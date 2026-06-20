シュトゥットガルトで好シーズンを送ったウンダフは3月末の親善試合以来、29歳ながらW杯スタメンの座を議論されてきた。しかしナゲルスマン監督は1トップにハヴェルツを起用。ハヴェルツはキュラソー戦（7-1）とコートジボワール戦で先発した。

一方、ウンダフはキュラソー戦で途中出場し、30分弱で1ゴール2アシストを記録した。 ナゲルスマン監督は「あらゆる可能性を両方の観点から考えられる」と述べ、米国・メキシコ・カナダ開催のW杯での起用法を模索する。その一方で「彼の流れと役割を維持させるべきだ。その役割で2試合とも勝敗を左右した」とも語り、引き続き“切り札”として起用する方針を示唆した。

トロントでの活躍について本人は冷静に語った。「自分の立ち位置は正しい。ピッチで

自信を示すだけ。どの試合でも得点できると分かっているし、素晴らしいチームメイトが助けてくれる。 僕はただそこにいるようにしているだけだ」と語った。緊張は全くしていないという。「ただのサッカーの試合だ。チームが、僕が全力を出し切れるように助けてくれる」とウンダフは続けた。今の目標は、「この流れとポジティブな気持ちを維持し、次の試合に勝つことだ」

コートジボワール戦の勝利でドイツはすでに決勝トーナメント進出を決めている。 木曜のエクアドル戦に敗れれば3位に落ちる可能性もあるが、6ポイントのため、すでにベスト16進出は確定している。