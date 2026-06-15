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「さすがユルゲン」――元リヴァプール監督の公の謝罪にもかかわらず、ドイツのレジェンドがクロップ氏への批判を繰り返す
マテウス、クロップの「軽率な」介入を痛烈に批判
マテウスは、ドイツ代表のワールドカップ初戦まであと48時間というタイミングでクロップとトーマス・ミュラーが発言したことに驚きと失望を表明した。2人は先週、キュラソー戦でジャマル・ムシアラではなくデニズ・ウンダフを先発させるべきだと示唆し、マテウスから批判を受けていた。
伝説的な元主将は、自分たちが現役時代に同じ外部からの圧力を受けていたら激怒していただろうと示唆した。
スカイ・ドイツのコラムでマテウスはこう記した。「キュラソー戦を2日後に控えたクロップとミュラーの発言には驚いた。2人とも、外部から介入されたら不快に感じたはずだ。タイミングが悪く、発言も適切でなかった」
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クロップがさりげなく漏らした一言
ムシアラはドイツ代表のワールドカップ初戦に先発する。しかし試合前、MagentaTVで解説のクロップがミュラーと「幸いにもチームはナーゲルスマンが選んでいる」と発言。
クロップと代表監督職の噂が絶えないため、視聴者やレジェンドのマテウスは「まだ」という言い回しをナゲルスマンへの不適切な圧力だと批判した。ミュラーも「まだ6月だ」とクロップをからかい、9月まで待てと皮肉った。
ドイツが7-1で大勝した後、クロップはメディアを通じて緊張を和らげ、ナゲルスマンに直接「今年一番嫌われた言葉は『まだ』だ。自分の顔を殴りたくなった」と語った。
クロップ監督の謝罪は「最低限のこと」と評された
クロップは試合後に生放送でナゲルスマンに謝罪したが、マテウスは「あの年齢と経験があれば、もっと分別を持つべきだ」と指摘した。
マテウスは「試合後にクロップは『59歳になってもまだバカだ』と謝罪し、間違いに気づくとああいう言葉を口にするのが彼らしい」と指摘。「謝罪は当然だが、そもそもあんな発言をするべきではなかった。軽率だった」 MagentaTVでは笑いや冗談が絶えないので、今後も2人から名言が飛び出すかもしれない」
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コートジボワール戦に注目
この伝説的MFは、北米での試合がナゲルスマン率いるチームにとって厳しい試練になると警告した。コートジボワール戦を前に、マテウスは、開幕戦の勢いを維持するには戦術的柔軟性が重要だと指摘した。
「コートジボワールはキュラソーとは格が違う」と彼は語った。「ヤン・ディオマンデはエクアドル戦（1-0勝利）で右サイドでプレーしたが、左でもプレーできる。 左サイドなら、ブラウンではなくヨシュア・キミッヒを相手にスピードで優位に立てる。選手が不調なら批判もできるが、私たちは『サッカー・ドイツ』として団結するため、何ができるかを考えるべきだ」