「これから彼がいつ出場するのかという質問が相次ぐだろう。その可能性は十分にあるが、彼は自分の役割を信じられないほど見事に果たしている」とナゲルスマン監督は語った。木曜日、ZDFが放送した2026年ワールドカップグループリーグ第2戦の後、ウンダフについての発言だ。
翻訳者：
「さあ、これから質問攻めになるだろう」。ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンが、DFBの「奇跡の切り札」デニズ・ウンダフを起用する際の悩みを明かした。
60分、1点ビハインドのドイツはナゲルスマン監督がFWウンダフを投入。8分後、途中出場のアミリのクロスをウンダフがボレーで合わせ同点とした。
ナゲルスマン監督は「ナディエムの素晴らしいクロスとデニズの2つの見事なゴール」と称賛。さらに「フェリックス（ンメチャ）のパス、デニズのタッチとペナルティエリア内の動きは、これまで欠けていた要素だ。彼がいてこそ、エリア内に勢いが生まれた」と続けた。
延長4分にはフェリックス・ンメチャのパスを右足でトラップし、左足で決勝点を叩き込んだ。
ナゲルスマン監督は「彼は生粋のストライカーだ」と絶賛した。「特に2点目は、DFの背後へ抜け出し、マークを振り切った。迷わず2タッチ目でシュート。ゴールを知っているストライカーだ」。
- Getty Images Sport
ジュリアン・ナーゲルスマンは、ワールドカップでのデニズ・ウンダフの役割について「あらゆる可能性を考えられる」と語った。
シュトゥットガルトで好シーズンを送ったウンダフは3月末の親善試合以来、29歳ながらW杯スタメンの座を議論されてきた。しかしナゲルスマン監督は1トップにハヴェルツを起用。ハヴェルツはキュラソー戦（7-1）とコートジボワール戦で先発した。
一方、ウンダフはキュラソー戦で途中出場し、30分弱で1ゴール2アシストを記録した。 ナゲルスマン監督は「あらゆる可能性を両方の観点から考えられる」と述べ、米国・メキシコ・カナダ開催のW杯での起用法を模索する。その一方で「彼の流れと役割を維持させるべきだ。その役割で2試合とも勝敗を左右した」とも語り、引き続き“切り札”として起用する方針を示唆した。
トロントでの活躍について本人は冷静に語った。「自分の立ち位置は正しい。ピッチで
自信を示すだけ。どの試合でも得点できると分かっているし、素晴らしいチームメイトが助けてくれる。 僕はただそこにいるようにしているだけだ」と語った。緊張は全くしていないという。「ただのサッカーの試合だ。チームが、僕が全力を出し切れるように助けてくれる」とウンダフは続けた。今の目標は、「この流れとポジティブな気持ちを維持し、次の試合に勝つことだ」
コートジボワール戦の勝利でドイツはすでに決勝トーナメント進出を決めている。 木曜のエクアドル戦に敗れれば3位に落ちる可能性もあるが、6ポイントのため、すでにベスト16進出は確定している。
DFB代表：ワールドカップにおけるドイツ代表の試合日程
日付
時刻（ドイツ時間）
対戦相手
結果
2026年6月14日
19時
キュラソー
7-1
2026年6月20日
22:00
コートジボワール
2-1
2026年6月25日
22時
エクアドル
-:-