めるのは早すぎる」とコヴァチ。「まだ勝ち点も記録も狙える。それが目標だ」