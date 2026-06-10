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ご期待ください…フレックの証言で、ハムザ・アブド・アル＝カリームがワールドカップのファラオたちの秘密兵器に

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フサム・ハサンの切り札

どのワールドカップでも、世界中が「この選手は誰だ？」と息をのむ瞬間がある。無名の選手が突如現れ、大会の様相を一変させるのだ。 2026年の大会では、その名はエジプト人かもしれない。しかも彼は、バルセロナの育成機関ラ・マシアから現れるかもしれない。

数か月前までアル・アハリで有望なフォワードだったハムザ・アブド・アル＝カリーム（18歳）は、いまや公式にバルセロナでプレーする初のエジプト人となり、ハンス・フリックの目の前でトレーニングに励む。彼の名前はすでにエジプト代表の予備登録リストに載っている。 カイロからカタルーニャへ、U-17ワールドカップから世界最高峰の舞台へ。まさにロケットのような急成長だ。

これは奇跡でも伝説でもなく、現代サッカーが求める知性、冷静さ、精神力を備えた才能の物語だ。

「彼らに注目せよ」シリーズ第15話・最終回。彼は大会ではスタメンではないかもしれない。だが大会が終わる頃には、世界中にその名を轟かせているかもしれない。

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  • テッチからラ・マシアへ：予想外の旅

    ハムザ・アブド・アル＝カリームは2008年にカイロで生まれ、アル・アハリのユースでサッカーを始めた。有望なフォワードとして早くからトップチームでアフリカチャンピオンズリーグやエジプトカップに出場し、大陸レベルの経験を積んだ。 

    2026年冬、バルセロナはアル・アハリから6月30日までの期限付き移籍（完全移籍オプション付き）で彼を獲得。スペイン3部バルセロナ・アトレティコでプレーすることになった。 

    この移籍は容易ではなかった。アラビア語メディアは「バイエルンとの争奪戦」と伝え、最終的にバルセロナが獲得。ハムザはバルセロナ史上初のエジプト人選手となった。 

    ただし、移籍手続きは複雑だった。到着から数週間後、ハムザは就労ビザを早く取得するためカイロに戻った。手続きがほぼ完了すると、バルセロナは「数時間以内」の復帰を要求。この対応は、クラブが彼をマーケティングではなく長期プロジェクトと位置づけている証拠だ。

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  • ラ・マシアの「新たなサラー」：バルセロナは何を見出しているのか？

    ハムザは従来のフォワードとは異なる技術を持つ。報道によると、彼は動き続け、攻撃の繋ぎ役となり、優れた得点感覚も備える。U-17ワールドカップのエジプト代表での活躍がその証拠だ。

    このスタイルは、フィジカルより動きの知性を重視するラ・マシアの方針に一致する。

    適応力も驚くほど速く、スペインのラジオ局「カディーナ・セル」は「2026年までにバルセロナ・アカデミーで最も注目される若手の一人」と報じた。 特にU-19チャンピオンズカップ準決勝ラス・パルマス戦で1対1の場面からループシュートを決めたことがきっかけで、市場価値が急上昇。クラブは買い取り条項の発動をほぼ決定し、すでに実行した。

    ハンス・フリック監督も注目し、有望株4名とともにトップチームのプレシーズンキャンプに招へい。3部での活躍だけでなく、次のステップへ準備が進む。

    アラビア語メディアが呼ぶ「新たなサラー」はまだ早計だが、期待の高さを示している。サラーは20歳過ぎて欧州でブレイクしたが、ハムザは18歳で育成システムに加入した。

  • U-20ワールドカップからトップチーム招集へ：衝撃的な招集

    ハムザの国際的なキャリアは、驚異的なスピードで上昇を続けた。 U-17ワールドカップでの活躍後、彼の名はユースの枠を超えた。2026年5月、エジプト代表のイブラヒム・ハサン監督は、アメリカ・カナダ・メキシコ開催の2026年ワールドカップ暫定メンバーにハムザが含まれていると発表した。

    この招集は単なるお世辞ではなかった。スペイン『カディーナ・セル』は、バルセロナでの彼の急速な成長とA代表への突然の招集を結びつけ、「ラ・マシアで今年最も有望で予想外のサプライズの一つ」と評した。

    バルセロナで鍛えるフォワードは、国内組とは異なる選択肢となる。

    さらに、エジプト代表はモハメド・サラーやトリゼゲに依存してきた時代から世代交代を図っており、欧州で揉まれた度胸とプレッシャーに屈しない選手を求めている。 ユース代表からわずか2年でW杯へ抜擢するのは大きな賭けだが、「時期が来れば才能は花開く」という哲学の表れでもある。

  • 強みと弱点：ブレイクするには何が必要か？

    ハムザの最大の強みは運動能力だ。ペナルティエリアに留まらずスペースへ走り、ウイングと連携。ラス・パルマス戦のゴールのように冷静にフィニッシュを決める。この資質が、素早いパス回しとオフ・ザ・ボールの動きを重んじるバルセロナのスタイルにフィットした。

    2つ目は人格だ。18歳でバルセロナに移籍し、「バルセロナ初のエジプト人」として在留許可やメディアのプレッシャーを乗り越えた。 さらに、手続き完了のため早期に帰国したことも、高い精神成熟を示す。フリック監督は戦術献身性を確認した上でしかトップ昇格を許さないが、ハムザはそれを満たした。

    課題は戦術面だ。トップレベルでの経験は少なく、アル・アハリでの出場も断続的だった。さらに「新たなサラー」という肩書きがメディアから注がれる注目と重圧を生む。対応を誤ればモチベーションより負担になる。

    最大のリスクは技術ではなくタイミングだ。ワールドカップで早期にレギュラーとして起用され批判を受けると、燃え尽きる恐れがある。エジプトとバルセロナのコーチ陣は、彼の成長曲線を守り、一時の輝きを利用すべきではない。

  • ワールドカップでの期待される役割：サプライズの武器

    エジプトの戦術ではハムザは控えのストライカーだ。しかし彼は未知数で、欧州の戦術を理解し、試合終盤20分で流れを変える。これは低ブロックで守る相手に必要なカードだ。

    理想は第2戦。同点かビハインドの状況で投入すれば、疲労した相手に混乱をもたらし、1ゴールで「有望株」から「大会の顔」へ躍り出る。

    それ以上に重要なのは象徴性だ。バルセロナ所属としてW杯に出場する初のエジプト人として、彼は国内ルート以外の可能性を示す。

    だからこそ、今回のエピソードタイトル「彼らを待て」は彼にふさわしい。得点王になるわけではないが、世界がエジプト人ストライカーのイメージを変える瞬間になるかもしれない。身体的な強さではなく、ラ・マシア育ちの戦術的知性で。