AFP
翻訳者：
「さあ、行こう！」――10人のスイスを破りワールドカップ準々決勝を突破したアルゼンチン。サッカー史に残る偉大な選手も反応し、リオネル・メッシはイングランド戦への意気込みを語った。
スイス戦で一時危ぶまれたが、メッシはアルゼンチン代表の信念を称えた。
アルゼンチンはカンザスシティでベスト4進出をかけ、粘るスイス代表を延長戦の末3-1で破った。相手は10人となったが、世界王者は敗退を避け、持ち前の粘り強さで試合をものにした。
試合後、メッシは「苦しい試合だった。勝ててうれしい」と語り、「次の試合に向けて、この勝利で落ち着いて準備できる」と続けた。
- (C)Getty images
「スリー・ライオンズ」との歴史的な初対戦
この勝利で、トーマス・トゥヘル率いるイングランドとの準決勝が決まった。バロンドール8度のメッシにとって、この試合は特別だ。20年超、200試合以上代表でプレーしても、シニアレベルで「スリー・ライオンズ」と対戦したことはない。
アトランタでのこの試合は、メッシにとって3度目のW杯準決勝。2022年に母国を優勝に導いたインテル・マイアミのスターは、再び決勝まであと1勝だが、まずは新任ドイツ人監督の下で好調なイングランドを破る方法を見つけなければならない。
アルビセレステへのソーシャルメディアでの呼びかけ
ピッチ上の祝祭が収まるとすぐ、メッシはSNSに投稿。数百万のフォロワーに安堵と誇りを伝えた。インスタグラムには接戦を制した写真を複数投稿し、2連覇を狙うスカローニ監督率いるチームの精神力を強調した。
「今回も苦戦したが、このチームは決して信じることをやめない」とメッシは投稿した。「またベスト4に進んだ！！！ さあ、行こう！！！」この言葉は、全盛期でなくても勝利への道を見出すことで知られる現在のアルゼンチン代表の「包囲網を突破する」精神を象徴している。
- Getty Images Sport
イングランド、メッシの「オーラ」に警戒
アルゼンチンの調子を疑問視する声もあるが、大会得点王（同率）であるメッシは依然として対戦国にとって最大の脅威だ。北米開催の今大会でメッシはすでに8得点を挙げ、高い決定力を示している。
元イングランド代表のマイカ・リチャーズは、メッシをマークするのは「不可能」だと指摘。ピッチ上の圧倒的な存在感を強調し、「彼にはジュード・ベリンガムが持つ個性とオーラがある。メッシのオーラは別次元だ」と語った。
20年ぶりに再燃したこのライバル対決で、39歳の天才が再び魔法のようなプレーでイングランドの夢を打ち砕くか、注目が集まる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。