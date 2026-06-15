「さすがユルゲン」――元リヴァプール監督の公の謝罪にもかかわらず、ドイツのレジェンドがクロップ氏への批判を繰り返す

ムシアラはドイツ代表のワールドカップ初戦に先発する。しかし試合前、MagentaTVで解説のクロップがミュラーと「幸いにもチームはナーゲルスマンが選んでいる」と発言。

クロップと代表監督職の噂が絶えないため、視聴者やレジェンドのマテウスは「まだ」という言い回しをナゲルスマンへの不適切な圧力だと批判した。ミュラーも「まだ6月だ」とクロップをからかい、9月まで待てと皮肉った。

ドイツが7-1で大勝した後、クロップはメディアを通じて緊張を和らげ、ナゲルスマンに直接「今年一番嫌われた言葉は『まだ』だ。自分の顔を殴りたくなった」と語った。