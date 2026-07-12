アルゼンチンはカンザスシティでベスト4進出をかけ、粘るスイス代表を延長戦の末3-1で破った。相手は10人となったが、世界王者は敗退を避け、持ち前の粘り強さで試合をものにした。

試合後、メッシは「苦しい試合だった。勝ててうれしい」と語り、「次の試合に向けて、この勝利で落ち着いて準備できる」と続けた。